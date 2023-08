Američani razbili Portoriko, kmalu tekma s Slovenijo

Tam se bodo ob 100. obletnici španske košarkarske zveze pomerili še s Španijo dan kasneje. Slovenija pa se bo z domačini udarila v petek. Vse tekme bodo na sporedu ob 21.30.

Američani, ki jih s klopi vodi Steve Kerr, med asistenti pa sta med drugim tudi Erik Spoelstra in Tyronn Lue, so prvi del priprav tradicionalno opravili v Las Vegasu in tam pred odhodom v Španijo odigrali pripravljalni obračun proti Portoriku.

Slavili so visoko zmago, prednost pa nabrali predvsem v drugem polčasu, ki so ga dobili s 67:31. Največ točk, po 15, sta dosegla Anthony Edwards in Cam Johnson. Jalen Brunson je dodal 11 točk in pobral 12 skokov, Tyrese Haliburton pa je sedmim točkam dodal 12 podaj.

Američani bodo na SP nastopili v postavi Brunson (New York), Edwards (Minnesota), Haliburton (Indiana), Paolo Banchero (Orlando), Josh Hart (New York), Brandon Ingram (New Orleans), Jaren Jackson (Memphis), Mikal Bridges, Cam Johnson (oba Brooklyn), Walker Kessler (Utah), Bobby Portis (Milwaukee) in Austin Reaves (LA Lakers).

Pred SP bodo odigrali še dve tekmi v Združenih arabskih emiratih proti Grčiji in Nemčiji 18. oziroma 20. avgusta. Prva tekma na SP jih na Filipinih čaka proti Novi Zelandiji 26. avgusta.

