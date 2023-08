Dončić izvedel novo čarovnijo in dodal: Kje je denar?

Čim bolj nenavadno, tem bolje. Skoraj ga ni izziva, ki bi se ga Luka Dončić ustrašil. Ko je tako njegov soigralec Jakob Čebašek na treningu na Japonskem spravil žogo v koš na neverjeten način, se je 24-letni zvezdnik Dallasa, ki je vse skupaj spremljal v njegovi bližini, lotil posebnega izziva.

Najprej Jakob Čebašek, nato še Luka Dončić:

Ob pogledu na skrajno visok zid, na katerega je bila pritrjena košarkarska tabla, se je domislil, da bo zadel koš na vse prej kot enostaven način. Žogo je vrgel zelo visoko, ta pa se je vrnila proti košu točno tako, kot je želel in predvideval čarovnik LD77. V prvo se mu ni izšlo, v drugo pač. Eden najboljših košarkarjev na svetu je bil tako zadovoljen z atraktivno izvedbo, da je "zahteval" denar. To so posnele tudi kamere, tako da je na Dončićevem meniju atraktivnih prigod s treningov zrasel še en viralen posnetek, ki je odmeval tudi v ZDA.

Another day at the office for Luka 💰

Tam so že vajeni prizorov, kako je Dončić z zelo natančnimi meti z razdalje dobival stave in siromašil denarnice zlasti svojih trenerjev. Na uradni strani, ki spremlja dogajanje na letošnjem košarkarskem vrhuncu, bližajočem se svetovnem prvenstvu v Aziji, so tako novo Dončićevo vragolijo s treninga pospremili s komentarjem: "Še en dan v pisarni za Luko," zraven pa dodali vrečko denarja.