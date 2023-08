Fantastični Dončić navdušil Stožice, Slovenija ugnala Črno goro

Četrta pripravljalna tekma na SP 2023: Torek, 8. avgust, Ljubljana:

Slovenija : Črna gora 104:100 (32:22, 55:53, 81:73)

Dončić 34, 13 sk., 14 as., K. Prepelič 17, Morgan in B. Prepelič 10; Mihailović 26, Radončić 21, Ivanovič 12, Popović 10

Slovenija se je na zadnji pripravljalni dvoboj na domačem parketu pred SP podala z začetno peterko Dončić, Blažič, Hrovat, B. Prepelič in Morgan. Sekulićeva četa, podprta z bučno podporo polne dvorane Stožice, je bila zelo motivirana. Po dveh porazih proti Grčiji je želela znova okusiti slast zmage. Začelo se je imenitno. Slovenija je hitro povedla s 7:0 in 9:3, nato pa so se Črnogorci, ki so se lahko pohvalili z višjo in močnejšo zasedbo pod košem, skoraj povsem vrnili v igro. Znižali so na 9:11, bližje pa v prvi četrtini ni šlo.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Po trojki Jakoba Čebaška je Slovenija povedal s 17:11, nato pa je prvič v tem pripravljalnem obdobju, le dan po tem, ko je pripotoval v Ljubljano, zaigral Mike Tobey. Zamenjal je rojaka Morgana Jordana, prejel aplavz, Slovenija pa je na krilih kapetana Luke Dončića krepila prednost. Ušla je na +9 (24:15), tik pred piskom sirene, ki označuje konec prve četrtine, pa prvič na tekmi dosegla dvomestno prednost (32:22). In to kako! Z atraktivno Dončićevo trojko po znamenitem "step-backu". Zvezdnik Dallasa je v prvi četrtini prispeval kar 13 točk (met iz igre 4/7), 4 skoke in 4 asistence!

Slovenija brez Dončića ranljiva, nato pa ...

Druga četrtina se je začela brez Dončića, prvič danes pa sta zaigrala Aljaž Kunc in Aleksej Nikolić. Kako (ne)nadomestljiv je kapetan slovenski izbrani vrsti, se je hitro videlo na igrišču. Črnogorci so v slabih treh minutah izenačili na 34:34 in pokazali, da bi bili danes še trd oreh. Zlasti takrat, ko na parketu ni enega najboljših košarkarjev na svetu. Sekulić se je bil primoran odzvati, hitro, brez daljšega počitka, se je na igrišče vrnil Dončić. Sprva tudi to ni zaleglo, Črnogorci so prvič na tekmi povedli (38:36), a je Dončić hitro razigral soigralce, nadaljeval s polnenjem črnogorske mrežice, prednost pa je zrasla na +6 (50:44).

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po srečni trojki kapetana gostov Bojana Dubljevića, ki je zadel trojko od table, se je vodstvo po prvem polčasu vseeno nasmihalo gostom (52:53), a je nato v svojem veličastnem slogu zaključil prvi del Dončić. Z novo trojko skoraj ob zvoku sirene. Slovenija je odšla na počitek s prednostjo 55:53, Dončić pa z izjemnim učinkom (21 točk - met iz igre 6/12, 6 asistenc in 6 skokov). O tem, kako dominantna figura je za Slovenijo, je pričal tudi podatek, da je drugi najboljši strelec Slovenije dosegel "le" 6 točk. To je bil Morgan.

Dončić hitro do trojnega dvojčka

Slovenski stroj se je med polčasom ohladil. Ko sta ekipi vstopili v drugi polčas, so bolje začeli gostje in ušli na 61:55. Gostiteljem, ki se jim je večkrat zatresla roka v napadu, so povzročali težave, vodili še s 64:59, potem pa je sledil preobrat. Trojki bratrancev Prepelič, najprej Bineta, nato Klemna, ter prodor Dončića za njegovo 23. točko je Slovenijo vrnil v vodstvo (67:64). Sledile so minute, v katerih so domači košarkarski sladokusci prišli na svoj račun.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dončić je blestel v napadu, spretno nabiral skoke, zlasti pa delil tako natančne in uporabne podaje, da soigralcem ni bilo težko zadeti. Še pred koncem tretje četrtine je vknjižil trojni dvojček, prednost pa se je pred zadnjo četrtino, v katero je Sekulićeva četa vstopila brez najboljšega igralca, povzpela na 81:73 (+8).

