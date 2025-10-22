Ameriški podpredsednik JD Vance je po današnjem srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Jeruzalemu opozoril na izzive pri razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas in obnovi Gaze. "Ni lahko. Nikoli nisem rekel, da je lahko. A sem optimističen, da bo prekinitev ognja zdržala in da bomo lahko zgradili boljšo prihodnost za celoten Bližnji vzhod," je dejal Vance.

Ameriški podpredsednik JD Vance je po današnjem srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Jeruzalemu opozoril na izzive pri razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas in obnovi Gaze.

"Pred nami je zelo, zelo težka naloga, in sicer razorožitev Hamasa in obnova Gaze, da bi izboljšali življenje prebivalcev Gaze, hkrati pa zagotovili, da Hamas ne bo več predstavljal grožnje za naše prijatelje v Izraelu," je na skupni novinarski konferenci z Netanjahujem v Jeruzalemu povedal Vance.

Ponovno je izrazil optimizem glede ohranitve prekinitve ognja v Gazi, poroča katarska televizija Al Jazeera. "Ni lahko. Nikoli nisem rekel, da je lahko. A sem optimističen, da bo prekinitev ognja zdržala in da bomo lahko zgradili boljšo prihodnost za celoten Bližnji vzhod," je dodal. JD Vance in Benjamin Netanjahu Foto: Reuters

Po navedbah Vancea bi prekinitev ognja v Gazi lahko pomagala Izraelu vzpostaviti več zavezništev na Bližnjem vzhodu.

"Menim, da je ta sporazum v Gazi ključen za uresničitev Abrahamovih sporazumov. Omogočil pa bi tudi zavezniško strukturo na Bližnjem vzhodu, ki bi bila vztrajna, trajna in bi dobrim ljudem v regiji in po svetu omogočila, da stopijo naprej in prevzamejo odgovornost za svoje okolje," je povedal.

Izrazil je potrebo po vzpostaviti mednarodnih varnostnih sil, ki naj bi v skladu z načrtom predsednika ZDA Donalda Trumpa vzdrževale mir v Gazi po umiku izraelske vojske. K čimprejšnji napotitvi mednarodnih sil v enklavo z mandatom ZN je v zadnjem času pozvalo tudi več evropskih voditeljev.

Netanjahu je medtem izpostavil, da so v teku razprave o tem, kako vzpostaviti civilno vlado in varnost v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je zagovarjal Trumpov mirovni načrt, ki so ga kritizirali nekateri predstavniki izraelske skrajne desnice, bil pa je skeptičen glede morebitnega sodelovanja Turčije pri oblikovanju mednarodnih varnostnih sil.

Podpredsednik ZDA JD Vance je v torek prispel v Izrael, kjer si po nedavnem ponovnem izbruhu nasilja prizadeva zagotoviti spoštovanje prekinitve ognja v Gazi. Kmalu po prihodu je Hamas pozval k spoštovanju mirovnega dogovora, se zavzel za izpustitev trupel preostalih talcev in med drugim izjavil, da ZDA še niso določile roka za razorožitev Hamasa.

Obisk Vancea sledi nedeljski zaostritvi razmer v Gazi. Po navedbah Izraela so palestinski borci napadli izraelske sile na jugu enklave, pri čemer sta bila ubita dva vojaka. Izrael je v odziv izvedel nove napade, v katerih je bilo ubitih več deset ljudi.

Ob Vanceu se v Izraelu mudi tudi Trumpov posebni svetovalec Steve Witkoff, po napovedih izraelske vlade pa bo v četrtek tja prispel tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki naj bi se v petek srečal z Netanjahujem. Gre za njegov tretji obisk v nekaj več kot mesecu dni, kar po navedbah izraelske vlade kaže na tesen odnos med Izraelom in ZDA.

16.52 ICJ: Izrael mora zadovoljiti osnovne potrebe prebivalcev Gaze

Meddržavno sodišče (ICJ) je danes odločilo, da mora Izrael zadovoljiti osnovne potrebe prebivalcev Gaze, vključno z zagotavljanjem vsega, kar potrebujejo za preživetje. Odločilo je tudi, da je Izrael dolžan olajšati prehod pomoči v enklavo in da lakote ne sme uporabljati kot metode vojskovanja.

"Kot okupacijska sila je Izrael dolžan zagotoviti osnovne potrebe lokalnega prebivalstva, vključno z oskrbo, ki je nujna za njihovo preživetje. (...) Sodišče meni, da je Izrael dolžan soglašati in olajšati programe pomoči, ki jih zagotavljajo Združeni narodi in njihove agencije, vključno z UNRWA," je povedal predsednik ICJ Yuji Iwasawa.

ICJ je po njegovih besedah ugotovil tudi, da Izrael ni v zadostni meri utemeljil svojih trditev, da so nekateri zaposleni pri agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) bili tudi člani palestinskega islamističnega gibanja Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je danes na prošnjo ZN izdalo svetovalno mnenje glede obveznosti Izraela kot okupatorja do ZN in drugih organov, "vključno z njegovimi obveznostmi zagotavljanja in omogočanja neovirane dobave nujno potrebne pomoči, ki so bistvene za preživetje Palestincev".

Izraelsko zunanje ministrstvo je v odzivu odločitev ICJ označilo za "poskus uvedbe političnih ukrepov" proti Izraelu. Ponovno je opozorilo na povezavo med UNRWA in Hamasom in dodalo, da naj bi pri agenciji ZN delovalo več kot 1.400 pripadnikov gibanja.

Izrael je oviranje dobav pomoči v Gazo doslej med drugim utemeljeval s trditvami, da je Hamas pogosto prestregel pošiljke pomoči in to nato prodajal po visokih cenah. Prav tako so izraelske oblasti prepovedale delovanje UNRWA na izraelskem ozemlju. Nekatere zaposlene pri agenciji so obtožile sodelovanja v napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Svetovalno mnenje ICJ sicer ni pravno zavezujoče, hkrati pa tudi ni edini primer na sodišču, povezan z ravnanjem Izraela v Gazi.