Dan, ko se je Američanom podrl svet

V znamenju bližajočega se svetovnega prvenstva smo se v tokratnem skoku v športno preteklost vrnili v leto 2019 in se spomnili na eno največjih presenečenj, za katero so s svojim najslabšim izidom v zgodovini velikih tekmovanj poskrbeli ameriški košarkarji. Ti so tekmovanje na Kitajskem končali "šele" na sedmem mestu in po zlatih kolajnah na OI 2008, SP 2010, OI 2012, SP 2014 in OI 2016 razočarali ameriško javnost.

Medtem ko košarkarski navdušenci na koledarju črtajo zadnje tedne oziroma dneve pred začetkom svetovnega prvenstva v košarki, pa je za večino še kako živ spomin na zadnje svetovno prvenstvo, ki je postreglo s kar nekaj presenečenji. Eno izmed teh je bila zagotovo neuvrstitev slovenske izbrane vrste, ki je dve leti pred tem osvojila evropski naslov, nato pa bila v kvalifikacijah prekratka. Zagotovo za največje presenečenje tistega leta pa je poskrbela reprezentanca ZDA, ki je izpadla že v četrtfinalu in tekmovanje končala na zanjo izjemno skromnem sedmem mestu. "Šok. Polom. Katastrofa," je le nekaj naslovov, s katerimi so ameriški mediji pred slabimi štirimi leti povzeli dogajanje po četrtfinalnem porazu s Francijo.

Gregg Popovich in Donovan Mitchell na tekmi s Francijo Foto: Guliverimage

Do tistega usodnega 11. septembra 2019 je bila sicer zasedba ZDA kar 13 let brez poraza na velikih tekmovanjih. Nazadnje so do velikega skalpa pred tem prišli Grki na svetovnem prvenstvu leta 2006. Od takrat so ameriški košarkarji nanizali kar 58 zaporednih zmag, se podpisali pod tri zlate olimpijske medalje in pod dva naslova svetovnega prvaka, nato pa so se sanje končale v četrtfinalu velikega tekmovanja na Kitajskem.

Da bi se lahko niz končal na svetovnem prvenstvu leta 2019, je bilo sicer mogoče slutiti že po pravem plazu zvezdniških odpovedi, ko je torej postalo jasno, da v zasedbi selektorja Gregga Popovicha ne bo zvezd, kakršne so James Harden, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant … Kljub temu so se na Kitajsko tako kot vedno podali v vlogi prvega favorita, a se nato opekli in prvič po letu 2002 na svetovnih prvenstvih ostalih brez mesta v polfinalu oziroma uvrstitve med najboljše tri.

Reprezentanca ZDA na SP 2019: Derrick White, Donovan Mitchell, Joe Harris, Marcus Smart, Harrison Barnes, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Mason Plumlee, Myles Turner, Brook Lopez, Khris Middleton, Kemba Walker. Selektor: Gregg Popovich.

Rudy Gobert Foto: Guliverimage

Ameriški poznavalci košarkarske igre so sicer že pred prvenstvom opozarjali na morebitne spodrsljaje, nekateri so šli celo tako daleč, da so zasedbo iz leta 2019 že pred prvenstvom označili za eno slabših v zgodovini reprezentance, odkar lahko od leta 1989 v izbrani vrsti nastopajo tudi košarkarji iz lige NBA. "Vse, kar je manj od zlate medalje, je za Američane veliko razočaranje, ne glede na to, koliko znanih zvezdnikov je odpovedalo sodelovanje," so bili po koncu kritični ameriški mediji.

Kot zanimivost, reprezentanca iz leta 2019 je skupno nastopila le na petih tekmah All-Star v ligi NBA, medtem ko je imela zasedba na olimpijskih igrah pred tem na računu kar 33 nastopov na obračunih All-Star. Tudi na preostalih tekmovanjih v zgodovini je imela ameriška zasedba skupni seštevek običajno vsaj dvakrat višji kot leta 2019. Nekateri so ob tem kot olajševalno okoliščino za slabši rezultat reprezentance ZDA navajali mladost, a je bila v resnici reprezentanca s povprečno starostjo 25,7 leta starejša od reprezentanc, ki so petkratne svetovne prvake zastopale v letih 2004, 2006, 2010 in 2014.

