Listi iz da Vincijevega Atlantskega kodeksa na ogled v Neaplju

Leonardo da Vinci, knjiga | Postavitev vključuje multimedijske prikaze, povečave in prepise, ki obiskovalcem olajšajo razumevanje gradiva.

Postavitev vključuje multimedijske prikaze, povečave in prepise, ki obiskovalcem olajšajo razumevanje gradiva.

Foto: Bojan Puhek

Na križnem hodniku samostana Santa Chiara so na ogled listi iz znamenitega Atlantskega kodeksa italijanskega renesančnega umetnika Leonarda da Vincija. Trenutno so na ogled trije listi, ki jih bodo marca nadomestili drugi trije. Razstava bo na ogled do 7. junija 2026.

Po pisanju spletnega portala Art Daily Atlantski kodeks največja ohranjena zbirka da Vincijevih zapisov in skic zajema več kot štirideset let njegovega ustvarjanja. Vključuje 119 listov iz obdobja med letoma 1478 in 1519, dotikajo se skoraj vseh področij, ki so navduševala renesančnega umetnika in izumitelja – anatomije, hidravlike, inženirstva, geometrije, arhitekture, mehanike, botanike.

Laboratorij misli

Atlantski kodeks je v poznem 16. stoletju sestavil kipar Pompeo Leoni, ki je zbral po da Vincijevi smrti razpršene liste. Tako je liste ohranil za prihodnje generacije, hkrati pa ni sledil kontinuiteti nastanka posameznih strani. Stroka danes Atlantski kodeks vidi kot živ laboratorij misli in obsežen arhiv, ki zaobjema da Vincijev um.

V Neaplju bodo pod kuratorstvom Alberta Rocca, direktorja Pinakoteke Ambrosiane, listi predstavljeni v dveh zaporednih sklopih. V prvem so predstavljeni listi z oznakami 518v, 239r in 816r, od marca bodo na ogled listi z oznakami 142, 281 in 1775.

Na vsaki strani vprašanje, hipoteza ali spoznanje

Na listu z oznako 518v je umetnik na primer raziskoval odnose med oblikami, kot so stožci, krogle in valji. Na listu 239r pa je mogoče videti geometrijske izračune skupaj s skicami delavnice, ki pričajo o živahnem okolju, v katerem so delali da Vinci in njegovi pomočniki.

Kot poudarja Rocca, Atlantski kodeks obiskovalcem omogoča vstop v Leonardov um, kjer je risba postala instrument razmišljanja in ne le ilustracija. Vsaka stran beleži vprašanje, hipotezo ali nenadno spoznanje. Kodeks tudi ne ponuja dokončnih zaključkov, ampak razkriva da Vincijevo razmišljanje kot neprekinjen proces – iščoč in brezmejno vedoželjen.

