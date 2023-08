Legendarnega Slovenca ni navdušil le Dončić

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v petek odigrala najbolj pomembno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva. Slovenci se bodo pomerili z Avstralijo (14.10), v primeru uspeha pa si bo zasedba Aleksandra Sekulića že zagotovila mesto v četrtfinalu. A naloga bo vse prej kot lahka, Slovence čaka daleč najtežji test do zdaj. "Na teh tekmah se bo videla prava kvaliteta in primerjava Slovenije z ostalimi velesilami," opozarja nekdanji slovenski selektor in košarkarski strokovnjak Janez Drvarič.

Tekmi Slovenije v drugem delu: Petek, 1. september:

14.10 Slovenija - Avstralija Nedelja, 3. september:

13.10 Nemčija - Slovenija

Čeprav slovenski košarkarji na tem svetovnem prvenstvu še niso odigrali perfektne tekme, pa so v prvem delu zanesljivo premagali vse tri ovire. Za uvod so bili boljši od Venezuele (100:85), v drugo so bili uspešnejši od Gruzije (88:67), v sredo pa še od Zelenortskih otokov (92:77). "Prvi del je za fanti, naloga je uspešno opravljena, tri zmage so v žepu, a zdaj se prvenstvo šele dobro začenja. Zagotovo lahko veliko pozitivnega črpamo iz tekme z Gruzijo, imajo pa Slovenci še ogromno rezerv sploh v obrambi. Proti Gruziji je obramba delovala najboljše v tem reprezentančnem poletju, fantje so odlično prekinili povezavo med gruzijsko zunanjo linijo in visokimi igralci, so pa Gruzijci igrali nekoliko počasnejšo košarko, kar našim ustreza," je dogajanje v prvem delu prvenstva strnil Janez Drvarič.

Janez Drvarič (levo) opozarja, da se prvenstvo šele začenja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob Dončiću izpostavil še Bineta Prepeliča

Odlično je svojo vlogo v prvem delu opravil Luka Dončić, ki Slovenijo prvič na velikem tekmovanju vodi v vlogi kapetana, s povprečjem doseženih 30 točk na srečanje pa je prvi strelec letošnjega svetovnega prvenstva. "Luka je res neverjeten, tudi proti Zelenortskim otokom, ko mu met ni stekel, zna najti druge rešitve. Še takrat, ko bi moral vreči proti košu, je vedno našel dodatno podajo. Luka tudi v primerjavi s preteklimi tekmovanji kaže veliko mero zrelosti, hkrati zna preložiti breme tudi na druge košarkarje oziroma zna razporediti naloge soigralcem," je navdušen Drvarič.

Tega je navdušil tudi 22-letni Bine Prepelič, ki je nenadejano stopil v velike čevlje, ki so ostale prazne po poškodbah Eda Murića in Vlatka Čančarja. "Vidi se, da Binetu iz tekme v tekmo raste samozavest. Res opravlja dober posel tako v obrambi kot v napadu v vseh aspektih, od skokov do doseganja točk, ob tem pa res s srcem igra za izbrano vrsto. Hitro je prebil to oviro na poti do članske izbrane vrste na največjem tekmovanju in to bo zagotovo pomemben tudi v nadaljevanju, saj smo ravno na tej poziciji zelo oslabljeni po poškodbah Murića in Čančarja," je opozoril Drvarič.

