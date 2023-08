Razigrani Slovenci v velikem slogu do pomembne zmage

Slovenska košarkarska reprezentanca je z izjemno borbeno predstavo dobila tudi svojo drugo tekmo na svetovnem prvenstvu. Slovenci so po zmagi nad Venezuelo prepričljivo z 88:67 premagali Gruzijo in so si z dvema zmagama še zagotovili mesto med 16 najboljšimi reprezentancami sveta. Znova je blestel Luka Dončić (34 točk, 10 skokov), visoko zmago pa je nekoliko skazila poškodba Jake Blažiča, ki je zaradi bolečin v hrbtu tekmo končal predčasno. Zaenkrat še ni znano, kako huda je njegova poškodba. Na drugi tekmi v skupini F so Zelenortski otoki z 81:75 premagali Venezuelo za svojo premierno zmago na SP, v ospredju pa je danes tudi obračun med Američani in Grki.

SP v košarki 2023, 4. dan

Slovenska izbrana vrsta je na letošnjem svetovnem prvenstvu dosegla še svojo drugo zmago in si s tem zagotovila prvo mesto v prvem delu, ki je praktično predpogoj za uvrstitev v četrtfinale. Vloga prvega igralca srečanja je brez dvomov znova pripadla Dončiću, ki je dosegel 34 točk (13/17 prosti meti), 10 kokov in šest asistenc, a še bolj kot to je navdušila odlična ekipna predstava slovenskih košarkarjev, ki so napram prvi tekmi naredili ogromen korak naprej v obrambi. Slovenija bo v sredo prav tako ob 13.30 igrala še z Zelenortskimi otoki, ki so danes premagali Venezuelo, v drugem delu, ki bo prav tako potekal na Japonskem, pa bodo igrali še dve tekmi proti Nemčiji, Avstraliji ali Japonski. Med osem najboljših bosta iz drugega dela v Manilo napredovali le prvi dve ekipi.

Začetno vodstvo hitro skopnelo

Slovenska reprezentanca je svojo drugo tekmo na prvenstvo začela v enaki peterki kot obračun z Venezuelo, obračun so odprli Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Zoran Dragić, Bine Prepelič in Mike Tobey. Že prve minute so pokazale pomembnost obračuna, saj sta obe reprezentanci ostro in trdo vstopili v srečanje, a z ogromno zgrešenimi poskusi tako na eni kot na drugi strani, košarkarji so kot po tekočem traku zapravljali "zicerje" pod obema košema.

Po nekaj raztrgane igre so tako Slovenci šele po dobrih dveh minutah dosegli prvi dve točki, potem ko je bil s črte prostih metov natančen Dončić, ki je izid poravnal na 2:2, nato pa je bil z istega položaja uspešen še trikrat in Slovenijo popeljal do prvega vodstva (5:2). Slovenci so za razliko od obračuna z Venezuelo v prvih minutah prikazali veliko bolj odločno predstavo v obrambi. Spet je blestel prvi zvezdnik Dončić, ki je za Slovenijo dosegel prvih deset točk, zatem pa je odločen začetek Slovencev s protinapadom kronal še Dragić, ki je po dobrih petih minutah igre zadel za vodstvo z 12:2.

Žiga Samar na prvi tekmi z Venezuelo ni igral, tokrat pa je na igrišče stopil že v prvi četrtini. Foto: Guliverimage

Že v prvi četrtini je priložnost dobil tudi Žiga Samar, ki mu selektor Sekulić na prvi tekmi ni ponudil priložnosti. Gruzija je prvi koš iz igre dosegla šele po šestih minutah igre, ko je na 4:14 znižal Tornike Šengelia, zatem pa je Gruzijcem igra le nekoliko stekla, Goga Bitazde je dve minuti pred koncem prve četrtine s trojko zaostanek slovenskih tekmecev znižal na 12:15, po trojki Alexandra Mamukelašvilija pa je Gruzija minuto pred koncem prvega dela prvič na srečanju povedla (17:16), s prednostjo točke pa se je podala tudi na prvi odmor. Pri Slovencih, ki so v prvih desetih minutah vodili tudi z 12 točkami prednosti, je Dončić v prvi četrtini dosegel 12 točk (8/11 prosti meti).

Agresivna igra trdoživih Gruzijcev, Slovenci pred polčasom znova pobegnili

Trd boj se je nadaljeval tudi v drugi četrtini, Gruzijci Slovencem z agresivno in grobo igro Slovencem niso pustili dihati, ob eni izmed akcij je močan udarec v glavo prejel tudi Dončić. Za razliko od začetka tekme je Gruziji stekel tudi met iz razdalje, ob tem pa tudi slovenska obramba ni bila več tako granitna kot v prvih nekaj minutah. Gledalci na Okinavi so v nadaljevanju spremljali zelo izenačen boj, nobeni izmed reprezentanc ni uspelo tehtnice nagniti na svojo stran.

Klemen Prepelič je v drugi polovici druge četrtine začel odličen slovenski niz 12:0. Foto: FIBA

A Slovenci so nato spet dodali na plin. Na polovici druge četrtine je nato zaradi ene izmed sodniških odločitev tehnično napako prejel gruzijski selektor Ilias Zouros, nakar je Klemen Prepelič zadel štiri proste mete, zatem pa ob naslednji dobri obrambi Slovenije v napadu, ki je sledil, zadel še trojko in Slovenijo popeljal do vodstva s 40:32. Nato sta svoje dodala še Tobey in Dončić, Slovenija pa je z delnim izidom 12:0 pobegnila na 45:32, na glavni odmor pa se je podala s prednostjo 45:33.

