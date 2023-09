Legendarni Sagadin slovenskim košarkarjem poslal posebno sporočilo

Slovenski košarkarji so v petek navdušili z veliko zmago nad Avstralijo (91:80) in že zagotovljeno uvrstitvijo v četrtfinale svetovnega prvenstva. Slovenci so po štirih tekmah še stoodstotni, na obračunu s favoriziranimi Avstralci pa so navdušili z zelo zrelo in borbeno predstavo, ki je Slovenijo že krasila tudi v preteklosti. "Kar me je navdušilo, je to, da je Slovenija delovala stabilno, čvrsto, hrabro, in fantom lahko sporočim, da samo tako naprej," sporoča nekdanji slovenski selektor Zmago Sagadin.

Čeprav se je v petkovo prvo tekmo prvega dela drugega svetovnega prvenstva Slovenija podala s popolnim izkupičkom iz prvega dela prvenstva, pa je verjetno le malokdo pričakoval, da bo Slovenija v takšnem slogu zaustavila Avstralijo in navdušila z izjemno moštveno in domiselno igro, ki ji v tem poletju še nismo bili priča. Slovenci so še enkrat več dokazali, da znajo tempirati formo za tekme, ko je to najbolj potrebno, in da, če uporabimo besede selektorja Aleksandra Sekulića, Slovenija igra najbolje proti najboljšim tekmecem.

Nad predstavo Slovenije proti Avstraliji, po kateri je reprezentanca že dvignila letalsko vozovnico za pot proti Manili, kjer se bodo odvili izločilni boji, je bil navdušen tudi legendarni slovenski trener Zmago Sagadin. "Od prve do zadnje minute je bila Slovenija bistveno boljši nasprotnik. Tekme odločajo zunanji igralci in slovenski igralci na zunanjih linijah so proti Avstraliji igrali naravnost odlično in to je bil odločilen aspekt igre, zraven pa so še odlično zadevali v najpomembnejših trenutkih. In kadar Sloveniji služi met, tako ni nobenega problema. Ostali košarkarji so odlično zapolnili vrzel, ki je nastala po težavah z osebnimi napakami Luke Dončića, ob solidni obrambi pa je rezultat tu," je bil zadovoljen Sagadin.

Sagadin je pohvalil ekipno predstavo Slovenije. Foto: FIBA

"Avstralci so me, iskreno povedano, res razočarali, nikjer ni bilo njihove fizične čvrstosti, po kateri so do zdaj sloveli. Zelo slabi so bili tudi pri metu in s tako igro res niso imeli nobenih možnosti. A to je njihov problem. Kar me je navdušilo, je to, da je Slovenija delovala stabilno, čvrsto, hrabro, in fantom lahko sporočim, da samo tako naprej, jaz verjamem v njih," je na drugi konec sveta v pogovoru za Sportal sporočil Sagadin.

Odlično delo strokovnega štaba

Ob odlični igri slovenskih košarkarjev pa je treba omeniti tudi odlično dosedanje delo slovenskega strokovnega štaba na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, ki je reprezentanco odlično taktično pripravil tudi na najpomembnejši obračun do zdaj. "Strokovni štab si za pripravo na vse dozdajšnje pohvale zasluži res veliko pohvalo. Vedno so tisti, ki jih najprej grajamo ob neuspehih, in zadnji, ki jih pohvalimo, ko reprezentanca igra dobro. Vidi se, da znajo prepoznati slabosti in prednosti nasprotnikov, odlično so prepoznali šibkosti pri avstralskem metu, slovenske košarkarje so pripravili na onemogočanje prodorov. Glede na to, da tudi pri skoku ni bilo prav nobenih težav, je strokovni štab napravil res odličen taktičen načrt, ki so ga igralci do potankosti izpolnili," je dejal Sagadin.

Pohvalil je tudi delo strokovnega štaba na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem. Foto: FIBA

V prvem planu tudi sodniki

Na obračunu z Avstralijo so bili zelo opazni tudi sodniki, ki so s svojimi odločitvami večkrat poskrbeli za začudenost tako na igrišču kot v dvorani in pred malimi zasloni. "Čeprav so sodniki svoje delo opravili res pod nivojem, sem vesel, da se fantje s tem pretirano niso ukvarjali. Čeprav je pogovarjanja s sodniki še vedno preveč, so obdržali trezno in mirno glavo. Pri teh sodnikih ne gre za to, da bi bili nepošteni, gre za to, da nimajo znanja in kvalitete, kajti to niso najboljši sodniki na svetu, čeprav bi si takšen nivo tekmovanja to zaslužil. V odločilnih momentih so naši fantje zadržali trezno glavo in razen tistih dveh čudnih tehničnih napak ostalih težav ni bilo. Dokazali so, da če ohranijo mirno glavo, so potem tudi precizni v napadu in najdejo tudi pot do zmage," je prepričan nekdanji slovenski selektor.

Slovenci se bodo v nedeljo ob 13.10 pomerili še z Nemčijo. Ta tekma bo tudi odločila zmagovalca skupine K. Foto: FIBA

Najprej v boj z Nemci, nato v Manilo

Slovenijo v nedeljo v drugem delu na Okinavi ob 13.10 čaka še srečanje z Nemčijo, ki je tako kot Slovenija na tem prvenstvu še brez poraza in bo prav tako med četrtfinalnimi potniki v Manilo. Ta obračun bo odločil tudi zmagovalca skupine K. V četrtfinalu se bo "slovenska" skupina križala s skupino L, kjer pa je v boju za uvrstitev med najboljših osem še vse odprto. V zadnjem krogu drugega dela bodo Latvijci igrali proti Brazilcem, Kanadčani pa bodo izzvali Špance. Zmagovalci obeh obračunov se bodo uvrstili v četrtfinale, takrat pa bodo znani tudi tekmeci Slovencev v četrtfinalu. Ob tem je začetek drugega dela poskrbel še za nekaj drugih presenečenj.

"Ogledal sem si srečanje med Američani in Črnogorci. Američani imajo dobro ekipo, enakovredno s široko klopjo, a imajo strašne težave pri metu z razdalje, tako da bi znali imeti enake težave kot Avstralci. Slovenci se lahko s pametno in preudarno igro merijo z vsako reprezentanco. Presenetili so me tudi Kanadčani, ki so izgubili z Brazilci, ki do zdaj niso pokazali neke hude kvalitete. Vrata so na široko odprta, nihče ni nepremagljiv in jaz verjamem v naše fante. Prepričan sem, da lahko posežejo v boj za medalje, upam in želim si, če malce prehitevam, da pa bi znali skovati pot tudi do zlate," je slovenskim košarkarjem vse dobro še zaželel Sagadin.

