Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
24. 10. 2025,
13.52

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Gaza Palestina pogovori obisk Izrael ZDA Marco Rubio

Petek, 24. 10. 2025, 13.52

35 minut

Bližnji vzhod

Rubio optimističen o načrtu za mir v Gazi

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Marco Rubio, zunanji minister ZDA | Rubio je povedal, da si Washington s partnerji prizadeva za ohranitev premirja, dostavo humanitarne pomoči in pripravo na vstop mednarodnih stabilizacijskih sil v Gazo, kot to predvideva Trumpov mirovni načrt.  | Foto Reuters

Rubio je povedal, da si Washington s partnerji prizadeva za ohranitev premirja, dostavo humanitarne pomoči in pripravo na vstop mednarodnih stabilizacijskih sil v Gazo, kot to predvideva Trumpov mirovni načrt. 

Foto: Reuters

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je med obiskom v Izraelu dejal, da je uresničevanje mirovnega načrta za Gazo zgodovinska naloga, ki ne bo lahka, vendar obstajajo razlogi za optimizem. Dodal je, da ZDA ne verjamejo, da si bo Izrael priključil zasedeni Zahodni breg, potem ko so poslanci kneseta ta teden podprli prve korake v tej smeri.

Poudarki dneva: 

13.50 Rubio v Izraelu izrazil optimizem glede načrta za mir v Gazi

13.50 Rubio v Izraelu izrazil optimizem glede načrta za mir v Gazi

"Dovolj je reči, da ne verjamemo, da se bo to zgodilo," je Rubio dejal glede izraelske priključitve okupiranega Zahodnega brega, potem ko je obiskal štab ameriškega Centra za civilno-vojaško koordinacijo pri kraju Kirjat Gat v osrednjem Izraelu.

Proti priključitvi Zahodnega brega sta se v teh dneh jasno izrekla tudi predsednik ZDA Donald Trump in podpredsednik JD Vance, potem ko je kneset v sredo na predhodnem glasovanju odprl pot odločanju o zakonodaji, ki bi Izrael obvezala k uradni priključitvi območja, ki ga sicer nezakonito zaseda že od leta 1967.

Po besedah državnega sekretarja ZDA, ki naj bi se danes srečal z Netanjahujem, je pot do miru v Gazi "zgodovinska misija", uresničevanje načrta za mir pa da bo dolgotrajno in težavno.

"Vendar pa mislim, da imamo veliko razlogov za zdrav optimizem glede doseženega napredka," je dodal po poročanju portala časnika Times of Israel.

Povedal je še, da si Washington s partnerji prizadeva za ohranitev premirja, dostavo humanitarne pomoči in pripravo na vstop mednarodnih stabilizacijskih sil v enklavo, kot to predvideva Trumpov mirovni načrt.

Po mnenju Rubia morajo tudi Izraelci odobravati sestavo mednarodnih sil, ki se še oblikujejo. Pobudo za sodelovanje je izrazilo več držav, med njimi Turčija, kar ni všeč Netanjahuju.

Rubio je ponovil tudi, da se mora Hamas razorožiti in da palestinsko gibanje ne sme imeti nobene vloge pri prihodnjem upravljanju Gaze. Menil je še, da je več držav pripravljenih na normalizacijo odnosov z Izraelom, pri čemer je omenil Abrahamove sporazume med več arabskimi državami in Izraelom, sprejete v zadnjih letih.

Donald Trump
Novice Trump: To se ne bo zgodilo, ker sem dal besedo arabskim državam
Hamas, talci
Novice Izrael v Gazo vrnil posmrtne ostanke 30 Palestincev
Hamas, talci
Novice Hamas izročil še dve trupli ugrabljenih talcev
Gaza Palestina pogovori obisk Izrael ZDA Marco Rubio
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.