Bine Prepelič si je za predstave v prvem delu prislužil pozitivno oceno. Foto: Guliverimage

Več pričakuje od Blažiča in Dragića, palec gor za strokovni štab

A Slovenija bo v nadaljevanju prvenstva potrebovala dobro razpoloženih vseh 12 košarkarjev, saj bo lahko le z izjemno kolektivno igro storila še korak naprej. "Med tistimi, ki bodo morali svojo pripravljenost še malce dvigniti, je zagotovo Jaka Blažič, zato mi je še toliko bolj žal, da je moral to zadnjo tekmo v prvem delu izpustiti, ker bi bila sploh v tem smislu lahko zanj zelo pomembna. Ob tem pa vidim možen napredek tudi pri Zoranu Dragiću, ki po videnem še ni ujel pravega ritma. Kot vselej, je res zelo borben, a še ni v optimalni formi. Tudi Žiga Dimec, ki je priprave začel v bolj skromni formi, počasi kaže napredek. Vsi bodo morali za tisto piko na i dodati in izpiliti svoj delež v slovenski igri," je prepričan nekdanji slovenski selektor.

Ta je pohvalil tudi delo slovenske trenerske ekipe. "Strokovni štab je do zdaj svoje delo opravil brezhibno, tu se po mojem vidijo tudi izkušnje, ki jih je ekipa dobila na lanskem evropskem prvenstvu. Tudi pomočniki Dejan Mihevc, Luka Bassin in Dalibor Damjanović so zaenkrat košarkarje odlično pripravili na tekmece in njihove največje nevarnosti. Mislim, da si za opravljeno zaslužijo pohvalo, verjamem pa da bo v nadaljevanju njihovo delo na enaki ravni," je prepričan Drvarič.

Zadovoljen je z delom strokovnega štaba. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Naslednji dve tekmi pravi pokazatelj kvalitete

Slovenijo v boju za četrtfinale čakata tekmi z Avstralijo in Nemčijo. Zmaga proti Avstraliji bi Sloveniji že prinesla nastop v četrtfinalu v Manili, medtem ko ji zmaga zgolj proti Nemčiji še ne zagotavlja napredovanja, saj lahko pride do kroga treh ekip. V četrtfinale bosta napredovali le prvi dve reprezentanci. "Na teh tekmah se bo videla prava kvaliteta in primerjava Slovenije z ostalimi velesilami, medtem ko je nivo igre Nemcev in Avstralcev povsem jasen. Z obema smo imeli že grenke izkušnje, z Nemci lani v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, z Avstralci na olimpijskih igrah. Če je reprezentanca v pripravljalnem obdobju in skozi prvenstvo res zrasla, bo jasno na teh obeh tekmah. Na teh obračunih se bo pokazal bolj jasen obris," je prepričan Drvarič.

Počasi se kažejo favoriti, med njimi tudi Slovenci? Francozi so izpadli že po prvem delu SP. Foto: FIBA

Ob slovenski skupini K pa bo zelo vroče v boju za četrtfinale tudi v drugih skupinah, so pa že v prvem delu prvenstva za veliko presenečenje poskrbeli Francozi, ki se v drugem delu prvenstva borijo šele za razvrstitev od 17. do 32. mesta. "Vsako prvenstvo postreže z vsaj enim presenečenjem, letos so ekspresno za to poskrbeli Francozi, ki smo jih pred prvenstvom vsi uvrščali v ožji krog favoritov za končni uspeh. Nekakšno negativno presenečenje so bili zame tudi Finci, ki imajo dobro zasedbo, a so pokazali premalo. Ob ZDA bi v krog favoritov uvrstil tudi Kanadčane, ki igrajo izjemno, potem so tu še Litovci in Srbi, kljub poškodbam znajo biti nevarni tudi Grki. Kandidatov je še veliko, se bo pa v tem drugem delu orisala še bolj jasna slika, ko si bo sledil derbi za derbijem," je prepričan košarkarski strateg, ki že od leta 1973 deluje tudi kot predavatelj na številnih košarkarskih seminarjih in tečajih.

"Seveda želim, da bodo med najboljšimi tudi naši fantje, ki jim želim vse najboljše, bodo pa morali odigrati vrhunsko od prve do zadnje minute. Fantje bodo morali odigrati dve perfektni tekmi, zagotovo najboljši v tem poletju, brez padcev v igri, saj se zdaj prave tekme šele začenjajo," je še sklenil Drvarič.

