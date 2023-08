Pozor na Kanadčane! Razbili favorizirano evropsko ekipo.

V Aziji se je začelo 19. svetovno prvenstvo v košarki. Na uvodni tekmi skupine E so Avstralci z 98:72 odpravili Fince. Ta skupina se bo v nadaljevanju križala s skupino F, v kateri nastopajo Slovenci. Ti imajo na Avstralce grenak olimpijski spomin, saj so proti njim izgubili boj za bron. Slovenci bodo prvo tekmo prvenstva odigrali v soboto ob 13.30 proti Venezueli. Z zmago nad Japonci so turnir uspešno odprli Nemci (81:63), še bolj pa Litovci, ki so Egipt premagali s 93:67. Na zadnji tekmi dneva je Kanada enega od favoritov, Francijo, premagala s 95:65.

SP v košarki 2023, 1. dan:

Prvi dan svetovnega prvenstva, na katerem nastopa 32 reprezentanc, je postregel z osmimi tekmami, ki jih gostijo Džakarta, Manila in Okinava.

Latvijski navijači so videli visoko zmago svojih košarkarjev. Foto: FIBA V skupini H so Latvijci kot prvi na prvenstvu nasprotniku nasuli sto točk, prvi strelec ob zmagi s 109:70 nad Libanonom je bil Dairis Bertans z 20 točkami. Bolj izenačeno tekmo smo pričakovali na drugi tekmi te skupine, ki je veljala za derbi prvega dne turnirja, a smo se še kako zmotili. Francozi so po ocenah Fibe na stavnicah zasedali tretje mesto, Kanadčani, ki sicer nastopa brez zvezdnika Denverja Jamala Murrayja, pa peto.

Evropska reprezentanca je v drugem polčasu povsem odpovedala. Samo tretjo četrtino so Kanadčani dobili s 25:8 in tekmo na koncu s 95:65. Shai Gilgeous-Alexander je dal 27 točk in imel še 11 skokov, izkušeni Kelly Olynyk je dosegel 18 točk. Za Francijo je Evan Fournier sicer dal 21 točk, a le dve v drugem polčasu, obenem pa je zgrešil deset od 13 metrov za tri. Rudy Gobert je tekmo končal z osmimi točkami in devetimi skoki.

Shai Gilgeous-Alexander je Francozom nasul kar 27 točk. Foto: FIBA

Olimpijski krvniki Slovencev so se znesli nad Finci

Slavje Avstralije Foto: FIBA Veliko pozornosti je požel že prvi obračun Finske z NBA-zvezdnikom Laurijem Markkanenom in Avstralije, ki je tretja najboljša reprezentanca sveta na Fibini lestvici. Če je bil prvi polčas precej izenačen, najvišjo prednost (+ 8) so si priigrali Finci (38:30), pa je bila zgodba v drugem povsem drugačna. Severnjakom ni več uspelo dohajati tekmecev, Avstralci so iz minute v minuto višali prednost, sredi zadnje četrtine vodili za + 29, na koncu pa jim je malo zmanjkalo do stotice. Slavili so z 98:72.

Patty Mills je k suvereni zmagi Avstralije nad Finsko prispeval 25 točk in osem skokov. Foto: FIBA Prvo ime ob visoki zmagi je bil s 25 točkami in osmimi skoki Patty Mills, izkazal se je Josh Giddey, ki ni bil veliko oddaljen od trojnega dvojčka (14 točk, devet skokov, osem asistenc), Joe Ingles je dodal 13 točk. Pri Fincih se je Markkanen ustavil pri 19 točkah in osmih skokih, nekdanji član Olimpije Sasu Salin pa je vpisal 13 točk.

Na drugi tekmi skupine E je Nemčija z 81:63 premagala gostiteljico Japonsko. S 25 točkami je bil prvi strelec tekme Moritz Wagner. Dennis Schröder jih je dodal 14. Nastope v tej skupini pozorno spremlja tudi slovenska izbrana vrsta, saj se bo skupina E v nadaljevanju prvenstva križala s skupino F.

Jonas Valančiunas Foto: FIBA V skupini A so Italijani v drugem polčasu strli odpor Angole in zmagali z 81:67. Simone Fontecchio je bil z 19 točkami prvi strelec, 18 jih je dodal Stefano Tonut. V drugi tekmi te skupine je Dominikanska republika premagala Filipine (87:81). Jordan Clarkson, ki igra za Utah, je dal za Filipine kar 28 točk, zvezdnik Minnesote v ligi NBA Karl-Anthony Towns pa za Dominikance 26.

V skupini D so Črnogorci za 20 točk premagali Mehičane, center Chicaga Nikola Vučević je s 27 točkami in desetimi skoki vpisal dvojni dvojček. Na prvo mesto skupine D je po prvem krogu skočila Litva, saj je Egipt nadigrala za 26 točk (93:67). Margiris Normantas je dal 18 točk, Jonas Valančiunas pa je imel ob 15 točkah še deset skokov.

Slovenija bo prvo tekmo odigrala v soboto ob 13.30 proti Venezueli, drugo v ponedeljek proti Gruziji in tretjo v sredo proti Zelenortskim otokom.

Lestvice:

