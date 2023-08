Še zadnji tekmovalni odgovor, še zadnja možnost, "da odpravimo napake"

Slovenski košarkarji v Tokiu opravljajo zadnjo fazo priprav na prihajajoče svetovno prvenstvo, ki ga bodo začeli na otoku Okinava (v skupini jih čakajo Venezuela, Gruzija in Zelenortski otoki). A še preden se preselijo na prizorišče, bodo v soboto še zadnjič preverili tekmovalno pripravljenost.

Na sedmi pripravljalni tekmi pred prvenstvom jim bodo nasproti stali gostitelji Japonci. Četa Aleksandra Sekulića je v mesec dni dolgih pripravah ugnala Kitajsko in Črno goro, izgubila pa proti Španiji, ZDA in dvakrat proti Grčiji.

Reprezentanti in strokovni štab so se počasi že privadili na bivanje na Japonskem, od koder poročajo o vrhunskih pogojih za trening in gostoljubnosti na vsakem koraku.

"V dvoboj moramo vstopiti maksimalno zbrano in zbranost zadržati čim večji del dvoboja ter se tako približati ritmu, ki ga bomo morali držati na prvenstvu." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zelo koristno je, da smo na Japonsko pripotovali deset dni pred prvo tekmo na prvenstvu. Nekaj fantov ima še manjše težave s prilagajanjem na časovno razliko, a mislim, da smo že ujeli pravi delovni ritem. Izjemno veseli smo, da smo znova v Tokiu, na katerega nas vežejo res lepi spomini. Dobro treniramo in pred nami je še zadnji test pred tekmovalnim začetkom. Na tekmi proti Japonski imamo še zadnjo možnost, da odpravimo napake, ki se pojavljajo v naši igri. V dvoboj moramo vstopiti maksimalno zbrano in zbranost zadržati čim večji del dvoboja ter se tako približati ritmu, ki ga bomo morali držati na prvenstvu," je v izjavi za Košarkarsko zvezo Slovenije razmišljal naturalizirani Mike Tobey.

Slovenci in Japonci so se zadnjič pomerili na olimpijskih igrah, ko so visoko zmagali Luka Dončić in druščina. Foto: Guliverimage

Dve tekmi, dve slovenski zmagi

Zadnji pripravljalni tekmeci Japonci bodo tako kot Slovenci prvenstvo odprli na otoku Okinava. V skupini se bodo merili z Nemčijo, Finsko in Avstralijo. V zadnjih dneh so odigrali dve pripravljalni tekmi. Ugnali so Angolo in izgubili proti Franciji.

Slovenska in japonska reprezentanca sta doslej odigrali dve medsebojni tekmi, obe pa sta pripadli Slovencem. Na pripravljalni tekmi leta 2004 je bilo v Slovenskih Konjicah 84:68, pred dvema letoma na olimpijskih igrah pa 116:81.