Dogodek Najdaljši komični Mek izgovor dokazal, da je vsak izgovor odličen izgovor za obisk McDonald’sa

McDonald’s je pripravil edinstven dogodek Najdaljši komični Mek izgovor, s katerim je v duhovitem slogu proslavil vse male in velike izgovore za obisk Meka. V okviru digitalne aktivacije so ljubitelji McDonald’s zbrali skoraj 8.000 izvirnih razlogov, zakaj si preprosto zaslužijo Mek užitke – skupaj kar osem ur neprekinjenega verižnega toka izgovorov. Zdaj pa so ti izgovori zaživeli tudi na odru, kjer sta jih s svojim značilnim humorjem oživila komika Sašo Stare in Gašper Bergant.

Foto: Alpe-Panon d.o.o.

Vsak izgovor je dober izgovor za obisk McDonald’sa

Ljudje si z nasmehom pogosto izmislimo majhne izgovore, da si privoščimo svoj najljubši burger ali krompirček. "V hladilniku ni nič pametnega." "Hitreje grem po kavo v McDrive, kot da si jo skuham." Ali pa klasični izgovor: "Saj v burgerju je tudi solata." McDonald’s je to iskreno človeško navado spremenil v izhodišče kampanje, ki slavi humor, preprostost in male trenutke užitka v vsakdanu.

Komični večer, posvečen najboljšim izgovorom

Po uspehu digitalne aktivacije Najdaljši Mek izgovor, v kateri so ljubitelji McDonald’s zapisali skoraj 8.000 zabavnih, iskrenih in povsem absurdnih razlogov za obisk Meka, je znamka njihove izgovore prenesla z ekrana na oder. Iz najboljših prispevkov je nastal ekskluzivni dogodek Najdaljši komični Mek izgovor, vstopnice za tega pa so podarili najbolj izvirnim avtorjem. Na odru sta zbrane izgovore v duhovito improvizacijo preoblikovala komika Sašo Stare in Gašper Bergant, ki sta s svojim prepoznavnim humorjem ustvarila predstavo, polno spontanosti, absurda in nalezljivega smeha.

Gašper Bergant in Sašo Stare Foto: Alpe-Panon d.o.o.

Nagrade za najboljše izgovore

Vrhunec večera je prinesel tudi podelitev nagrad. Sašo Stare in Gašper Bergant sta na odru razglasila zmagovalce v več zabavnih kategorijah in podelila štiri glavne nagrade, med njimi tudi telefon z najbolj vzdržljivo baterijo – priznanje za najbolj domiseln izgovor večera.

Večer smeha, druženja in prigrizkov

Večer se je končal tako, kot se za Mek spodobi – z razvajanjem ob priljubljenih dobrotah McDonald’sa in druženjem v sproščenem, nasmejanem vzdušju.

Organizatorji so ob koncu poudarili, da so obiskovalci še enkrat dokazali, da je vsak izgovor odličen izgovor za obisk McDonald’sa – pa naj bo to "ne da se mi kuhati" ali "ugrabili so me vesoljci in pristal sem v McDonald’su". Dodali so, da jih je izjemen odziv obiskovalcev le dodatno spodbudil k ustvarjanju kampanj, ki ljudi povezujejo skozi smeh in pristne trenutke.

Naročnik oglasnega sporočila je ALPE-PANON D.O.O.