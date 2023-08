Jasno opozorilo zlatega slovenskega reprezentanta

32 reprezentanc, ki se bodo pomerile za svetovno krono, v Indoneziji, Japonski in na Filipinih že odšteva ure in minute do začetka velikega spektakla. Slovenci se bodo v prvem delu pomerili z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki, v primeru napredovanja pa se bo slovenska skupina nato križala z izjemno zahtevno skupino, v kateri bodo v prvem delu nastopile reprezentance Avstralije, Finske, Japonske in Nemčije.

Zasedba Aleksandra Sekulića je v pripravljalnem obdobju na sedmih tekmah zmagala trikrat, vsaj za korak ali dva je bila slabša od Grčije, Španije in ZDA, a kljub temu so v slovenskem taboru prepričani, da bodo v pravem trenutku v najboljši formi. "Mislim, da so fantje zdaj še bolj motivirani. Če malce pobrskamo po spominu, je tudi naša reprezentanca leta 2017, ko smo potem postali evropski prvaki, v pripravljalnem obdobju prestala manjše krizno obdobje, sploh na tistem pripravljalnem turnirju v Izraelu, ko smo jih pošteno dobili tako od Izraela kot Turčije. Pa vemo, kako se je potem razvilo tisto evropsko prvenstvo, ki smo ga končali brez praske. Zato verjamem, da je treba ostati optimist. So pa ob tem pripravljalne tekme pokazale marsikaj in upam, da je naša izbrana vrsta kakšno zadevo tudi še skrivala. Teh porazov ne dojemam kot nek alarm, in če nas zdaj kdo ne prepozna kot favoritov, verjamem, da je za reprezentanco to samo dobro," je prepričan nekdanji reprezentant in evropski prvak Saša Zagorac.

Saša Zagorac je leta 2017 s Slovenijo osvojil evropski naslov, leta 2020 pa je končal svojo športno pot. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ta je poudaril, da bo ogromno odvisno od Luke Dončića. "Čeprav je prvenstvo pred vrati, pa je v zraku še vedno ogromno neznank. Pomembno je, da so fantje zdaj osredotočeni le nase in da ne bodo prehitevali dogodkov in tekem, zaradi česar smo se v preteklosti že opekli. Je pa dejstvo, da ko imaš v ekipi čarovnika, kot je Luka, je mogoče prav vse, tudi boj za najvišja mesta. Še enkrat pa poudarjam, da je treba ostati zbran in potrpežljiv iz tekme v tekmo, fantov ne sme zanesti," je jasno opozoril 39-letni nekdanji košarkar.

Slovenija je v pripravljalnem obdobju doživela hud udarec ob poškodbi Vlatka Čančarja, že prej je ostala brez Eda Murića, tako da je bil strokovni štab prisiljen v iskanje novih rešitev za primanjkljaj pod košema. "Mislim, da je ob Luki največja prednost naše reprezentance, da se zna zelo dobro prilagoditi na razmere. Tudi v preteklosti je bilo zaradi primanjkljaja na kakšnem igralnem položaju treba iskati rešitve in tudi tokrat verjamem, da bo trenerski štab znal pravilno poseči po rešitvah. Smo pa res majhna država in se vsak košarkar, sploh tak, kot je Čančar, še kako pozna in je takšno vrzel težko zapolniti. Se mi pa zdi, da so fantje za zdaj to luknjo dobro zakrpali, v prvi vrsti bi rad pohvalil Bineta Prepeliča. Kakorkoli mi je zelo žal, da Vlatka ne bo zraven, mislim, da bo ekipa znala rešiti tudi to težavo," je optimističen Zagorac, ki kljub nekaterim težavam Slovenijo brez dvoma uvršča v krog favoritov za visoka mesta.

Nemci in Američani spadajo v ožji krog favoritov za visoka mesta. Foto: Guliverimage

"Favoriti so enaki ali pa vsaj zelo podobni kot na vsakem velikem tekmovanju, a prepričan sem, da bi se lahko zgodilo kakšno presenečenje. Tudi lani na evropskem prvenstvu ni nihče pričakoval, da bo Španija posegla po zlatu, pa se je potem zgodilo ravno to. Krog favoritov je tudi letos širok, ob ZDA, Španiji in Nemčiji bi lahko v ta krog uvrstil še Avstralijo, Kanado in Slovenijo," je še dodal Zagorac, ki je leta 2017 prispeval pomemben del v mozaik slovenskega uspeha.

Sagadin opozoril na igro v obrambi

Pomemben člen slovenske izbrane vrste pa je bil v preteklosti tudi Zmago Sagadin, ki je bil prvi selektor reprezentance v samostojni Sloveniji, zatem pa je izbrano vrsto vodil tudi v letih 1994 in 1995. Ta se je ob našem klicu oglasil iz Pariza, kjer je trenutno, najprej pa je opozoril predvsem na slovensko igro v obrambi. "Tu ni nobenih skrivnosti, največ rezerv je še v obrambi, kar je bilo tudi opaziti na vseh pripravljalnih tekmah, medtem ko je ta reprezentanca napadalno res odlična. Mislim, da bodo nekatere reprezentance tudi zaradi tega imele veliko težav proti naši izbrani vrsti, ki ob dobrem dnevu zna prerešetati mrežico nasprotnika. Bo pa absolutno za boljši rezultat treba igrati boljšo obrambo in biti ves čas osredotočen na skok, sploh ker se nam bo poznal ta primanjkljaj pod košem," je prepričan Sagadin.

Zmago Sagadin je opozoril predvsem na igro v obrambi in skok. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne samo Slovenija, vse reprezentance se spopadajo s težavami, poškodbami, odpovedmi. Mislim, da na tem prvenstvu ni reprezentance, ki bi bila popolna. Vsem manjka vsaj eden izmed bolj vidnih členov. Gotovo se bo odsotnost Eda in Vlatka poznala, a smo jo v primerjavi z nekaterimi še dobro odnesli. Takšne stvari so del športa. Smo pa lahko veseli, da v naši reprezentanci ni odpovedi, to je velika stvar, ki kaže na kult te reprezentance," je prepričan 70-letni nekdanji trener.

Tudi on v napovedih za prvenstvo ni mogel mimo predstav Luka Dončića. "Glede na to, kako se je Luka pripravljal in da je v pravi formi, dobi ta ekipa s tem neko drugo dimenzijo ter se lahko hitro vmeša v boj za medalje. Stvari se lahko z njim res hitro obrnejo. Prepričan sem, da bodo odločile malenkosti. Verjamem, da so Dončić in družba motivirani in dobro pripravljeni glede na razočaranje, ki so ga doživeli lani," je optimističen Sagadin.

In koga uvršča med glavne favorite za končni uspeh? "Ne glede na to, da zasedba ni tako zvezdniška, mi Američani še vedno delujejo kot odlična ekipa, res igrajo v visokem ritmu in so zelo agresivni, fizični. V tem so res dominantni in prepričan sem, da bodo tudi letos v boju za odličja. Kljub temu, da smo proti obema izgubili, pa me Grki in Španci niso prepričali. Prepričan sem, da so ob dobrem dnevu vsi premagljivi. Mislim, da bodo zelo dobri še Francozi, Nemci, odlično ekipo ima tudi Avstralija, a nekako z izjemo ZDA pričakujem prevlado evropskih reprezentanc," je še sklenil Sagadin.

