V nočnem napadu ameriške vojske na čoln, ki naj bi ga upravljala venezuelska tolpa za preprodajo mamil, v Karibskem morju je umrlo šest ljudi, je danes sporočil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Ta je napad naznanil na družbenem omrežju X in zraven pripel videoposnetek čolna, ki ga je uničila eksplozija.

Po navedbah ministra so ZDA smrtonosni napad izvršile po navodilih predsednika Donalda Trumpa na plovilo, ki ga upravlja Tren de Aragua, organizacija, ki preprodaja mamila v Karibskem morju.

"Podnevi ali ponoči bomo preiskali vaše mreže, sledili vašim ljudem, te lovili in ubili"

"Med napadom, ki je bil izveden v mednarodnih vodah in je bil prvi napad, izveden ponoči, je bilo na krovu plovila šest moških narkoteroristov. Vseh šest teroristov je bilo ubitih," je zapisal Hegseth.

"Če ste narkoterorist, ki tihotapi droge na naši polobli, bomo z vami ravnali tako kot z Al Kaido. Podnevi ali ponoči bomo preiskali vaše mreže, sledili vašim ljudem, te lovili in ubili," je še dodal obrambni minister.

Že najmanj deseti napad na domnevne tihotapce drog v Karibskem morju

To je bil že najmanj deseti napad ameriške vojske na domnevne tihotapce drog v Karibskem morju, v katerih je bilo skupno ubitih najmanj 43 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v četrtek sporočil, da bo ameriška vojska nadaljevala napade na plovila, ki prevažajo mamila v ZDA, sledili pa jim bodo tudi napadi na kopnem.

Napotili vojaške sile, bojna letala in ladje mornarice

Washington je sicer vojaško kampanjo, usmerjeno proti domnevnim ladjam za tihotapljenje drog, začel izvajati v začetku septembra, v regijo pa napotil vojaške sile, vključno s prikritimi bojnimi letali in ladjami mornarice. Doslej ZDA še niso objavile dokazov, da so bile tarče res plovila za tihotapljenje mamil.