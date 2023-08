Dončić po prigarani zmagi izpostavil pomembno stvar

"Na koncu vse skupaj še ni bilo tako slabo, čeprav so v prvi četrtini dosegli devet trojk, a zagotovo je tu še ogromno stvari, ki jih moramo popraviti, predvsem v obrambi," je po prvi zmagi Slovenije na svetovnem prvenstvu dejal prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je v vlogi kapetana ob 37 doseženih točkah Slovenijo popeljal do težke zmage nad Venezuelo (100:85).

Slovenski košarkarji so z zmago odprli letošnje svetovno prvenstvo. Čeprav je večina slovenskih navijačev pričakovala lažjo tekmo in bolj zanesljivo zmago, pa so bili Venezuelci sploh v prvem polčasu velik trn v peti Slovencev, ki so znova pokazali precej neprepričljivo predstavo v obrambi, ki je bila velika težava že na pripravljalnih tekmah pred svetovnim prvenstvom. Venezuelci so že v prvi četrtini dosegli kar devet trojk in 33 točk, kar je za nivo kot ga predstavlja svetovno prvenstvo absolutno preveč.

Kljub slabšemu začetku pa so Slovenci v drugem delu le nekoliko strnili vrste in na koncu prišli do zmage s 15 točkami razlike, kljub zmagi pa v slovenskem taboru razumljivo niso prekipevali od navdušenja. "Zavedali smo se, da nas čaka težka tekma. Proti Venezueli smo igrali že pred dvema letoma, so zelo fizična ekipa, ob tem pa moštvo res dobrih strelcev. Tekma ni bila lahka, morali smo se boriti do konca in na koncu nam je uspelo," je po koncu srečanja na novinarski konferenci dejal Luka Dončić, ki je bil s 37 točkami (9/10 met za 2, 2/8 met za 3, 13/16 prosti meti), sedmimi skoki in šestimi asistencami pričakovani najboljši posameznik srečanja.

Venezuelci so v prvi četrtini dosegli kar devet trojk. Foto: FIBA

Slovenci so imeli veliko težav predvsem z igro v obrambi, sploh v prvi četrtini, ko je Venezuela dosegla kar devet trojk. "Na koncu vse skupaj še ni bilo tako slabo, čeprav so v prvi četrtini dosegli devet trojk, a zagotovo je tu še ogromno stvari, ki jih moramo popraviti, predvsem v obrambi. Po slabi prvi četrtini mislim, da smo dobro stopili skupaj in zaigrali boljše v obrambi," je še dejal zvezdnik slovenske izbrane vrste.

Dončić je proti Venezueli prvič vodil Slovenijo v vlogi kapetana na velikih tekmovanjih, krst pa je uspešno prestal. "S to vlogo kapetana imam še večjo odgovornost, fante je treba povezovati. Ena stvari, ki jih moramo početi boljše je to, da ostanemo mirni, še posebej jaz, ker vem, da mi bodo fantje sledili. Venezuela je v prvi četrtini res blestela, imeli so nekaj odprtih metov, mi pa smo se borili do konca. Venezuela sigurno ni slaba ekipa in za nas je to pomembna zmaga," je še dodal Dončić.

Sekulić je pohvalil napad Venezuele. Foto: Guliverimage

Sekulić: Pomembno je, da smo se znali prilagoditi

S tem se je po tekmi strinjal tudi selektor Aleksander Sekulić. "Vedeli smo, kdo nam stoji nasproti, gre za zelo izkušeno ekipo. Venezuela je šla v to tekmo na polno, ničesar niso imeli za izgubiti, igrali so na polno. Kapo dol tudi njim za prikazano. Na to ne smemo gledati kot le na slabo obrambo, temveč je bil tudi njihov napad zelo dober. Moramo biti iskreni. Potem smo nekatere stvari malce prilagodili in jih potem prisilili v nekaj napak in da so zgrešili nekaj metov. Kar je najbolj pomembno pa je to, da smo se temu znali prilagoditi in tekmo zmagati," je na novinarski konferenci povedal Sekulić.

Ta je že takoj po tekmi za Šport TV izpostavil predvsem agresivno igro Venezuele. "Tekma je bila zelo fizična, dovolil se je močen kontakt, predvsem na Luki, kar me je kar malce presenetilo tudi način, na katerega so igrali proti njemu, a na to se bomo morali privaditi," je za Šport TV še dodal Sekulić.

Klemen Prepelič je dosegel 18 točk. Foto: Guliverimage

Tudi Prepelič opozoril na obrambo

V drugem polčasu se je pri Sloveniji razigral Klemen Prepelič, ki je bil na koncu z 18 točkami tretji najboljši slovenski strelec. "Venezuelci so zelo čvrsta ekipa, konstantno so bili na meji osebne napake, tudi v prvem polčasu so bili razigrani, bili so izjemni pri metu za tri točke, v drugem polčasu pa smo jih vendarle zlomili. Ne bomo se preveč ubadali z njimi, čez manj kot 48 ur je pred nami nova tekma, verjetno najpomembnejša tekma v skupini in na to se moramo pripraviti še boljše kot na to tekmo," pa je za Šport TV dejal Prepelič.

Tudi on je opozoril na napake v obrambi. "Napad pri nas ni bil nikoli vprašljiv, mi bomo na slab dan dali 90 točk, veliko bolj pomembna je obramba, na katero se moramo veliko bolj osredotočiti. Dvanajst prejetih trojk v enem polčasu je občutno preveč in tudi 51 točk. V drugem polčasu je bila obramba na višjem nivoju. Vidimo, kaj se dogaja na prvenstvu, veliko je poškodb, tako da kar je glavno je zmaga in to, da smo vsi zdravi, tako da gledamo samo še naprej," je še sklenil slovenski košarkar.

Po uspešno prebitem ledu Slovence naslednja preizkušnja čaka v ponedeljek ob 13.30, ko bo nasprotnik Slovenija Gruzija, ki je na papirju veliko kvalitetnejša ekipa od Venezuele. "Gruzija je zelo visoka in talentirana ekipa. Zavedamo se, da nas čaka težka tekma," je za konec še opozoril Dončić.

Slovenija : Venezuela 100:85 Dvorana Okinava, gledalcev 6300, sodniki: Zurapović (BiH), Kallio (Kanada), Liszka (Poljska).

Slovenija: Nikolić 8 (2:2), K. Prepelič 18 (5:7), Tobey 21, Blažič 4, Dimec 2 (0:2), Dragić 2 (2:2), B. Prepelič 5 (1:1), Čebašek 3, Dončić 37 (13:16).

Venezuela: Vargas 5, Sojo 16 (0:1), Zamora 12, Cubillan 3, Chourio 5, Ruiz 3 (1:1), Graterol 2, Guillent 12 (3:3), Carrera 10 (1:2), Materan 11, Colmenares 6 (2:2).

Prosti meti: Slovenija 23:30, Venezuela 7:11.

Met za dve točki: Slovenija 22:28, Venezuela 15:27.

Met za tri točke: Slovenija 11:28 (Tobey 3, K. Prepelič 3, Dončić 2, Nikolić 2, Čebašek), Venezuela 15:27 (Zamora 4, Sojo 4, Materan 3, Vargas, Guillent, Cubillan, Chourio, Carrera).

Skoki: Slovenija 39 (27 + 12), Venezuela 23 (13 + 10).

Osebne napake: Slovenija 20, Venezuela 26.

Pet osebnih: Colmenares (37.).

