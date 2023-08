Posebna obljuba slovenskega selektorja

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo danes iz Tokia preselila na Okinavo, kjer bo izkoristila še zadnje dni za pripravo na svetovno prvenstvo. Slovenci so v pripravljalnem obdobju odigrali sedem tekem, zadnjo v soboto, ko so visoko nadigrali Japonsko. Četudi nasprotnik ni bil niti približno na takšni ravni kot nekateri nasprotniki v pripravljalnem obdobju pred tem, pa so bili v slovenskem taboru zadovoljni z napredkom in prikazanim v Tokiu.

"Na tej tekmi z Japonsko smo videli kar nekaj stvari, predvsem dobrih. Tisto, kar je najbolj veselilo, pa je to, da smo znalo omejiti naše padce v igri, tudi v četrti četrtini, ko smo padli v manjšo krizo, smo hitro našli pot nazaj. Roko na srce, nismo igrali proti najbolj kakovostnem nasprotniku, kot so Španija in ZDA, primerljivi niso niti s Črno goro. So pa ekipa, ki goji povsem drugačen stil košarke, kar je bil za nas en velik izziv in na koncu koncev smo se tega izziva lotili na pravi način," je iz Tokia sporočil slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki ima s strokovnim štabom zdaj pogled usmerjen le proti prvemu tekmecu prvenstva.

Sekulić bo s štabom zadnje dni izkoristil za pripravo na tekmece na SP. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Piljenje podrobnosti do začetka SP

Slovenska izbrana vrsta se bo za uvod v soboto ob 13.30 po slovenskem času pomerila z Venezuelo. "Od začetka prvenstva nas loči še kar nekaj dni in treningov, imamo še nekaj stvari, ki jih želimo vpeljati v našo igro in jih potem preizkusiti na treningih in kasneje na tekmah. Čaka nas še predvsem piljenje malenkosti, predvsem pa se bomo zdaj začeli ukvarjati tudi z našimi nasprotniki, tako da bo naš fokus predvsem na našem prvem tekmecu Venezueli, hkrati pa se bomo ukvarjali sami s sabo," je dejal Sekulić.

Slovenci so se z Venezuelo srečali tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Slovenijo v prvem delu čakata še obračuna z Gruzijo in Zelenortskimi otoki. "Kar zadeva naše nasprotnike v prvem delu, jih večino že dobro poznamo, Venezuela je bila naš nasprotnik pred dvema letoma, ko smo z njimi igrali v kvalifikacijah za olimpijske igre. Tudi Gruzija je zdaj že naš stari znanec. Mogoče še največja neznanka so Zelenortski otoki, enega izmed igralcev, Ivana Almeida, sem sam treniral, zagotovo pa vsi dobro poznamo tudi Tavaresa iz Reala. Dodobra jih bomo še spoznali, so tudi naš zadnji tekmec, tako da jih bomo videli tudi na obeh obračunih pred tem. Verjamem pa, da bomo prav vsi v štabu naredili vse, da se bo ekipa dobro pripravila na vse nasprotnike," je dodal slovenski selektor, ki bo slovensko izbrano vrsto po evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah vodil še na svetovnem prvenstvu.

Poziv navijačem

Kljub poškodbam Eda Murića in Vlatka Čančarja ter nekaterim ne preveč prepričljivim tekmam in potezam v pripravljalnem obdobju, pa so v slovenski izbrani vrsti prepričani, da bodo v najpomembnejšem trenutku v najboljši formi. Ob tem si z oddaljene Japonske želijo tudi podpore slovenskih navijačev. "Vedno pravim, da imamo najboljše navijače na svetu. Tudi če zdaj ne bodo mogli biti z nami na prvenstvu, verjamem, da bodo doma pred televizijskimi zasloni držali pesti za nas in navijali. Pozivam jim, da nas čim bolj podprejo. Sam pa lahko obljubim, da bomo dali na vsaki tekmi vse od sebe in da bomo poskušali zadovoljiti visoke apetite naših navijačev," je še povedal slovenski selektor.

