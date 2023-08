Kakšno je stanje Jake Blažiča po odhodu v bolnišnico?

Ob ponedeljkovi zmagi Slovenije nad Gruzijo na svetovnem prvenstvu so veliko črno piko pustile težave Jake Blažiča, ki je tekmo zaradi težav s hrbtom končal predčasno in se v spremstvu slovenske zdravniške službe podal na preglede v bolnišnico, prve informacije pa so zelo vzpodbudne.

Sredi tretje četrtine med Slovenijo in Gruzijo je taboru slovenske izbrane vrste in navijačem v dvorani ter pred televizijskimi zasloni zastal dih. Pod slovenskim košem je namreč visoki Tornike Šengelia padel na hrbet Jake Blažiča, ki je ob bolečinah obležal na parketu. Zdravniška služba reprezentance ga je pospremila v garderobo ter nemudoma v bolnišnico na podrobnejše zdravniške preglede. Blažič je imel ravno v pretekli sezoni ogromno težav ravno s hrbtom, lansko jesen je prestal tudi operacijo, zato je bilo stanje še toliko bolj skrb vzbujajoče.

A vesti iz Okinave so po pregledu vzpodbudne. "Slikanji z magnetno resonanco in računalniško tomografijo pa sta prinesli vzpodbudne novice, saj kakšne večje poškodbe hrbta ni bilo videti. Kljub temu bodo v slovenski reprezentanci previdni in opazovali, kako se bo Blažičevo telo odzvalo v prihodnjih dneh," so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Slovenski košarkarji so letošnje prvenstvo začeli z zmagama nad Venezuelo (100:85) in Gruzijo (88:67), s tem pa so si že zagotovili prvo mesto v skupini F. Zadnja tekma v prvem delu prvenstva Slovence čaka v sredo, ko bodo nasprotnik Slovenije Zelenortski otoki, ki so v ponedeljek ugnali Venezuelo in prišli do prve zmage v zgodovini svetovnih prvenstev.