Drama v zadnji četrtini, Dončić končal dvoboj pri 34 točkah!

Čeprav je imela Slovenija na začetku zadnje četrtine nekajkrat +10, tudi po treh minutah, ko se je v igro vrnil Dončić, pa so Črnogorci začeli izkoriščati prevlado pod košem. Bili so hitrejši, Vladimir Mihailović in Nikola Ivanović sta zadevala trojke, prednost Slovenije, ki ni več našla pravega ritma v napadu, izostali so tudi koši kapetana, pa je začela kopneti. Iz minute v minuto je bila prednost manjša, tri minute pred koncem pa je Črna gora izenačila (90:90). In v naslednjem napadu že vodila (92:91). Sledil je spektakularen odziv Slovenije. Najprej je Dončić z novo trojko presegel mejo 30 točk, nato pa že s 14. asistenco na tekmi lepo zaposlil Jako Blažiča, ki je popeljal Slovenijo na +5 (97:92).

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri vodstvu 97:94, do konca je bila še dobra minuta, so oživeli gledalci, vstali na noge in skandirali ''Dajmo, Slovenci'', a je Dončić zapravil oba prosta meta. Črnogorci so prek trojke Mihailovića izenačili na 97:97, nato pa je za nov delirij poskrbel kdo drug kot Dončić. Nova trojka, Slovenija je povedla s 100:97, izkušeni Nikola Vučević, katerega je v prvi vrsti ob igrišču na tribunah spremljal velik prijatelj Goran Dragić, je znižal na 99:100, a je Klemen Prepelič s prostih metov 17 sekund pred koncem vrnil Slovenijo na 102:99. Kendrick Perry, nekdanji branilec Olimpije, je nato izkoristil le drugi prosti met (102:100). Klemen Prepelič na drugi strani ni zapravil priložnosti, Slovenija je zmagala s 104:100 in prekinila niz porazov.

Pred srečanjem:

Slovenski košarkarji se pripravljajo na svetovno prvenstvo. Naprej so z oslabljeno zasedbo tesno premagali Kitajsko, nato pa dvakrat izgubili proti Grčiji. Najprej v Ljubljani, nato pa še v Atenah. To je bil črni petek za Slovenijo, saj so po državi besnele poplave, slovenska izbrana vrsta pa je po hudi poškodbi kolena za dalj časa izgubila Vlatka Čančarja.

''V petek nam v Atenah ni bilo lahko. Cel dan smo prek interneta spremljali poročila o poplavah. Glava tako ni bila na pravem mestu, za piko na i pa se je tri minute pred koncem poškodoval še Čančar. Potem smo kar prenehali igrati, da ne bi prišli še do kakšne poškodbe. Upam, da se Vlatko čim prej vrne,'' je Zoran Dragić, ki je v bogati karieri dvakrat podoživljal težave, s katerimi ima po poškodbi kolena (strgane sprednje križne vezi) opravka Čančar, zaželel čim hitrejše okrevanje soigralcu.

Vlatko Čančar je v petek staknil tako hudo poškodbo kolena, da ga čaka daljša rehabilitacija in je izgubljen za letošnje svetovno prvenstvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Letos imamo resnično smolo s poškodbami, a je do začetka SP še dovolj tekem, da se maksimalno uigramo in preizkusimo druge taktike,'' obljublja navijačem, da se bo boril do konca, hkrati pa je prepričan, da ima Slovenija še vedno na voljo dovolj igralcev, ki bi lahko zaigrali na Čančarjevem položaju. Morda zaigra na ''štirici'' tudi on. Za reprezentanco, ki jo vodi Aleksander Sekulić, je podobno kot kapetan Luka Dončić pripravljen storiti vse, tako da bi bil lahko izpostavljen nekaterim rotacijam.

Slovenski košarkarji so se po zmagi nad Črno goro preselili na bližnji stadion in stiskali pesti za nogometaše Olimpije, ki jih zvečer čaka nogometna poslastica proti turškemu velikanu Galatasarayu. Konec tedna bodo nastopili na prijateljskem turnirju v Malagi, kjer se bodo pomerili s Španijo in ZDA.