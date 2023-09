Izjemni Slovenci z junaško predstavo v četrtfinale!

Slovenska košarkarska reprezentanca je z vrhunsko predstavo z 91:80 prišla do zmage nad Avstralijo in uvrstitve v četrtfinale svetovnega prvenstva. Slovenci so na prvi tekmi drugega dela SP v skupini K navdušili z odlično kolektivno igro in si že pred nedeljsko tekmo z Nemčijo zagotovili mesto med najboljšimi osmimi reprezentancami sveta. Na prvi tekmi dneva v tej skupini je Nemčija v drugem polčasu nadigrala Gruzijo in zmagala s 100:73 in si prav tako že zagotovila mesto v četrtfinalu. Črnogorci so se dobro upirali Američanom, a na koncu klonili s 73:85, Italijani so po drami z 78:75 ukanili Srbe, Latvijci pa so bili boljši od Špancev.

SP v košarki 2023, 8. dan

Slovenska košarkarska reprezentanca je z izjemno predstavo dosegla še svojo četrto zmago na svetovnem prvenstvu na Japonskem in je krog pred koncem drugega dela že uvrščena v zaključni del oziroma četrtfinale v Manilo. Slovenija bo v nedeljo ob 13.10 igrala še z Nemčijo, z zmago pa si lahko zagotovi prvo mesto v skupini K, ki se bo v četrtfinalu križala z najboljšima ekipama skupine, v kateri so na vrhu Kanada, Latvija in Španija. Hkrati bi se s prvim mestom vse do morebitnega finala izognila prvim favoritom Američanom.

Tako kot tekmo z Zelenortskimi otoki je tudi današnjo tekmo z Avstralijo izpustil Jaka Blažič, ki še vedno čuti posledice padca gruzijskega igralca nanj. Stoodstotno naj ne bi bil pripravljen tudi Gregor Hrovat, ki je na zadnji tekmi v zadnjih sekundah prejel močan udarec v stegensko mišico, a je stisnil zobe in tudi danes prispeval levji delež k igri slovenske reprezentance. Slovenski selektor sicer tudi tokrat ni eksperimentiral in je v srečanje začel z enako peterko kot vse tekme na tem prvenstvu. V ogenj je tako v uvodu poslal Luko Dončića, Alekseja Nikolića, Zorana Dragića, Bineta Prepeliča in Mika Tobeyja.

Mike Tobey je bil v prvi četrtini izjemno razpoložen, dosegel je enajst točk. Foto: FIBA

Srečanje se je za Slovenijo odprlo sanjsko, saj je že po nekaj sekundah s polaganjem strelsko statistiko odprl Dončić, zatem pa je trojko za vodstvo s 5:0 zadel še Dragić. Na drugi strani je nato za prvi koš Avstralije z zabijanjem po odbiti žogi poskrbel Dončićev soigralec pri Dallasu Josh Green. Po slabih dveh minutah je za prvo izenačenje na tekmi (6:6) s črte prostih metov poskrbel Patty Mills.

Slovenci so v srečanje krenili zelo odločno, kljub agresivni obrambi Avstralcev so uspešno iskali rešitve v napadu, Tobey je po dobrih treh minutah s polrazdalje zadel za vodstvo s 15:9. Več težav so imeli Slovenci pričakovano v obrambi, saj so na drugi strani uspešno in neovirano s prodori odgovarjali tudi hitri in eksplozivni Avstralci. Po dveh izgubljenih žogah v napadu, agresivni obrambi in podvajanju v obrambi je po dobrih petih minutah svojo prvo trojko na tekmi dosegel Dončić, ki je zadel za 18:13. V prvi četrtini je bil odlično razpoložen Tobey. Ta je dve minuti pred koncem prve četrtine ob košu in zadetem prostem metu povišal vodstvo Slovenije na 26:17, zatem pa je izkoristil še izjemno asistenco Dončića in položil za prvo dvomestno vodstvo Slovenije (28:17), kar je bil prvi alarm za avstralskega selektorja, ki je vzel prvo minuto odmora na srečanju. Slovenci so na odmor po prvi četrtini podali s prednostjo 28:18.

