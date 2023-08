Odštevanja je konec, Slovenija je čakala kar devet let

Čakanja je konec, danes ob deseti uri se bo začelo 19. svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Filipini, Indonezija in Japonska. Slovenski košarkarji bodo prvo tekmo prvenstva odigrali v soboto ob 13.30 proti Venezueli, to bo njihov četrti nastop na prvenstvu, najboljši izkupiček pa je sedmo mesto iz leta 2014.

Od danes pa vse do 10. septembra se bo 32 reprezentanc borilo za svetovno krono in naslov, ki bosta čez dobra dva tedna pripadla najboljši ekipi sveta. Slovenci bodo na željo domačinov Japoncev prvi del odigrali na Okinavi, kjer bodo njihovi nasprotniki Venezuela, Gruzija in Zelenortski otoki. Prvo tekmo bodo odigrali v soboto, drugo v ponedeljek, tretjo pa v sredo, vse pa bodo na sporedu ob 13.30 po slovenskem času.

"Kar zadeva naše nasprotnike v prvem delu, jih večino že dobro poznamo, Venezuela je bila naš nasprotnik pred dvema letoma, ko smo z njimi igrali v kvalifikacijah za olimpijske igre. Tudi Gruzija je zdaj že naš stari znanec. Mogoče še največja neznanka so Zelenortski otoki, enega izmed igralcev, Ivana Almeido, sem sam treniral, zagotovo pa vsi dobro poznamo tudi Tavaresa iz Reala. Dodobra jih bomo še spoznali, so tudi naš zadnji tekmec, tako da jih bomo videli tudi na obeh obračunih pred tem. Verjamem pa, da bomo prav vsi v štabu naredili vse, da se bo ekipa dobro pripravila na vse nasprotnike," je slovenske nasprotnike pred potjo na Okinavo ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki bo slovensko reprezentanco po olimpijskih igrah in evropskem prvenstvu vodil še na svetovnem prvenstvu.

Aleksander Sekulić bo reprezentanco prvič vodil na SP, pred tem je bil leta 2006 na SP pomočnik Aleša Pipana leta 2006, štiri leta pozneje pa Memija Bečirovića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenija je prvič na SP nastopila na Japonskem 2006, kjer je z izkupičkom treh zmag in treh porazov izpadla v osmini finala proti Turčiji in zasedla 12. mesto. Štiri leta pozneje v Istanbulu je v predtekmovanju izgubila le eno tekmo, v osmini finala je premagala Avstralijo, nato klecnila proti gostiteljem, v razigravanju od 5. do 8. mesta pa še proti Španiji in Rusiji. Leta 2014 je Slovenija igrala na Kanarskih otokih in v Barceloni; v predtekmovanju je izgubila enkrat, v osmini finala je premagala Dominikansko republiko, v četrtfinalu pa je morala priznati premoč poznejšim zmagovalcem Američanom. Štirje košarkarji iz tistega leta dres z državnim grbom nosijo tudi letos, to so Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Zoran Dragić in Aleksej Nikolić.

Tekme Slovenije v prvem delu: Skupina F (Okinava, Okinawa arena):

Sobota, 26. avgust

13.30 Slovenija - Venezuela Ponedeljek, 28. avgust:

13.30 Gruzija - Slovenija Sreda, 30. avgust:

13.30 Slovenija - Zelenortski otoki

Slovenci kljub poškodbam Vlatka Čančarja in Eda Murića merijo na najvišja mesta, čeprav v pripravljalnem obdobju niso blesteli. Slovenska reprezentanca je s tremi zmagami na sedmih tekmah sklenila obdobje pripravljalnih tekem. Izbrana vrsta je v dobrem mesecu dni dolgih pripravah najprej ugnala Kitajsko in Črno goro ter bila poražena proti Španiji, Združenim državam Amerike in dvakrat proti Grčiji. Za konec pa je bila v Tokiu prejšnji konec tedna prepričljivo boljša še od gostiteljice prvenstva Japonske.

Američanom pripada vloga favoritov, do zdaj so osvojili pet naslovov svetovnih prvakov, trikrat so bili srebrni in štirikrat bronasti. S tem so tudi najuspešnejša reprezentanca svetovnih prvenstev. Foto: Baloncesto España

Američani v želji po maščevanju

Status prvega favorita tudi letos kljub na papirju ne tako zvezdniški zasedbi pripada izbrani vrsti ZDA, ki si po "samo" sedmem mestu na zadnjem svetovnem prvenstvu želi znova zasesti svetovni vrh. Na stavnicah zasedbi Steva Kerra med drugim sledijo Nemci, Francozi, Avstralci pa tudi Kanadčani, košarkarski strokovnjaki pa v širši krog favoritov uvrščajo tudi Slovenijo, ki jo bo prvič kot kapetan vodil Luka Dončić.

Temu bo na prvenstvu skoraj zagotovo pripadla vloga glavnega zvezdnika, kamorkoli pride, ga pričakajo množice navijačev. Dončićeva zvezda sveti še toliko bolj zaradi nekaterih odpovedi in poškodb preostalih zvezdnikov. Tako v ekipi Srbije med drugim ne bo prvaka lige NBA Nikole Jokića, pri Grkih bo manjkal Giannis Antetokounmpo, v izbrani vrsti Latvije ne bo Kristapsa Porzingisa, pri Litvi Domantasa Sabonisa, Franciji prvega izbora letošnjega nabora Victorja Wembanyame in pri Avstraliji Jocka Landala. A kljub temu se v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih zagotovo obeta nov košarkarski spektakel, ki ga bodo prvič v zgodovini gostile tri države.

Slovenska reprezentanca na SP:

IME IN PRIIMEK VIŠINA KLUB V SEZONI 2023/2024 JAKA BLAŽIČ 196 cm Cedevita Olimpija (SLO) JAKOB ČEBAŠEK 200 cm CSM Constanța Baschet (ROM) ŽIGA DIMEC 211 cm / LUKA DONČIĆ 201 cm Dallas Mavericks (ZDA) ZORAN DRAGIĆ 196 cm Cedevita Olimpija (SLO) GREGOR GLAS 198 cm Cedevita Olimpija (SLO) GREGOR HROVAT 196 cm Dijon (FRA) ALEKSEJ NIKOLIĆ 191 cm Elan Chalon (FRA) BINE PREPELIČ 202 cm Spirou Charleroi (BEL) KLEMEN PREPELIČ 191 cm / ŽIGA SAMAR 198 cm ALBA Berlin (NEM) MIKE TOBEY 213 cm Crvena zvezda (SRB)

Sistem tekmovanja V predtekmovanju svetovnega prvenstva bodo reprezentance razdeljene v osem skupin po štiri, od katerih se bosta v nadaljevanje prvenstva uvrstili najboljši dve ekipi v vsaki od skupin. Te bodo nato v drugem delu razdeljene v nove štiri skupine, v vsaki od njih bodo po štiri reprezentance, od teh pa se bosta v izločilne boje prebili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine drugega dela. Najboljših osem reprezentanc nato čaka četrtfinale in nato boj za medalje. Sloveniji je ples kroglic v prvem delu namenil Venezuelo (26. 8.), Gruzijo (28. 8.) in Zelenortske otoke (30. 8.). V drugi del, ki bo prav tako na Okinavi, se bosta uvrstili prve dve reprezentanci in v novonastali skupini F odigrali še dve tekmi proti najboljšima zasedbama iz skupine E (Nemčija, Finska, Avstralija, Japonska). Sistem tekmovanja določa, da se vsi rezultati iz prvega dela prenesejo naprej, kar pomeni, da je v prvem delu pomembna vsaka tekma. Iz drugega dela bosta v četrtfinale v Manilo znova napredovali le dve najboljši ekipi. V Manili se bodo reprezentance potegovale za medalje in olimpijske vozovnice. Poleg Francije, gostiteljice iger leta 2024 v Parizu, bosta s SP tja napredovali še dve evropski reprezentanci, dve iz Amerik in po ena iz Afrike, Azije in Oceanije. Preostale štiri ekipe se bodo na OI uvrstile prek štirih kvalifikacijskih turnirjev, na katerih bo sodelovalo 24 ekip.

