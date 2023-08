Tobey ali Morgan? Dončićeve besede bodo štele dvojno!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v torek odigrala zadnjo domačo pripravljalno tekmo za svetovno prvenstvo. V Stožicah je po izjemni predstavi kapetana Luke Dončića premagala Črno goro (104:100), to pa je bil tudi prvi preizkus, na katerem sta slovenski dres nosila oba naturalizirana Američana Mike Tobey in Jordan Morgan, ki želita zaigrati na svetovnem prvenstvu. Želja se bo izpolnila le enemu, selektor Aleksander Sekulić pa je razkril, kaj vse bo upošteval pri sprejemanju končne odločitve. Priznal je, da bo pri odločitvi veliko štelo tudi Dončićevo mnenje.

Vsaka košarkarska reprezentanca ima na svetovnem prvenstvu pravico nastopa z enim naturaliziranim "prišlekom". Slovenija se odloča med dvema Američanoma s slovenskim potnim listom. To sta Mike Tobey in Jordan Morgan.

Prvi je star 28 let, visok 213 centimetrov, v novi sezoni pa bo nastopal v dresu beograjske Crvene zvezde. S Slovenijo je že nastopil na največjih tekmovanjih, lani na EuroBasketu in predlani na olimpijskih igrah, pripravam pa se je pridružil šele v ponedeljek.

Morgan je tri leta starejši od Tobeyja, košarkarski kruh si služi pri Konyasporju, v višino pa meri 203 centimetre, tako da ga odlikujejo nekoliko drugačne karakteristike v igri. S slovensko izbrano vrsto se pripravlja že dlje časa, odigral je vse štiri pripravljalne tekme, tudi na zadnji proti Črni gori je v igri prebil bistveno več časa in bil na koncu z desetimi točkami četrti najboljši strelec Slovenije.

Sekulić v šali: Najraje bi videl, da odigrata tekmo ena na ena

Kdo bo torej dobil prednost? Koga bo izbral Aleksander Sekulić in ga uvrstil na dokončni seznam udeležencev svetovnega prvenstva v Aziji? "Izbral bom tistega, ki bo imel večji doprinos za ekipo. Najraje bi videl, da odigrata medsebojno tekmo ena na ena, pa gre nato z nami na prvenstvo tisti, ki bi zmagal … No, to je seveda šala, tega ne bomo počeli," je v šaljivem tonu pripomnil slovenski selektor, nato pa bolj resno dodal: "Poskušali bomo poiskati tistega, ki najbolj ustreza ekipi. Več pa ne morem povedati." Prednost bo torej dal tistemu, ki ima za slovensko reprezentanco večjo korist.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Črno goro, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Pomembno bo, kaj si o tem misli Luka Dončić

Luka Dončić je prvo pripravljalno tekmo z Mikom Tobeyjem odigral proti Črni gori. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na dvoboju s Črno goro je igra slovenske reprezentance minila v znamenju čarovnika Luke Dončića. Kapetan je blestel v napadu, dosegel največ točk (34 točk), asistenc (14) in skokov (13). Pred začetkom svetovnega prvenstva pa 24-letnega Slovenca čaka še ena odgovorna naloga. Nanašala se bo na vprašanje, katerega Američana popeljati na SP.

"Mnenje Luke Dončića bo zagotovo pomembno. Moramo biti iskreni in priznati, da je Luka vodja ekipa. Je nekdo, ki ima žogo vse čas v svojih rokah. Zagotovo bo pomembno, kdo je tisti Američan, ki mu bolj stoji ob strani, ko to najbolj potrebuje," je selektor napovedal, da bo pri odločitvi upošteval tudi mnenje kapetana. Odločitev o tem, s katerim Američanom zaigrati na svetovnem prvenstvu, bi lahko sprejel zelo pozno. "Ne izključujem možnosti, da bi šli na Japonsko s 14 igralci in se tam odločili," je ponovil scenarij, ki ga je omenjal že v ponedeljek.

Morgan Jordan je proti Črni gori odigral 21 minut in dosegel deset točk, Mike Tobey pa je v 11 minutah prispeval tri točke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dončić je v torek prvič na tekmi sodeloval s Tobeyjem. Reprezentanci se je pridružil šele dan poprej, v torek dopoldan opravil prvi trening, nato pa že zaigral proti Črni gori. "Odločitev je padla na njegovo željo. S strokovnim štabom smo se odločili, da mu odmerimo omejeno minutažo, da ne bi bilo kakšnih nepotrebnih poškodb, ker ni bil v normalnem trenažnem procesu. Je še v zaostanku, za začetek pa je bilo v redu. Prebil je led, zdaj pa mislim, da bo samo boljše," je selektor Sekulić spregovoril o Tobeyjevem nastopu.

Tobey ve, kako je biti svetovni prvak

Mike Tobey je pred desetimi leti že nastopil na svetovnem prvenstvu in z mlado zasedbo ZDA osvojil zlato medaljo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Zanimivo je, da Tobey, če bi ga selektor Slovenije uvrstil na dokončni seznam 12 udeležencev, ne bi prvič v karieri zaigral na svetovnem prvenstvu. Na omenjenem tekmovanju je nastopil že pred desetletjem. Zgodilo se je leta 2013, na svetovnem prvenstvu igralcev do 19 let. Takrat je zastopal barve ZDA in na Češkem osvojil zlato medaljo.

V njegovi ekipi ni manjkalo bodočih zvezdnikov, najboljši igralec tekmovanja je bil Aaron Gordon, krilni košarkar Denver Nuggets in soigralec Vlatka Čančarja, ki je letos osvojil ligo NBA. Za ZDA so takrat igrali tudi Marcus Smart (Memphis), Justise Winslow (Portland) in Montrezl Harrell (Philadelphia), kar nekaj znanih imen iz lige NBA.

Aaron Gordon je bil pred desetimi leti soigralec Mika Tobeyja in najboljši igralec na SP do 19 let na Češkem. Foto: Reuters

Na "znance" iz najmočnejšega tekmovanja na svetu pa bo naletel tudi konec tedna v Malagi, a tokrat v drugačni vlogi. Tokrat se bo prvič pomeril proti rojakom. "To bo 'kul', nekaj drugega. To je moja država," se veseli dvoboja proti Američanom. Verjame, da bo kmalu dvignil formo in pokazal bistveno več, kot je proti Črnogorcem.

"Košarko igram vse življenje in nisem zaskrbljen. Vem, da to ni bila moja najboljša tekma, a bom kmalu v ritmu," je prepričan, da bo v nadaljevanju priprav pokazal bistveno več.

Ni izključeno, da bo selektor Aleksander Sekulić glavni rez v ekipi opravil šele na Japonskem, tja pa odpotoval s 14 igralci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če bo povzdignil formo in pripravljenost do te mere, da bo prinesel ekipi več od rojaka Jordana, si bo tudi prislužil nastop na svetovnem prvenstvu. Na tekmovanju, ki se ga je nekoč že udeležil, le da v dresu ZDA. In bil zelo uspešen, saj je osvojil zlato medaljo.