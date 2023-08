Še ena vragolija košarkarskega čarovnika Luke Dončića #video

"Treba je ostati kreativen," so ob objavi videoposnetka nove Dončićeve vragolije zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Štiriindvajsetletni kapetan reprezentance tako tudi na treningih skrbi za sproščeno vzdušje in nekaj kreativne tekmovalnosti. Slovenski košarkarji morajo najti pravo držo za jutrišnjo pomembno tekmo drugega dela svetovnega prvenstva na Japonskem in Filipinih. Ob 14.30 po slovenskem času se bodo Dončić in druščina pomerili z izbrano vrsto Avstralije, v kateri je kar devet košarkarjev, ki si kruh služijo v najmočnejši ligi na svetu NBA.

Dončić se bo tako pomeril tudi s svojima klubskima tovarišema iz Dallas Mavericks Joshem Greenom in Dantejem Exumom, slovenskega košarkarskega čarovnika pa iz ZDA zagotovo poznajo tudi Dyson Daniels in Jack White (oba člana New Orleans Pelicans), Matisse Thybulle (Portland Train Blazers), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Patty Mills (Atlanta Hawksa) in Xavier Cooks (Washington Wizzards).

Avstralci bodo zagotovo trd oreh, stavnice jih uvrščajo med najresnejše favorite za najvišja mesta, Slovenci pa bi si z zmago že zagotovili mesto v četrtfinalu SP in s tem tudi olimpijske kvalifikacije. Obeta se torej pravi spektakel.

Tekmi Slovenije v drugem delu: Petek, 1. september:

14.10 Slovenija - Avstralija Nedelja, 3. september:

13.10 Nemčija - Slovenija