Slovenci so v prvem polčasu navdušili z izjemno moštveno predstavo. Foto: FIBA

Izjemen uvod tudi v drugo četrtino, Dončić hitro do tretje osebne napake

Tudi drugo četrtino so slovenski košarkarji, ki so odlično zapirali prostor pod obema obročema, odprli v izjemnem slogu, prednost je po dobri minuti igre in po uspešno izvedenem protinapadu Gregorja Hrovata in Jakoba Čebaška narasla na 32:18. Ob vodstvu Slovenije s 34:20 je tehnično napako ob začudenju slovenske klopi in tudi njega samega prejel Dončić, ki se je moral s tremi osebnimi napaki usesti na klop. Kljub temu so Slovenci nadaljevali v izjemno visokem ritmu, z ekipno igro pa so parali živce Avstralcem.

Točno pet minut pred koncem prvega polčasa je po uspešni obrambi iz protinapada za vodstvo Slovenije s 36:25 zadel Dragić. Za nekaj začudenih pogledov je v prvem polčasu nekajkrat poskrbela tudi sodniška trojica, ki je med drugim Dragiću ob enem izmed poskusov za tri dosodila tehnično napako zaradi domnevnega simuliranja osebne napake. A tudi to ni zmedlo razigranih Slovencev, ki so držali vodstvo, dobro minuto pred koncem prvega polčasa je trojko za 49:35 zadel Bine Prepelič, a je nato s petimi zaporednimi točkami odgovoril Mills, tako da je zasedba Aleksandra Sekulića na glavni odmor odšla s prednostjo 49:40.

Klemen Prepelič je v prvem polčasu dosegel šest točk. Foto: FIBA

Slovenska izbrana vrsta, pri kateri je svoje delo brezhibno opravil vsak košarkar, ki je stopil na parket, je v prvem polčasu dosegla sedem trojk, za dve je metala s kar 80-odstotno uspešnostjo (12/15; Avstralci 7/17), zbrala je tudi pet skokov več od tekmeca (20:15). Tobey je v prvem polčasu dosegel 13 točk in osem skokov, Klemen Prepelič jih je dodal sedem, šest pa sta jih dodala Dončić, ki je presedel večino druge četrtine, in Nikolić. Avstralci so imeli v prvem polčasu na voljo 17 prostih metov, Slovenci le pet.

Dončić v težavah zaradi osebnih napak

Tako kot so srečanje odprli, so Slovenci tudi tretjo četrtino začeli z delnim izidom 5:0, potem ko je najprej trojko zadel Tobey, nato pa je uspešno prodor pod koš zaključil še Dončić. A ta se je ekspresno znašel v težavah, saj je že po minuti igre v tretji četrtini na novo veliko neodobravanje v slovenskem taboru prejel četrto osebno napako, kljub temu pa je še nekaj časa ostal na parketu. Dogajanje na parketu dvorane na Okinavi je bilo nato iz minute v minuto bolj vroče, Slovenci pa so kljub pritisku Avstralcev držali prednost okoli devetih točk, slabi dve minuti pred koncem tretje četrtine je za vodstvo s 64:55 zadel Žiga Dimec. A sledil je manjši padec v igri Slovencev, ki so ga avstralski košarkarji v zadnjih dveh minutah s pridom izkoristili in se pred zadnjimi desetimi minutami približali na 62:66.

Jakob Čebašek je v zadnjih minutah dodal levji delež k zmagi Slovenije. Foto: FIBA

V drugem polčasu se je pri Avstraliji razigral Josh Giddey, ki je na začetku zadnje četrtine prednost Slovenije stopil le na dve točki (64:66). A Slovenci se niso predali, nasprotno, z izjemno kolektivno igro so z delnim izidom 7:0 tekmecu znova pobegnili (73:64). Na igrišču se je nato odvijal trd boj za vsako žogo, sledil pa je pravi šov Slovencev. 4:40 pred koncem je z izjemno blokado najprej navdušil Dončić, zatem pa sta trojki za vodstvo Slovenije z 81:66 zadela najprej Čebašek, nato pa še Klemen Prepelič. V zaključku so nato Slovenci s preudarno igro zadržali vodstvo in se veselili več kot zaslužene zmage in uvrstitve med najboljših osem!

