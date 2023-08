Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo v torek v prvem bobnu dočakala nasprotnike v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025, ki ga bodo družno gostile Latvija, Ciper, Finska in Poljska, je danes potrdila Mednarodna košarkarska zveza Fiba. Ob Slovencih so v prvem bobnu še aktualni evropski prvaki Španci, Francozi in Srbi. V kvalifikacijah bo sodelovalo 32 reprezentanc, na prvenstvo se jih bo uvrstilo 24. Žreb se bo v Münchnu začel ob 11.30.

Slovenski košarkarji bodo v torek ob 18. uri v Stožicah odigrali pripravljalno tekmo na svetovno prvenstvo s Črno goro, nekaj ur pred tem pa izvedeli, kdo jim bo stal nasproti v boju za vstopnico za evropsko prvenstvo 2025. Tega bodo med 27. avgustom in 14. septembrom 2025 gostili Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki imajo kot gostitelji vstopnico že v žepu.

Slovenci bodo kot četrta najvišje uvrščena evropska reprezentanca na lestvici Fibe, sicer pa kot sedma reprezentanca sveta, žreb dočakali v prvem bobnu. Ob njih so v tem še Španci (1.), Francozi (5.) in Srbi (6.).

V žrebu sodeluje 32 reprezentanc, ki bodo kvalifikacije igrale v osmih skupinah s po štirimi izbranimi vrstami. Tekmeci ekip iz "slovenskega" bobna so v četrtem, petem in osmem bobnu.

Mogoči tekmeci Slovencev iz četrtega bobna so Finska, Hrvaška, Ukrajina in Latvija, iz petega Belgija, Gruzija, Izrael ter Bosna in Hercegovina, iz osmega pa Portugalska, Danska, Slovaška in Ciper.

Potencialni tekmeci Slovencev iz četrtega bobna so Hrvati, ki so pred dnevi odpovedali pripravljalno tekmo s Slovenijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Trije cikli

Reprezentance bodo kvalifikacije igrale v treh ciklih, in sicer med 19. in 27. februarjem 2024, med 18. in 26. novembrom 2024 ter med 17. in 25. februarjem 2025. V vsakem bodo odigrale dve tekmi.

Na prvenstvo stare celine se bo uvrstilo 24 od 32 sodelujočih izbranih vrst, najboljše tri iz vsake skupine. V primeru, da bo katera od gostiteljic zadnja v svoji skupini, bosta ob njej napredovali še dve najboljši reprezentanci skupine.