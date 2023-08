Italijanski selektor šokiral: Želel sem skočiti in se ubiti

Košarkarji Italije so si v torek z zmago nad Filipini (90:83) vendarle zagotovili drugo mesto v skupini A in napredovanje v drugi del prvenstva. Po tekmi je z izjavo močno šokiral in presenetil italijanski selektor Gianmarco Pozzecco, ki je že znan po tem, da se v svojih dejanjih in besedah nikoli ne zadržuje.

Košarkarji Italije so se z dvema zmagama in porazom zavihteli med 16 najboljših reprezentanc sveta. Čeprav s svojimi nastopi niso najbolj prepričali, so najprej z 81:57 ugnali Angolo, nato je bila od njih s 87:82 boljša Dominikanska republika z NBA-zvezdnikom Karlom Anthonyjem-Townsom, na zadnji, odločilni tekmi pa je zasedba Gianmarca Pozzecca ugnala gostitelje Filipince (90:83) in si zagotovila mesto v drugem delu, v katerem jo čakata dve najboljši reprezentanci iz skupine B. V tej bodo zadnje tekme danes odigrali Srbija, Portoriko, Južni Sudan in Kitajska.

Po zadnji tekmi Italije je z izjavo znova presenetil selektor Gianmarco Pozzecco, ki je v košarkarskem svetu že znan po tem, da se nikoli ne zadržuje. Lani je tako "zaslovel" po tem, ko je po zmagi Italije nad Srbijo v osmini finala EuroBasketa skočil v naročje Giannisa Antetokounmpa. Tokrat pa je šokiral s svojo izjavo.

Italijani so v prvem delu dosegli dve zmagi in enkrat izgubili. Foto: Guliverimage

Črne misli po porazu z Dominikanci

Italijanski strateg se je na letošnjem prvenstvu po neprepričljivih predstavah skupaj s svojo zasedbo znašel pod hudim pritiskom. Po zadnji zmagi nad Filipini je priznal, da je imel črne misli. Pozzecco je bil na tekmi z Dominikansko republiko izključen, potem ko je prejel dve tehnični napaki. Italijani so tisto tekmo izgubili, predsednik italijanske košarkarske zveze Gianni Petrucci pa je nato dal izjavo za javnost, v kateri je kritiziral tako ekipo kot selektorja.

Izjava italijanskega selektorja:

Na tiskovni konferenci po tekmi je Pozzecco, ki v svojih izjavah pogosto pretirava, kar je tudi sam že priznal, dejal, da je imel po porazu z Dominikanci zelo črne misli. "Rad imam svoje igralce. Tu prebivam v 37. nadstropju hotela, po tekmi z Dominikansko republiko sem želel odpreti vrata oziroma okno, ker sem hotel skočiti in se ubiti. Na srečo se ne da odpirati oken in vrat," je na začudenje zbranih novinarjev na novinarski konferenci dejal Pozzecco. Nato pa nadaljeval: "A prepričan sem, da bi me, če bi skočil, v tistem trenutku kdo od Filipincev čakal z odprtimi rokami in me rešil ali pa bi skočil na avtomobil, ker je toliko prometa, a to ni pomembno."

Zatem je spregovoril o svojih košarkarjih. "Trpim, zelo trpim, a imam 12 odličnih fantov, to je resnica. Rad imam vsakega od njih. Imam odličen štab in imam odličnega predsednika košarkarske zveze, ki je najboljši predsednik v mojem življenju. V zadnjih dveh dneh je bil kot moj oče. Vesel sem napredovanja, ker ni bila lahka skupina. Moji fantje so dobili zadnjih enajst od 12 tekem. Res jih obožujem, to je čar košarke," je še dejal Pozzecco.