Vrhunci tekme med Francijo in ZDA:

Že ko je Francija na polovici takrat tretje četrtfinalne tekme povedla z desetimi točkami prednosti (43:53), je zadišalo po presenečenju. Američani so nato sicer prestavili v višjo prestavo, do zadnjega dela ujeli priključek, povedli in nekdanje evropske prvake povabili v napeto končnico.

"Skromno" sedmo mesto

A Francozi se niso dali. Tri minute pred koncem so vodili z rezultatom 80:76. V vroči končnici so ohranili hladne glave in na koncu na kolena spravili favorizirano izbrano vrsto ZDA z 89:79. Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Evan Fournier (22 točk), Rudy Gobert je prispeval dvojnega dvojčka (21 točk in 16 skokov), pri Američanih pa je izstopal Donovan Mitchell (29). Za nameček so po četrtfinalnem šoku Američani izgubili še na naslednji tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta proti Srbiji, nato pa v boju za sedmo mesto ustavili Poljsko, s tem pa dosegli svoj najslabši rezultat v zgodovini velikih tekmovanj.

"Vsak poraz boli in v tej tekmovalni fazi še toliko bolj," je po tekmi ugotavljal ameriški selektor Popovich. "To tekmovanje je bilo za nas zelo pomembno. Želeli smo zmagati. Tako kot na vseh tekmah na tem turnirju. A smo odrasli ljudje, tako da se moramo sprijazniti s takšnimi trenutki. Vsi imamo svoje družine, svoj način življenja. In življenje gre naprej," je bil jasen ameriški selektor.

Gregg Popovich je, čeprav je z reprezentanco ostal brez odličja, ostal ameriški selektor in izbrano vrsto ZDA popeljal do olimpijskega naslova. Foto: Getty Images

"Nekateri ljudje zdaj želijo pripisovati krivdo in iščejo krivce. Nikogar se ne sme obtoževati za ta rezultat. Ljudje hočejo, da se obtožujemo in da nas je sram, ker nismo osvojili zlate medalje? To je naravnost smešno. To je nezrel, aroganten in smešen odnos, s tem pa kažejo, da ne spoštujejo preostalih reprezentanc sveta in tega, da so ti fantje dali vse od sebe," je po koncu prvenstva na kritike javnosti odgovoril Popovich. Na olimpijskih igrah je nato z reprezentanco skoval nov načrt in se povzpel na olimpijski prestol, zatem pa selektorsko dirigentsko palico predal v roke Steva Kerra, ki je bil do tedaj njegov pomočnik.

Kaj pa letos?

Ta pa tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, vsaj glede na imena, ne bo računal na zasedbo, v kateri bi izstopal kakšen superzvezdnik. Med drugimi bodo med nosilci igre nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu in njegov prijatelj Jalen Brunson, Anthony Edwards in Tyrese Haliburton. Kerr bo računal tudi na najboljšega obrambnega igralca lige NBA Jarena Jacksona jr. in Walkerja Kesslerja, ki je bil uvrščen med najboljšo postavo novincev v ligi NBA.

Povsem prenovljeno zasedbo čaka težka naloga, saj se je v zadnjih letih večkrat pokazalo, da je razkorak med reprezentanco ZDA in preostalimi svetovnimi silami vse manjši, ob tem pa se bo precej neizkušena ameriška zasedba morala spopasti še s pritiskom po odličnem rezultatu, ki je ob 16 olimpijskih naslovih in petih osvojenih svetovnih prvenstvih stalnica v izbrani vrsti ZDA. Ta se bo v prvem delu letošnjega prvenstva pomerila z Jordanijo, Grčijo in Novo Zelandijo, še pred tem pa se bodo Američani v pripravah na veliko tekmovanje v Malagi pomerila tudi s Slovenijo.

