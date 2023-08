Pred zadnjim preizkusom: "Če je Luka pravi, potem ..."

Slovenci na Japonskem od srede znova trenirajo in pilijo formo, nekaj težav jim je v začetku pričakovana povzročila tudi časovna razlika. "Eni imajo s tem nekoliko manj težav, spet drugi več, a načeloma se dobro privajamo. A takšne stvari so ob takšnih potovanjih vedno prisotne, o tem ne razmišljamo, osredotočamo se na treninge in priprave," je uvodoma iz Tokia sporočil Aleksej Nikolić, ki je bil skupaj s soigralci ob prihodu v Tokio deležen toplega sprejema. "Japonci so res zelo nasmejani in res prijazni, včasih že tako, da so kar malce vsiljivi. Seveda pa vsi povsod čakajo na Luko in trenutek, da ga vidijo," pa je dodal Jakob Čebašek.

Jakob Čebašek bo od odsotnosti Eda Murića in Vlatka Čančarja skušal zapolniti vrzel pod košema. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zasedba se je v začetku tedna po dveh letih vrnila v "olimpijski" Tokio, kjer je Slovenija pred dvema letoma na olimpijskih igrah osvojila četrto mesto, potem ko jo je v polfinalu proti Franciji le ena blokada oziroma žoga ločila od uvrstitve v veliki finale. "O tem ob prihodu sploh nismo razmišljali, so pa Francozi ravno zdaj z nami v hotelu, tako da sem se ob srečanju z Batumom spomnil na tisto nesrečno blokado v polfinalu olimpijskih iger. A zdaj se osredotočamo samo na naslednje korake," je dejal Čebašek, ki bo imel ob poškodbah Eda Murića in Vlatka Čančarja zagotovo na voljo več igralnega časa.

Prostor za izboljšave

Slovenska reprezentanca bo še četrtič v zgodovini zaigrala na svetovnem prvenstvu, ob tem pa je v pripravljalnem obdobju, kjer je veliko črno pika pomenila težka poškodba Vlatka Čančarja, s svojimi predstavami pustila mešan vtis. Slovenci so v zadnjem mesecu v pripravah na svetovno prvenstvo najprej ugnali Kitajsko, nato so dvakrat klonili proti Grčiji, premagali Črno goro, pred prihodom na Japonsko pa so še visoko klonili na obeh tekmah v Malagi proti izbranima vrstama ZDA in Španije. Velika težava igre izbrane vrste je bila predvsem igra v obrambi.

Slovenci so imeli v pripravljalnih tekmah ogromno težav predvsem v igri v obrambi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vsi hočemo zmagati na vsaki tekmi, a mislim, da je bilo na pripravljalnih tekmah bolj pomembno to, da smo videli, kako je tekma potekala. Igrali smo v velikih valovih, zavedamo se, da je v naši igri preveč vzponov in padcev, sploh ti padci morajo biti čim krajši, da se znamo vrniti k svoji prepoznavni igri," je dosedanje predstave Slovenije pokomentiral Čebašek, ki se skupaj z izbrano vrsto dobro zaveda, da igra še ni na želeni ravni.

"Predvsem se moramo ukvarjati s podrobnostmi, v Malagi smo imeli težave tudi s skokom, tako da je treba pod košem zapirati in se hitreje vračati v obrambo. Pri Tobeyju se že vidi napredek v igri, glede na tekmi v Malagi je videti povsem drugače, tudi v navezi z Luko sta že veliko bolj uigrana in stvari tečejo, kot je treba. Zagotovo pa moramo biti boljši v obrambi, k temu bo na prvenstvu pripomogla tudi energija, ki bo zagotovo še na veliko višji ravni kot na pripravljalnih tekmah," je prepričan Čebašek.

"Super je, da nas čaka še tekma z Japonsko, mislim, da bomo lahko naredili eno dobro popotnico za začetek prvenstva," je prepričan Nikolić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Poudarek na treningih je predvsem na delu v tranzicijski obrambi. "S tem imamo trenutno največ težav in naš prvi cilj je, da to izboljšamo. V pripravah so se nam dogajale stvari, ki se nam na prvenstvu zagotovo ne bodo smele, če bomo želeli meriti na visoka mesta. Seveda se želimo še bolj uigrati, ni več Morgana, je samo še Tobey, tako da bo več priložnosti dobil verjetno tudi Dimec. Super je, da nas čaka še tekma z Japonsko, mislim, da bomo lahko naredili dobro popotnico za začetek prvenstva," je dejal Nikolić.

"Zdaj vemo, katerih dvanajst bo na prvenstvu, vloge so večinoma že razdeljene in zdaj nas čaka piljenje forme do začetka tekmovanja. O prvenstvu sploh še ne razmišljamo, razmišljamo samo o stvareh, ki se dogajajo trenutno. Popraviti moramo stvari, ki nam še manjkajo, in da bomo do prvenstva maksimalno pripravljeni. Zdaj je naš fokus samo na tekmi z Japonsko," je še dodal slovenski organizator igre.

Cilji ostajajo najvišji

Kljub nekaj težavam v pripravljalnem obdobju cilji izbrane vrste ostajajo na najvišji ravni. "Z Luko se vedno lahko meri na medaljo, če je le pravi, kar zagotovo je," je prepričan Čebašek, temu pa je prikimal tudi Nikolić. "Luka je zagotovo trenutno eden izmed najboljših igralcev na svetu in iz tega črpamo samozavest, vsi si želimo dobrega rezultata in ne razmišljamo o ničemer drugem. A čeprav se sliši klišejsko, moramo iti počasi, iz tekme v tekmo, da bo fokus na naši vsaki naslednji potezi. Kemija v moštvu je na najvišji ravni tako kot vsa leta do zdaj, tudi motivirani smo maksimalno. Ves čas se ponavljamo, a tako kot je. Vsi vemo, zakaj smo tu, in na vsako tekmo bomo šli borbeno in brezkompromisno."

