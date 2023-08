Poseben poklon Dončića reprezentanci

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je na družbenih omrežjih napovedal, da bo sam produciral in izdal Everything It Takes, kratko dokumentarno serijo, ki bo gledalcem omogočila vpogled v pot slovenske košarkarske reprezentance do svetovnega prvenstva 2023.

"Ponosen sem, da delim zgodbo o svoji reprezentanci, še posebej o svojih soigralcih, in osvetljujem slovensko košarko ter kaj mi pomeni," je dejal Dončić. "To je več kot le to, kar počnemo na igrišču. Gre za bratstvo, srce naše ekipe, strast naših navijačev in ljubezen do naše države," sporoča slovenski kapetan. Dokumentarec, ustvarjen za ogled na mobilnih napravah in optimiziran za platforme, kot so TikTok, YouTube Shorts in Instagram Reels, bo v več delih izšel med letošnjim svetovnim prvenstvom, Dončić pa ga bo skupaj z ekipo lansiral na svojih družbenih omrežjih.

I'm proud to announce "Everything It Takes," a documentary shorts series about my Slovenia national team.

Episodes will premiere across my channels over the next few weeks as we compete for The FIBA Basketball World Cup.



Thank you to all of my teammates, coaches and staff at… pic.twitter.com/S37GWd2HiS — Luka Doncic (@luka7doncic) August 21, 2023

"Hvala vsem mojim soigralcem, trenerjem in osebju Košarkarske zveze Slovenije za podporo temu projektu ter vsem našim ustvarjalnim in produkcijskim partnerjem, ki so tako trdo delali, da so to zgodbo oživili. Našim navijačem pa hvala, da nas boste spodbujali na svetovnem prvenstvu. Gremo!" je še sporočil 24-letni član Dallasa. Pri ustvarjanju dokumentarca je med drugim sodeloval z Even/Odd, Košarkarsko zvezo Slovenije, ki je zagotovila vpogled v slovenske reprezentance, in slovensko produkcijsko hišo Entity Films. Dokumentarec je režiral Andy Madeleine.

Everything It Takes bo ob tem tudi prvi projekt Dončićeve novoustanovljene produkcijske hiše 77X. 77X.

