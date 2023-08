Udarec za Latvijo, na SP brez Kristapsa Porzingisa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Latvijski košarkarski zvezdnik Kristaps Porzingis bo zaradi poškodbe stopala izpustil svetovno prvenstvo, ki bo od 25. avgusta do 10. septembra potekalo na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Odločitev je na družbenih omrežjih potrdil Porzingis sam.

Osemindvajsetletni center je bil zadnje tedne z latvijsko reprezentanco in upal na pravočasno okrevanje pred SP. Na pripravljalnih tekmah ni stopil na parket.

"Po več tednih okrevanja in številnih pregledih z magnetno resonanco mi plantarni fasciitis stopala ne omogoča igranja v polni pripravljenosti," je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal visokorasli Latvijec.

"Odločitev je padla po posvetu z zdravniškim osebjem reprezentance in ekipo Bostona. Strinjali so se, da moram nadaljevati začrtano pot okrevanja," je še dodal Porzingis, za katerega bi bil to prvi nastop na SP.

Porzingis, nekdanji soigralec slovenskega asa Luke Dončića pri Dallas Mavericks, bo prihodnjo sezono igral za Boston Celtics po menjavi z Washington Wizards in Memphis Grizzlies.

Latvija bo na SP igrala v skupini H skupaj s Kanado, Libanonom in Francijo.