V slovenskem taboru je bil na koncu z 20 točkami, sedmimi skoki in šestimi asistencami najučinkovitejši Dončić, ki je celoten drugi polčas igral s štirimi osebnimi napakami. Blestel je tudi Tobey, ki je 18 točkam dodal 12 skokov in pet asistenc, Hrovat in Klemen Prepelič sta jih dodala po deset. V avstralski izbrani vrsti, ki tako nima več možnosti za preboj v četrtfinale, je Josh Giddey dosegel 25 točk in osem skokov, Patty Mills je 17 točkam dodal še osem skokov.

Nemci so na tem prvenstvu še naprej brez poraza. Foto: FIBA

Na prvi tekmi skupine K je Nemčija v drugem polčasu nadigrala Gruzijo in prišla do zmage s 100:73. Gruzijci so sicer v prvem polčasu držali korak s tekmecem, ob polčasu so zaostajali le z dvema točkama razlike (41:43), a so Nemci v drugem polčasu dodali na plin in prišli do zanesljive zmage, s tem pa na tem prvenstvu ostajajo stoodstotni. Pri Nemcih je bil z 18 točkami tokrat najučinkovitejši Maodo Lo, pri Gruziji je Alexander Mamukelašvili dosegel 19 točk.

Hud boj tudi v ostalih skupinah, prva poraza Srbije in Španije

Boj za četrtfinale pa se je začel tudi v drugih skupinah. Skupino I sestavljajo Dominikanska republika, Portoriko, Srbija in Italija, skupino J Združene države Amerike, Črna gora, Litva in Grčija, skupino L pa Španija, Latvija, Kanada in Brazilija.

Že uvod je postregel s poslastico med Srbijo in Italijo, ki je po pravi drami pripadla Italijanom. 28 sekund pred koncem je dva prosta meta za znižanje zaostanka Srbije na 76:78 zadel Bogdan Bogdanović, ki je bil z 18 točkami tudi prvi strelec Srbije. Italijani so nato zapravili napad, v zadnji sekundi je nato s trojko za zmago Srbije poskusil še Stefan Jović, a je bil neuspešen, velike zmage pa so se veselili Italijani, pri katerih je s kar 30 točkami in sedmimi skoki blestel Simone Fontecchio, Srbi pa so na drugi strani zabeležili prvi poraz na tem prvenstvu.

Prvi poraz pa so zabeležili tudi Španci, ki so morali priznati premoč Latviji (69:74), čeprav so pred začetkom zadnje četrtine vodili tudi z 12 točkami prednosti. David Bertans je za Latvijo dosegel 16 točk, Willy Hernangomez pa na drugi strani 14.

Nikola Vučević je vknjižil dvojni dvojček, bil s Črno goro več kot dostojen nasprotnik Američanom, ki pa so na koncu tehtnico uspešno prevesili v svojo korist. Foto: FIBA

Odlično partijo pa so proti favoriziranim Američanom prikazali Črnogorci. Ti so ob polčasu še vodili z 38:37, v boju za zmago in veliko presenečenje pa so bili tudi skozi celotno tretjo četrtino, nato pa so Američani prevzeli pobudo in se na koncu veselili zmage s 85:73. Član Chicago Bulls Nikola Vučević je pri Črni gori blestel z 18 točkami in 16 skoki, pri Američanih je vloga prvega strelca znova pripadla Anthonyju Edwardsu, ki je dosegel 17 točk.

V četrtfinale 19. svetovnega prvenstva, ki bo odigran v Manili, bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci iz skupin I, J, K in L, preostale ekipe pa bodo od devetega do 16. mesta razvrščene po uradnih Fibinih pravilih. Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu 5. in 6. septembra, polfinalna obračuna 8. septembra, tekma za tretje mesto in veliki finale pa 10. septembra.

