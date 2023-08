Dončić je prvo ime Fibine kampanje, snemali so ga v Ljubljani #video

Svetovno prvenstvo v košarki pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je začelo svojo globalno kampanjo "Nothing Else Matters" oziroma Nič drugega ni pomembno pred težko pričakovanim vrhuncem za košarkarje konec tega meseca. Prvo ime kampanje bližnjega SP na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji je slovenski superzvezdnik Luka Dončić.

Izbor igralcev, ki prikazujejo širok prerez talentov na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo 25. avgusta, ob Dončiću vodijo še kitajski košarkar Zhou Qi in dva junaka držav gostiteljic - filipinski as Jordan Clarkson in Japonec Yuta Watanabe.

Kampanja združuje osebne hobije košarkarjev zunaj sezone z njihovimi edinstvenimi talenti na igrišču na način, ki bo zagotovo navdušil navijače, so prepričani pri Fibi.

Da bi oboževalcem zagotovili edinstven dostop do svojih junakov in posredovali pristno pripovedovanje zgodb, so vsakega igralca posneli na ikoničnih lokacijah, ki so močno povezane z njihovimi potmi. Dončića so tako snemali v Ljubljani, Clarksona v San Antoniu, Watanabeja v Miyazakiju in Qija v Qingdau.

Najsodobnejše snemalne tehnike in računalniško ustvarjene slike so nato uporabili za ustvarjanje gladkega prehoda za vsakega igralca iz osebnega prostega časa v intenzivnost bitke na SP, ki prinaša fuzijo akcije, košarkarskih veščin in osupljive lokacije, še menijo pri Fibi.

Vse te elemente so združili, da bi zagotovili vznemirljiv, kinetičen film, ki bo oživil sporočilo #NothingElseMatters po vsem svetu.

