Slovenska moška košarkarska reprezentanca je v sredo opoldne po lokalnem času prispela v Tokio, kjer bo opravila sklepno fazo priprav na svetovno prvenstvo, ki se začne konec prihodnjega tedna. Tako na letališču kot pred hotelom se je zbralo veliko košarkarskih navdušencev v slovenskih dresih in dresih Dallasa s številko 77 prvega zvezdnika prvenstva Luke Dončića. Ta bo z rojaki zadnji test pripravljenosti opravil v soboto proti Japoncem. Slovenci pa so že opravili prvi trening, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

"Z željo po kolajni smo na Japonsko pripotovali tudi mi"

Slovenci so v Tokiu že opravili prvi trening. Foto: KZS Varovanci Aleksandra Sekulića so po krajšem počitku že opravili prvi trening na japonskih tleh in tudi uradno začeli sklepno fazo priprav na svetovno prvenstvo. Zadnji tekmovalni test pred začetkom prvenstva bodo Slovenci opravili v soboto, ko se bodo ob 8. uri po slovenskem času pomerili z Japonsko. Na Okinawo, prizorišče skupinskega dela prvenstva, se bodo preselili 21. avgusta.

"Veliko reprezentanc si na prvenstvu želi poseči po najvišjih mestih in s takšno željo ter ciljem smo na Japonsko pripotovali tudi mi. Do začetka prvenstva je še dovolj časa. Pred nami je sklepna faza priprav, ki jo bomo izkoristili za piljenje podrobnosti in zadnje uigravanje ekipe. Verjamem, da bomo našli način, da bodo igralci čez deset dni v optimalni formi. Graditi moramo na dobrih stvareh in v dobrem vzdušju vztrajati pri delu, ki smo si ga začrtali," je v izjavi za KZS dejal selektor Sekulić.

"Na Tokio imamo prijetne spomine"

"Vsekakor se je lepo vrniti na Japonsko. Pred dvema letoma smo na olimpijskih igrah spisali odlično zgodbo in na Tokio imamo prijetne spomine. Vsi skupaj si želimo, da bomo uspešni tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. Do prve tekme imamo še kar nekaj časa in prepričan sem, da bomo vrhunske pogoje za trening dobro izkoristili. Dodatno energijo nam vlivajo tudi navijači, ki nas spremljajo na vsakem koraku. Veseli nas, da bodo pesti za nas stiskali tudi številni japonski privrženci košarke, saj so nas že na letališču presenetili v velikem številu," je za krovno zvezo povedal center Žiga Dimec.

Reprezentanca Slovenije, ki je odpotovala na SP na Japonsko: Branilci: Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Žiga Samar

Krila: Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Jakob Čebašek, Gregor Glas

Centri: Bine Prepelič, Žiga Dimec, Mike Tobey

Prva tekma SP čez deset dni proti Venezueli

Slovence prva tekma na 19. svetovnem prvenstvu, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom potekalo na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji, čaka točno čez deset dni. Kot nosilci skupine F se bodo na japonskem otoku Okinawa v soboto, 26. avgusta, pomerili z Venezuelo.

Prvo tekmo prvenstva bodo odigrali 26. avgusta proti Venezueli. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V ponedeljek, 28. avgusta, bodo igrali z Gruzijo ter za konec uvodnega skupinskega dela v sredo, 30. avgusta, še z Zelenortskimi otoki. Vse tekme slovenske reprezentance se bodo začele ob 20.30 po lokalnem oziroma 13.30 po slovenskem času.

Slovenija bo četrtič udeleženka turnirja najboljših reprezentanc na svetu. Prvič je nastopila leta 2006 na Japonskem, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji.