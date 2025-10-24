Rubio optimističen o načrtu za mir v Gazi

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je med obiskom v Izraelu dejal, da je uresničevanje mirovnega načrta za Gazo zgodovinska naloga, ki ne bo lahka, vendar obstajajo razlogi za optimizem. Dodal je, da ZDA ne verjamejo, da si bo Izrael priključil zasedeni Zahodni breg, potem ko so poslanci kneseta ta teden podprli prve korake v tej smeri.

Poudarki dneva:



13.50 Rubio v Izraelu izrazil optimizem glede načrta za mir v Gazi

"Dovolj je reči, da ne verjamemo, da se bo to zgodilo," je Rubio dejal glede izraelske priključitve okupiranega Zahodnega brega, potem ko je obiskal štab ameriškega Centra za civilno-vojaško koordinacijo pri kraju Kirjat Gat v osrednjem Izraelu.

Proti priključitvi Zahodnega brega sta se v teh dneh jasno izrekla tudi predsednik ZDA Donald Trump in podpredsednik JD Vance, potem ko je kneset v sredo na predhodnem glasovanju odprl pot odločanju o zakonodaji, ki bi Izrael obvezala k uradni priključitvi območja, ki ga sicer nezakonito zaseda že od leta 1967.

Po besedah državnega sekretarja ZDA, ki naj bi se danes srečal z Netanjahujem, je pot do miru v Gazi "zgodovinska misija", uresničevanje načrta za mir pa da bo dolgotrajno in težavno.

"Vendar pa mislim, da imamo veliko razlogov za zdrav optimizem glede doseženega napredka," je dodal po poročanju portala časnika Times of Israel.

Povedal je še, da si Washington s partnerji prizadeva za ohranitev premirja, dostavo humanitarne pomoči in pripravo na vstop mednarodnih stabilizacijskih sil v enklavo, kot to predvideva Trumpov mirovni načrt.

Po mnenju Rubia morajo tudi Izraelci odobravati sestavo mednarodnih sil, ki se še oblikujejo. Pobudo za sodelovanje je izrazilo več držav, med njimi Turčija, kar ni všeč Netanjahuju.

Rubio je ponovil tudi, da se mora Hamas razorožiti in da palestinsko gibanje ne sme imeti nobene vloge pri prihodnjem upravljanju Gaze. Menil je še, da je več držav pripravljenih na normalizacijo odnosov z Izraelom, pri čemer je omenil Abrahamove sporazume med več arabskimi državami in Izraelom, sprejete v zadnjih letih.