"To, kar dela Dončić na igrišču, ni normalno"

Dvoboj je zaznamovala izjemna predstava Luke Dončića. Eden najboljših košarkarjev na svetu je povzročal ogromne preglavice Črnogorcem. Dosegel je 34 točk, tudi tiste v najbolj odločilnem delu srečanja, ko se je lomil rezultat, prispeval pa še kar 14 asistenc in 13 skokov! "Luka je imel spet triple-double. Če ga izpostavim po tekmi, deluje, kot da je to normalna stvar. A to ni normalno, kar on dela na igrišču. Čeprav si mislimo, da je pač Luka takšen, kot je. To, kar počne, je res velika stvar. Mi smo vzeli to že za samoumevno, a ni. Ne samo zato, ker je to dosegel on, temveč ima ob sebi celotno ekipo, ki ga dela boljšega in obratno: on dela njih boljše," se je Aleksander Sekulić razgovoril o čarobnem nastopu kapetana, ki je požel največ aplavzov v skoraj razprodani dvorani Stožice.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Selektor je poudaril borbenost vseh igralcev, ki je bila povsem drugačna kot na zadnji tekmi v Atenah: "Danes so se zelo borili. Čeprav smo v primerjavi s Črnogorci deficitarni pod koši, smo uspeli zlasti z borbenostjo vzpostaviti ravnotežje. Tako v napadu kot tudi obrambi," je dejal Sekulić.

Poleg borbenosti je bil vesel tudi minut, v katerih je Slovenija igrala hitrejše. In pridobivala prednost. Denimo v tretji četrtini. "To je naša ideja. Želimo igrati hitreje. Imamo igralce, ki lahko hitro stečejo naprej. Če smo nižji, smo lahko tudi hitrejši. To je ena pozitivnih stvari, negativna pa je bila obrambna tranzicija, ki je bila na trenutke slaba. Branjenje protinapadov je bilo slabo, tu moramo narediti napredek. Nekateri igralci bodo morali stopiti v ospredje, stopiti skupaj kot ekipa, in najti način, kako nadoknaditi Čančarja. Danes je to s pridom izkoristil Bine Prepelič," je pohvalil mladega reprezentanta, ki se je znašel v začetni peterki, in se zahvalil Črnogorcem, da so se tako hitro odzvali in prišli v Ljubljano namesto Hrvatov.

Navdušena sta bila tudi Goran Dragić in ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvič v tem pripravljalnem obdobju je nastopil tudi Mike Tobey. Sekulić niti ni načrtoval, da bo igral, a je Američan po včerajšnjem prihodu s Kanarskih otokov izrazil željo. Tako je zaigral proti Črnogorcem in za začetek prispeval dve točki.

Zdaj odhaja Slovenija v Španijo, kjer bo igrala po mnenju Sekulića z morda dvema najmočnejšima reprezentancama na svetu. S Španijo in ZDA. "To bo velik izziv za nas, da vidimo, v kolikšni meri smo dobri v primerjavi z najboljšimi," se veseli turnirja v Malagi. Po zmagi nad Črno goro je svet spet lepši.