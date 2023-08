Slovenci na koncu zanesljivo do popolnega izkupička

Slovenci so prišli še do tretje zmage.

Slovenci so prišli še do tretje zmage. Foto: FIBA

Slovenska košarkarska reprezentanca je vknjižila še svojo tretjo zmago na letošnjem svetovnem prvenstvu. Slovenci so na zadnji tekmi skupine F z 92:77 ugnali Zelenortske otoke in se tako s stoodstotnim izkupičkom podajajo v drugi del prvenstva. V boju za četrtfinale se bodo Slovenci najprej v petek pomerili z Avstralijo, v nedeljo pa še z Nemčijo, za uvrstitev med najboljših osem pa bo potrebna vsaj ena zmaga. Drugo mesto v skupini F je osvojila Gruzija, ki je danes ugnala Venezuelo. Srbija je Južnemu Sudanu nasula kar 115 točk, Američani pa so Jordanijo odpravili kar za 48 točk.

SP v košarki 2023, 6. dan

Čeprav so imeli slovenski košarkarji sploh v prvem polčasu kar nekaj težav, pa so na koncu zanesljivo dosegli še svojo tretjo zmago na tem svetovnem prvenstvu. Po zmagah nad Venezuelo in Gruzijo so padli še Zelenortski otoki. Slovenci se tako s popolnim izkupičkom podajajo v drugi del prvenstva, kjer bodo v skupini K igrali skupaj z Gruzijo, Nemčijo in Avstralijo. Zasedba Aleksandra Sekulića se bo v drugem delu v petek, 1. septembra, pomerila z Avstralijo, dva dni kasneje v nedeljo pa Nemčijo, ki je tako kot Slovenija na tem prvenstvu še brez poraza. Zmaga proti Avstraliji bi Sloveniji že prinesla nastop v četrtfinalu v Manili, medtem ko ji zmaga zgolj proti Nemčiji še ne zagotavlja napredovanja, saj lahko pride do kroga treh ekip. V četrtfinale bosta napredovali le prvi dve reprezentanci.

Tudi tretjo tekmo letošnjega svetovnega prvenstva je Slovenija odprla v enaki postavi. Aleksander Sekulić je od prve minute v ogenj poslal Luko Dončića, Alekseja Nikolića, Zorana Dragića, Bineta Prepeliča in Mika Tobeyja. Po lažji poškodbi na tekmi z Gruzijo tokrat v slovenski zasedbi ne računajo na Jako Blažiča, ki bo kljub temu da ni utrpel težje poškodbe, tekmo spremljal le kot navijač, saj ga bo slovenska izbrana vrsta še kako potrebovala tudi v nadaljevanju prvenstva. Obe ekipi sta tekmi začeli z nekaj atraktivnimi potezami, za Zelenortske otoke je za uvod močno zabil Ivan Almeida, na drugi strani pa je hitro odgovorila naveza Dončić-Tobey, ki je suvereno izkoristil podajo na alley-oop in izenačil na 2:2, po dobrih dveh minutah in pol igre pa je trojko za prvo vodstvo Slovenije na tekmi zadel Nikolić (6:4).

Mike Tobey je tekmo odprl z zabijanjem. Foto: FIBA

Zatem so bili Slovenci ves čas v rahli prednosti, a so motivirani Zelenortčani uspeli držati priključek, z nekaj potezami pa so hitro pokazali, da gre za fizično odlično pripravljeno ekipo, pod košem je svoje kvalitete pokazal orjak in član Real Madrida 221 centimetrov visoki Edy Tavares. Ta je slabi dve minuti pred koncem prve četrtine poskrbel za preplah v slovenski izbrani vrsti, ki je ob borbi za žogo s kolenom Dončića zadel v stegensko mišico, ki je za nekaj trenutkov v bolečih grimasah obsedel na tleh, a je lahko nadaljeval z igro. V zaključku četrtine so Zelenortčani kaznovali vsako slovensko napako in se minuto pred koncem prvega dela približali na 19:21, Slovenci pa so se na prvi odmor podali s prednostjo 24:21. Dončić (4 skoki, 4 asistence) in Nikolić sta v prvi četrtini dosegla po šest točk, a Dončić iz igre v prvi četrtini ni zadel (0/5).

Slovenci nekajkrat pobegnili na +9, a ...

Čeprav Slovenci tudi v začetku druge četrtine niso blesteli pa je prednost Slovenije, pri kateri je Dončić dobil nekaj odmora, le nekoliko narasla. Po dobrih treh minutah igre je tako trojko za prvo vodstvo s +9 (31:22) zadel Klemen Prepelič, a tudi to ni prineslo želene bolj udobne prednosti. Več težav so imeli varovanci Aleksandra Sekulića znova v obrambi, saj so močni Zelenortčani vse preveč enostavno prihajali do prodorov v raketo, ob tem pa so bili pogosto neovirani pri metu z razdalje. Dončiću v prvem polčasu ni stekel met iz igre, prvi koš iz igre je dosegel šele v svojem devetem poskusu, tik pred koncem prvega polčasa, ko je zadel za vodstvo Slovenije 43:36, zatem pa je v protinapadu domiselno zaposlil še Žigo Samarja, ki je prednost Slovenije povišal na 45:36. Slovenci so se na odmor podali s prednostjo 45:38, v drugi četrtini se je razigral Klemen Prepelič, ki je dosegel deset točk, prav toliko jih je dodal Dončić.

