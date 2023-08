Aleksander Sekulić s prstom pokazal na globoke padce

''Glede na to, da v ekipi ni bilo Luke Dončića, so več priložnosti dobili drugi košarkarji in jo tudi izkoristili. Varčevali smo tudi z močmi Klemna Prepeliča. Kljub temu smo imeli zelo dobre segmente igre, pa tudi globoke padce v igri. Te moramo omejiti," je po porazu slovenske košarkarske reprezentance na sobotni pripravljalni tekmi z ZDA z 62:92 dejal selektor Aleksander Sekulić.

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na zvezdniškem pripravljalnem turnirju v Malagi po petkovem porazu s Španijo v soboto izgubila še z ZDA. Američani, ki bodo na prihajajočem svetovnem prvenstvu stavili na pomlajeno zasedbo, so zmagali z 92:62, Luka Dončić pa zaradi udarca na tekmi s Španijo preventivno ni igral.

Omejiti padce

''Glede na to, da v ekipi ni bilo Luke Dončića, za katerega je zdravstvena služba reprezentance menila, da je bolje, da izpusti to tekmo, čeprav je igralec sam želel nastopiti, so več priložnosti dobili drugi košarkarji in jo tudi izkoristili. Varčevali smo tudi z močmi Klemna Prepeliča. Kljub temu smo imeli zelo dobre segmente igre, pa tudi globoke padce v igri. Te moramo omejiti, saj smo danes videli, kakšno škodo nam lahko naredijo, če je na drugi strani tako atletska in talentirana ekipa," je po visokem porazu za krovno zvezo dejal šef trenerskega štaba slovenske reprezentance Aleksander Sekulić.

"Imeli smo zelo dobre segmente igre, pa tudi globoke padce v igri. Te moramo omejiti, saj smo danes videli, kakšno škodo nam lahko naredijo," pravi selektor Sekulić.

Poskušali upočasniti igro, a je pogosto zmanjkalo zbranosti

Foto: Vid Ponikvar/Sportida ''Naš cilj je bil, da upočasnimo igro, saj smo vedeli, da Američani igrajo zelo hitro košarko. Na trenutke nam je to uspelo, žal pa nam je velikokrat zmanjkalo zbranosti, kar je tekmec znal izkoristiti in predvsem pod obročema naredil razliko. Borili smo se, dali smo vse od sebe, dejstvo pa je, da smo bili brez Luke Dončića, kar se je seveda poznalo. Iz vsakega poraza moramo izvleči čim več, analizirati tekmo in skušati popraviti napake," je razmišljal s 14 točkami prvi strelec Gregor Glas.

Na drugi strani je Aleksej Nikolić opozoril na preveliko število nihanj v igri: ''Osredotočili smo se na segmente igre, ki nam povzročajo največ težav − to je zagotovo prehod v obrambo −, kar nam je na trenutke kar dobro šlo, vseeno pa smo imeli preveč nihanj v igri. Z nekaterimi stvarmi smo lahko zadovoljni, druge pa moramo popraviti, če hočemo doseči dober rezultat na svetovnem prvenstvu."

Slovenci bodo v ponedeljek opravili še zadnji trening na domačih tleh, v torek pa odpotovali v Azijo.

V ponedeljek zadnji trening v domovini, v torek let na Japonsko

Slovenci bodo v sklepno fazo priprav na svetovno prvenstvo vstopili v ponedeljek, ko jih zvečer čaka še zadnji trening v domovini, v torek pa bodo prek Helsinkov poleteli v Tokio.

Zadnji tekmovalni test pred začetkom prvenstva bodo opravili v soboto, 19. avgusta, ko se bodo ob 8. uri po srednjeevropskem času pomerili z Japonsko. Prva tekma na prvenstvu Slovence čaka 26. avgusta, ko jim bo na Okinavi nasproti stala Venezuela.