Dončić, ki je v drugi četrtini dobil malce počitka, je v prvem polčasu dosegel 19 točk (10/14 prosti meti) in pet skokov, sedem jih je dodal Klemen Prepelič, po šest pa Jaka Blažič in Tobey (5 skokov). Slovenci so bili v prvem polčasu boljši v skoku (25:18), so pa imeli slovenski košarkarji v prvem polčasu na voljo kar 26 prostih metov (20/26), Gruzijci pa le šest (4/6).

Blažič odšepal z igrišča

V tretji del obračuna so nato znova bolje vstopili Gruzijci, ki so se z delnim rezultatom 7:0 hitro približali le na pet točk zaostanka, a sta nato za novo dvomestno prednost poskrbela Tobey in nato s svojo drugo trojko na srečanju še Dončić (50:40). Ob trdi igri je ob eni izmed obrambnih akcij hud udarec utrpel Jaka Blažič, ki je pristal na tleh, zatem pa je nanj nerodno padel Tornike Šengelia. Blažič se je nato ob krikih bolečine prijel za hrbet, nato pa ob pomoči slovenske zdravniške službe odšepal v garderobo. Blažič je imel s hrbtom ogromno težav že v prejšnji sezoni, oktobra je prestal tudi operacijo. Slovenci so kljub temu uspeli nadaljevati v visokem ritmu, slabe tri minute pred koncem tretje četrtine je trojko za vodstvo s 57:44 zadel Klemen Prepelič.

Jaka Blažič je v bolečinah odšepal v garderobo. Foto: Guliverimage

Slovenci so tudi v zaključku tretje četrtine z zbrano igro držali prednost, za piko na i je v zadnji sekundi tretjega dela poskrbel Gregor Hrovat, ki je s trojko Slovenijo popeljal v vodstvo s 63:50. Dončić je že v tretji četrtini prišel do dvojnega dvojčka (29 točk, 10 skokov), Klemen Prepelič je dodal deset točk.

Tako kot je končal tretji del pa je razigrani Hrovat odprl tudi zadnjo četrtino in še z eno trojko Slovenijo odlepil na 66:50, zatem pa je bil s črte 6,75 uspešen še Klemen Prepelič. V končnici so Slovenci z zelo preudarno igro držali visoko prednost, zmaga pa ni bila ogrožena niti za trenutek. Slovenci so na koncu zabeležili zmago z 88:66 in se tako podpisali še pod svojo peto zmago na medsebojnih tekmah z Gruzijo, na katerih so ohranili stoodstoten izkupiček.

Poleg Dončića je bila strelsko razpoložen Klemen Prepelič, ki je dosegel 15 točk, Dragić jih je dodal 12, Tobey pa osem (6 skokov).

Premierna zmaga na SP za zadnje slovenske skupinske tekmece

Košarkarji Zelenortskih otokov so za premierno zmago na svetovnih prvenstvih premagali Venezuelo. Foto: FIBA V sredo prav tako ob 13.30 Slovenijo čakajo še Zelenortski otoki.

Ti so danes poskrbeli za manjše presenečenje. Še pred slovensko-gruzijskim obračunom so za premierno zmago na svetovnih prvenstvih premagali favorizirane Venezuelce. Že v prvi četrtini so povedli za deset točk, a se je južnoameriška reprezentanca vrnila, v izenačenem zaključku pa so bili bolj zbrani debitanti na prvenstvih. Točkovni voz Zelenortskih otokov je vlekel trojček Betinho Gomes (22)-Will Tavares (20)-Ivan Almeida (18), Realov Edy Tavares je vpisal 14 skokov.

Američani se bodo pomerili z Grčijo. Foto: FIBA

V ospredju bo danes tudi derbi skupine C med Grčijo in reprezentanco ZDA. Čeprav je grška zasedba na letošnjem SP zaradi poškodb in odpovedi pošteno okleščena, pa v grškem taboru verjamejo, da se lahko kosajo s favoriziranimi Američani. Obe reprezentanci sta v prvem krogu zabeležili zanesljivi zmagi, ZDA so z 99:72 premagale Novo Zelandijo, Grčija pa z 92:71 Jordanijo.

Ekipi sta se pomerili tudi na pripravljalni tekmi tik pred začetkom prvenstva, zanesljive zmage s 108:86 pa so se takrat veselili Američani. "Pričakujemo boljšo Grčijo, kot je bila pred začetkom prvenstva. Po slabi prvi četrtini so proti nam igrali zelo dobro in verjamem, da bodo v tekmo vstopili z veliko več samozavesti kot takrat. V drugem polčasu so nam povzročili kar nekaj težav. Igrajo zelo agresivno, fizično in so odlično vodeni, a smo pripravljeni na težko tekmo," je pred srečanjem dejal selektor ZDA Steve Kerr.

Drugi poraz Kitajcev

Še drugič so v skupini B izgubili Kitajci. Po pričakovanem porazu s Srbi jih je nadigral še Južni Sudan (89:69).

Lestvice:

Preberite še: