Slovenci z odliko opravili zadnji test

Slovenska košarkarska reprezentanca je več kot zanesljivo opravila s svojim zadnjim pripravljalnim testom pred začetkom svetovnega prvenstva. Slovenci so v Tokiu s 103:68 nadigrali Japonsko, ki je bila enakovreden tekmec le v prvi četrtini. Zasedbo Aleksandra Sekulića zdaj čaka še teden dni priprav in selitev na Okinawo, kjer bodo prihodnjo soboto odigrali prvo tekmo svetovnega prvenstva proti Venezueli.

Pripravljalne tekme, sobota, 19. avgust:

Slovenski košarkarji so na svoji sedmi in zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom prišli do svoje tretje zmage. Izbrana vrsta je v mesecu dni dolgih pripravah najprej ugnala Kitajsko in Črno goro ter bila poražena proti Španiji, Združenim državam Amerike in dvakrat proti Grčiji. Za konec pa je bila danes v Tokiu prepričljivo boljša še od gostiteljice prvenstva Japonske. Ta bo tako kot Slovenija na svetovnem prvenstvu igrala na otoku Okinawa, le da v skupini z Nemčijo, Finsko in Avstralijo. Za slovensko in japonsko izbrano vrsto je bila to tretja medsebojna tekma, še tretjič pa so bili uspešnejši Slovenci. Japonci se tako kot Slovenci v teh dneh pospešeno pripravljajo na začetek prvenstva, na katerem pa ne bodo mogli računati na svojega glavnega zvezdnika Ruija Hačimuro, ki želi odmor med klubsko sezono izkoristiti za pripravo na svoje naslednje poglavje v karieri NBA.

Japonska : Slovenija 68:103 Strelci za Slovenijo: Dončić 23 (3/8 za 3, 7 sk., 7 as.), Blažič 16 (4/6 za 3), Dragić 14, Tobey 11 (10 sk.), Čebašek in Dimec 8, Hrovat in Nikolić 7, Bine Prepelič 5, Glas 3, Samar 1, Klemen Prepelič

Izenačena le prva četrtina

Aleksander Sekulić je v ogenj v uvodu v zadnji pripravljalni test poslal Luko Dončića, Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata, Bineta Prepeliča in Mika Tobeyja. Slovenci so sicer pred tekmo opozarjali predvsem na igro v obrambi, saj so na pripravljalnih tekmah do zdaj v povprečju prejemali krepko čez 90 točk. Slovenski košarkarji so hitro povedli z 2:0, a so nato Japonci hitro odgovorili z dvema zadetima trojkama. Po nekaj raztrgane igre je dobrih pet minut pred koncem prve četrtine koš in še dodatni prost met za vodstvo Slovenije s 13:10 dosegel Dončić. Tudi v nadaljevanju prve četrtine so bili Slovenci ves čas v rahli prednosti, Japonci so se ogromno zanašali na svoje glavno orožje – met iz razdalje, a so bili na drugi strani v napadu razpoloženi tudi Slovenci, ki so po zadetem metu gostiteljev za tri tik pred koncem prvega delo prvo četrtino dobili s 26:21.

Mike Tobey je postavil izid prvega polčasa, v prvih 20 minutah je štirim točkam dodal še sedem skokov. Foto: FIBA

Odličen zaključek prvega polčasa

Tudi v prvem delu druge četrtine so Slovenci držali majhno prednost, gostitelji so se sicer dobrih pet minut pred koncem prvega polčasa po ukradeni žogi in lahkem košu približali na 32:33, a je nato s trojko ekspresno odgovoril Jaka Blažič, po minuti odmora pa je nato na 39:32 povišal še Gregor Glas, ki je s tem napovedal odličen niz slovenskega napada.

Tik pred koncem druge četrtine so tako gostje najprej po trojki Bineta Prepeliča, nato pa še po košu Tobeyja prvič na srečanju povedli z devetimi točkami naskoka (45:36). Japonski selektor je nato vzel minuto odmora, a tudi to ni ustavilo slovenskega niza, saj je bil nato s črte prostih metov trikrat natančen Dončić, ki je s tem poskrbel za prvo vodstvo Slovenije z dvomestno razliko (48:36). Zatem pa je izid prvega polčasa tik pred zvokom sirene in piko na i delnemu rezultatu 11:0 postavil Tobey, ki je v koš pospravil odbito žogo po poskusu Bineta Prepeliča. Slovenci so se tako na glavni odmor podali s prednostjo 50:36.

Klemen Prepelič kot edini Slovenec ni stopil na parket. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Selektor Sekulić priložnosti za igro ni ponudil le Klemnu Prepeliču, ki je zaradi manjših težav s stegensko mišico nekaj več počitka dobil že na tekmah s Španijo in ZDA. V slovenski izbrani vrsti je bil v prvem polčasu s 15 točkami najučinkovitejši Dončić, Hrovat, Blažič, Bine Prepelič (7 skokov) in Čebašek pa so dosegli po pet točk. Japonci so v prvih 20 minutah zadeli šest trojk iz kar 26 poskusov, Slovenci so zbrali šest skokov več od tekmecev (24:18).

Visoka prednost v drugem polčasu

Tako kot so končali drugo četrtino, pa so Slovenci odprli tudi tretji del srečanja. Po dobrih dveh minutah igre v tretjem delu je prednost Slovenije narasla že na 20 točk (59:39), ob tem pa je veselilo dejstvo, da vse bolje na igrišču deluje tudi naveza Dončić-Tobey. Zvezdnik Dallasa je ob tem odlično asistiral tudi preostalim soigralcem, ob tem pa večkrat navdušil zbrano množico v Ariake areni, med katero je bilo ogromno japonskih navijačev v dresu slovenskega superzvezdnika, ki se je ob visokem vodstvu Slovenije usedel na klop. Tudi v zaključku tretjega dela je prednost Slovenije le še naraščala, ob koncu tretje četrtine je zasedba Aleksandra Sekulića vodila s 77:50.

Jaka Blažič je dosegel 16 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zadnja četrtina je bila tako bolj ali manj le še formalnost, slovenski košarkarji pa so tekmece ves čas držali na zelo varni razdalji, tik pred koncem je tako prednost po delnem izidu 17:0 narasla na več kot 30 točk. Na koncu so Slovenci zmagali s 103:68. Vloga prvega strelca je na koncu s 23 točkami, sedmimi skoki in sedmimi asistencami pripadla Dončiću, Blažič, ki se je razigral v drugem polčasu, je tekmo končal pri 16 točkah, Zoran Dragić jih je dodal 14, Mike Tobey pa je obračun končal z dvojnim dvojčkom – 11 točk, 10 skokov. Slovenci so bili na koncu boljši praktično v vseh statističnih prvinah, bili so boljši v skoku (48:37), izgubili so manj žog (10:15), ob tem pa so dobro delo opravili tudi v obrambi, saj so prejeli daleč najmanj točk v tem pripravljalnem obdobju. Japonci so kar 46-krat poskusili z metom za tri, uspešni pa so bili "le" desetkrat, Yudai Baba je bil na koncu s 13 točkami prvi strelec svoje ekipe.

Slovenci se bodo v ponedeljek iz Tokia preselili na Okinawo, kjer se bodo nato na svetovnem prvenstvu kot nosilci skupine F v soboto, 26. avgusta, pomerili z Venezuelo, v ponedeljek, 28. avgusta, z Gruzijo ter za konec uvodnega skupinskega dela v sredo, 30. avgusta, še z Zelenortskimi otoki. Vse tekme slovenske reprezentance se bodo začele ob 20.30 po lokalnem oziroma ob 13.30 po slovenskem času.