Nekdanja soigralca pri Real Madridu Luka Dončić in Edy Tavares. Foto: FIBA

Slab uvod v tretjo četrtino, a (nekoliko) boljše nadaljevanje

Tudi začetek tretje četrtine ni prinesel želenega "prebujenja" v slovenski izbrani vrsti, nasprotno, Zelenortčani so tretji del srečanja odprli z delnim izidom 7:0, tako da so izid ekspresno poravnali na 45:45, a je nato s svojo prvo trojko hitro odgovoril Dončić. Slovenci so nato bili hud boj, a so držali nekaj točk prednosti, dobre tri minute pred koncem tretje četrtine so po trojki Gregorja Hrovata prvič na srečanju povedli z dvomestno prednostjo (62:52). Vodstvo pa je do konca tretje četrtine naraslo na 69:55.

Vodstvo in še tretja zmaga Slovenije v nadaljevanju nista bila več pod vprašajem, prednost Slovencev je po dveh zadetih prostih metih Bineta Prepeliča dobrih pet minut pred koncem tekme prvič znašala 20 točk (82:62), sproščeni slovenski košarkarji pa so nato tekmo brez pretresov pripeljali v svojo korist. V zaključku je selektor Sekulić nekaj več počitka namenil tudi nosilcem igre, na čelu z Dončićem. Tik pred koncem srečanja je hud udarec v stegensko mišico utrpel Hrovat, ki je v bolečinah izgubil živce, saj je bilo srečanje že odločeno, zatem pa je tehnično napako prejel še Sekulić. A tudi to ni pokvarilo zmage Slovenije, ki je slavila z 92:77.

Klemen Prepelič je dosegel 18 točk. Foto: FIBA

V slovenskem taboru je vloga prvega strelca spet pripadla Dončiću, ki je kljub temu da ni imel svojega strelskega dne, dosegel 19 točk (5/17 met iz igre; 7 skokov, 9 asistenc), točko manj je dosegel Klemen Prepelič (sedem asistenc), po enajst pa sta jih prispevala Nikolić in Bine Prepelič, ki je znova odlično unovčil svojo priložnost.

Dončić je bil spet razigran na treningu

Izjemna predstava Gruzije v drugi četrtini

Gruzija je v neposrednem obračunu za napredovanje premagala Venezuelo (70:59) in zasedla končno drugo mesto v ''slovenski'' skupini. Odločilno prednost si je ustvarila v drugi četrtini, ki jo je dobila z neverjetnim rezultatom 18:4. Blestel je Tornike Šengelia, ki je ob metu 9/17 iz igre dosegel 25 točk. Pri zmagovalcih je dvomestno število točk dosegel le še Goga Bitazde (11), ki je prispeval še 11 skokov. Pri Južnoameričanih se je najbolj izkazal Nestor Colmenares (16 točk in 12 skokov).

Gruzija je bila pretrd oreh za košarkarske Venezuele. Foto: Reuters

Srbski košarkarji so napolnili koš Južnega Sudana. V Manili so dosegli kar 115 točk, najbolj pa sta bila razigrana Nikola Jović (25) in Bogdan Bogdanović (23 točk). Prvi je bil nezgrešljiv v metu za tri točke, zadel je vseh pet, drugi pa je od devetih metov izza velike črte zadel kar šest. Srbi so skupno zadeli kar 17 od 32 metov za tri točke (53 odstotkov).

Bogdan Bogdanović je iz igre zadel 8 od 13 metov. Foto: Guliverimage

Jaka Blažič je tekmo z Gruzijo končal predčasno, danes pa je tekmo spremljal s klopi. Foto: FIBA Strokovni štab slovenske reprezentance se je oddahnil, ko je v roke dobil izvide magnetne resonance hrbta Jake Blažiča, ki je v drugem polčasu tekme z Gruzijo zapustil parket v bolečinah po hudem padcu nasprotnega igralca nanj. Pokazali so, da eden ključnih mož Slovenije nima resnejših poškodb, tako da bo na SP še na voljo selektorju Sekuliću, v torek zvečer sicer ni treniral, izpustil pa je tudi obračun z Zelenortskimi otoki. "Resnejše poškodbe nismo zaznali, je pa dejstvo, da je na Blažiča padel igralec z več kot sto kilogrami in da so posledice boleče. Spremljali bomo njegovo stanje iz dneva v dan in se na podlagi tega odločali o njegovem nastopu. Dejstvo je, da bo potreboval nekaj dni, da bolečina mine," pa je za STA večer pred tretjo tekmo v Okinavi dejal zdravnik reprezentance Marko Macura.

Lestvice:

