Petek, 24. 10. 2025, 13.26
57 minut
Dogodek Najdaljši komični Mek izgovor dokazal, da je vsak izgovor odličen izgovor za obisk McDonald’sa
McDonald’s je pripravil edinstven dogodek Najdaljši komični Mek izgovor, s katerim je v duhovitem slogu proslavil vse male in velike izgovore za obisk Meka. V okviru digitalne aktivacije so ljubitelji McDonald’s zbrali skoraj 8.000 izvirnih razlogov, zakaj si preprosto zaslužijo Mek užitke – skupaj kar osem ur neprekinjenega verižnega toka izgovorov. Zdaj pa so ti izgovori zaživeli tudi na odru, kjer sta jih s svojim značilnim humorjem oživila komika Sašo Stare in Gašper Bergant.
Vsak izgovor je dober izgovor za obisk McDonald’sa
Ljudje si z nasmehom pogosto izmislimo majhne izgovore, da si privoščimo svoj najljubši burger ali krompirček. "V hladilniku ni nič pametnega." "Hitreje grem po kavo v McDrive, kot da si jo skuham." Ali pa klasični izgovor: "Saj v burgerju je tudi solata." McDonald’s je to iskreno človeško navado spremenil v izhodišče kampanje, ki slavi humor, preprostost in male trenutke užitka v vsakdanu.
Komični večer, posvečen najboljšim izgovorom
Po uspehu digitalne aktivacije Najdaljši Mek izgovor, v kateri so ljubitelji McDonald’s zapisali skoraj 8.000 zabavnih, iskrenih in povsem absurdnih razlogov za obisk Meka, je znamka njihove izgovore prenesla z ekrana na oder. Iz najboljših prispevkov je nastal ekskluzivni dogodek Najdaljši komični Mek izgovor, vstopnice za tega pa so podarili najbolj izvirnim avtorjem. Na odru sta zbrane izgovore v duhovito improvizacijo preoblikovala komika Sašo Stare in Gašper Bergant, ki sta s svojim prepoznavnim humorjem ustvarila predstavo, polno spontanosti, absurda in nalezljivega smeha.
Gašper Bergant in Sašo Stare
Nagrade za najboljše izgovore
Vrhunec večera je prinesel tudi podelitev nagrad. Sašo Stare in Gašper Bergant sta na odru razglasila zmagovalce v več zabavnih kategorijah in podelila štiri glavne nagrade, med njimi tudi telefon z najbolj vzdržljivo baterijo – priznanje za najbolj domiseln izgovor večera.
Večer smeha, druženja in prigrizkov
Večer se je končal tako, kot se za Mek spodobi – z razvajanjem ob priljubljenih dobrotah McDonald’sa in druženjem v sproščenem, nasmejanem vzdušju.
Naročnik oglasnega sporočila je ALPE-PANON D.O.O.