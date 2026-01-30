Mekathon: 24.500 slovenskih idej za burger, štirje zmagovalci in šest tednov na jedilniku #video

Kako pogosto se zgodi, da lahko obiskovalci velike restavracijske verige dejansko sooblikujejo jedilnik v svoji državi? Slovenija je dobila to redko priložnost: Mekathon, obenem tudi prvi natečaj za ustvarjanje burgerjev pri nas, je pokazal veliko ustvarjalnosti in udeležbe ter širok razpon idej, ki presegajo ukalupljeno razumevanje hitre hrane.

Mekathon se je začel kot spletni natečaj, s katerim so udeležence v Sloveniji povabili k ustvarjanju lastnega burgerja. Postavili niso nobenih omejitev, saj so sodelujoči lahko v celoti izbirali sestavine, določili ime in način predstavljanja javnosti.

Toda Mekathon je že v prvi fazi hitro presegel okvire zbiralnice izvirnih novih idej. Recepti – njihovo število je, kot zatrjujejo organizatorji, preseglo vsa pričakovanja – so sprožili glasove, razprave in komentarje, s čimer je nastala živahna spletna skupnost.

Video: utrip finalne prireditve Mekathona

Izjemna slovenska ustvarjalnost – od prefinjenih do drznih zamisli

Prejeli so več kot 24.500 idej, izjemno veliko za dvomilijonsko Slovenijo, kar ne govori le o priljubljenosti burgerjev, temveč tudi o odprtosti slovenskih uporabnikov za sodelovalne projekte, če so jim le predstavljeni na privlačen in zanimiv način.

Ideje za nove burgerje so bile izjemno pestre, od tistih, ki so le s kakšno prefinjeno malenkostjo odstopale od preverjeno priljubljenih okusov, do povsem drugačnih, lahko bi rekli radikalnih pobud. Ni manjkalo ne takšnih, ki so odprli nove poglede na premišljeno razmerje sestavin, niti takšnih, ki bi svoje mesto zagotovo lahko našli v zelo specializiranih bistrojih.

Ocenjevalni listi, s katerimi so izmed desetih finalistov izbrali štiri zmagovalce tekmovanja. Foto: Liam Toni Šironjič

Izvirni burgerji od zamisli do jedilnika

A na vrhu je prostor le za najboljše. Glas ljudstva je določil deset najbolj priljubljenih, ti finalisti pa so svoje najrazličnejše burgerje šestčlanski žiriji predstavili v živo. Žirija je ocenjevala okus in uravnoteženost sestavin, jasnost ideje in izvirnost.

Ekscentričnost prijavljenih burgerjev je zagotovo pritegnila pozornost, a samo ta ni mogla zadoščati za zmago, ker je bilo pomembno merilo tudi primernost za širšo ponudbo. Rešitve štirih absolutnih zmagovalcev bodo namreč za šest tednov vključili na jedilnike restavracij McDonald's po vsej Sloveniji.

Ocenjevalci so razkrili, da je bil njihov absolutni zmagovalec BBQ Bagle, ki ga je ustvarila gospa Marjeta iz Savinjske Doline. V baglu so dva goveja polpeta, sir čedar, omaka BBQ z medom, ameriška zeljna solata, hrustljava čebula in popečena slanina. Foto: Srdjan Cvjetović

Ocenjevalci so odločili, zdaj je spet na vrsti občinstvo

Chef Žan Milosavljevič, ustvarjalec vsebin Jaka Polak, strokovnjakinja za zagotavljanje kakovosti pri družbi McDonald's Slovenija Barbara Kozjek in trije izžrebani poznavalci ponudbe, ki so izbrali deset finalistov, niso imeli preproste naloge. Na javnem dogodku so izbrali štiri absolutne zmagovalce.

In potem spet stopi na oder občinstvo: morda bo kakšen zmagovalec v šestih tednih, ko bodo v ponudbi, tako navdušil občinstvo, da se bodo pri slovenskem McDonald'su odločili, da ga obdržijo za daljši čas. V ponudbo bodo vstopili 3. marca, do takrat bodo zagotovili vse potrebne sestavine zanje in opravili potrebne prilagoditve na pripravljalnih napravah.