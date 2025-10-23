RoboCop s Floride: samovozeči policist z izstreljevanjem dronov in umetno inteligenco #video

Floridska policija je predstavila prvi samovozeči policijski avtomobil, ki je opremljen z vrhunsko tehnologijo, vključno s sistemom za izstreljevanje dronov in umetno inteligenco za samostojno patruljiranje. Ta samostojni futuristični policist je že zapeljal na floridske ulice v okviru pilotnega programa, katerega cilj je spremeniti način izvajanja policijskega dela.

To posebno policijsko vozilo PUG (Police Unmanned Ground Vehicle) je rezultat sodelovanja med šerifovim uradom okrožja Miami-Dade (MDSO) in inovacijskim Policing Labom. Opremljeno je s 360-stopinjskimi kamerami, infrardečo kamero za termovizijsko slikanje, čitalniki registrskih tablic in zvočnimi senzorji, zaradi česar je prava tehnološka sila v boju proti kriminalu, pravijo na Floridi.

Morda pa je njegova najbolj impresivna lastnost dron, ki se lahko izstreli neposredno s strehe, kar omogoča spremljanje dogajanja iz zraka. Foto: Guliverimage

Brez policistov pa vseeno ne gre

Šerifinja Rosie Cordero-Stutz je poudarila, da ima PUG velik potencial za izboljšanje varnosti v mestu. "Gre za ključen korak k temu, da našim skupnostim zagotovimo tehnologijo, ki bo povečala varnost vseh," je dejala in dodala, da vozilo ne bo nadomestilo policistov, temveč jim bo pomagalo pri dogodkih in izrednih razmerah.

Umetna inteligenca PUG vozilu omogoča, da patruljira po vnaprej določenih poteh, preprečuje kriminal v problematičnih območjih in prebivalcem nudi ključne informacije prek zaslonov na dotik v oknih avtomobila. To bi lahko bilo izjemno uporabno v primerih naravnih nesreč ali množičnih evakuacij. "Predstavljajte si, da imamo orkan in načrt evakuacije. To vozilo lahko postavimo na območje, kjer bo prikazovalo informacije za prebivalce o tem, kaj se dogaja," je še pojasnila Cordero-Stutz.

Čeprav PUG ni namenjen visokohitrostnim pregonom, bo neprecenljiv pri rutinskih patruljah, zlasti na območjih z omejenimi viri.

Integracija umetne inteligence omogoča avtomatizacijo ponavljajočih se nalog, kot sta patruljiranje in poročanje, kar policistom omogoča, da se osredotočijo na zahtevnejše vidike dela. Foto: Guliverimage

Marjolijn Bruggeling, izvršna direktorica Policing Laba, je PUG pohvalila zaradi njegove učinkovitosti: "Ta program policistom ponuja pametnega, tehnološko naprednega partnerja na terenu. PUG povečuje preglednost dogajanja, avtomatizira ponavljajoče se naloge in omogoča, da se policisti posvetijo človeškemu delu policije."

Preizkusna doba

V času enoletnega načrtovanega programa bodo ocenili, ali lahko PUG izboljša odzivni čas, varnost policistov in zaupanje javnosti. Miami-Dade je tako v ospredju inovacij na področju javne varnosti, projekt pa bi se lahko razširil po vseh ZDA, če se izkaže za uspešnega.

Cena posameznega vozila je med 150 tisoč in 200 tisoč dolarjev (od 129 do 172 tisoč evrov), če bi jih naročili več. Foto: Guliverimage

"Še naprej vodimo na področju inovacij v javni varnosti," je še dejala Cordero-Stutz in dodala, da je PUG šele začetek nove dobe policijskega dela.