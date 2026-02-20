Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
20. 2. 2026,
10.24

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
razkritje dokument preiskava obsojenec ZDA spolna zloraba zloraba dekle manekenke Jeffrey Epstein

Petek, 20. 2. 2026, 10.24

1 ura, 9 minut

Ukrajinska manekenka Epsteinu iskala mlada dekleta

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
manekenka, Nastja, Jeffrey Epstein, dokumenti | Iz elektronskih sporočil je razvidno tudi, da se je Nastja dolgo srečevala z Epsteinom. Njegovi pomočniki so njene obiske redno beležili v njegovem dnevnem urniku. | Foto Slidstvo.Info

Iz elektronskih sporočil je razvidno tudi, da se je Nastja dolgo srečevala z Epsteinom. Njegovi pomočniki so njene obiske redno beležili v njegovem dnevnem urniku.

Foto: Slidstvo.Info

Ukrajinski neodvisni preiskovalni medij Slidstvo.Info trdi, da je v objavljenih dokumentih ameriškega ministrstva za pravosodje o primeru Jeffreyja Epsteina odkril dopisovanje med ukrajinsko manekenko in obsojenim spolnim prestopnikom. Ta naj bi zanj iskala dekleta, Epstein pa je Ukrajinki kupoval draga darila.

Novinarji navajajo, da so iz objavljenih dokumentov ugotovili, da je Ukrajinka Nastja N. iskala dekleta za Jeffreyja Epsteina, on pa ji je v zameno kupoval letalske vozovnice za Ukrajino, plačeval izobraževanja v Združenih državah Amerike, kupil nov prenosnik in plačal obiske kozmetičnih salonov v New Yorku. V elektronskih sporočilih je omenjeno tudi pošiljanje deset tisoč dolarjev (8.500 evrov) Nastji.

Nastja je bila po navedbah novinarjev, ki so analizirali okoli tisoč sporočil, z Epsteinom v stiku približno štiri leta, med letoma 2015 in 2019, in si z njim dopisovala o dekletih. 

"Seveda ti bom našla dekleta"

V enem od sporočil je Epstein Nastjo prosil, naj mu najde asistentko, in navedel tudi pogoje: "pametna, pripravljena na potovanja", s starostno omejitvijo od 22 do 25 let. Nastja mu je odpisala: "Seveda ti bom našla dekleta!" Malo pred tem ji je Epstein na njeno prošnjo kupil nov prenosnik macbook v vrednosti 3.500 tisoč dolarjev (2.900 evrov) in plačal njene tečaje.

Približno v istem času je Nastja pisala Epsteinovi asistentki, da ji je obljubil pomoč za potovanje v Ukrajino ter da ji bo kupil vozovnico za Kijev in povratno vozovnico za New York. Kmalu si je začela dopisovati s tremi kandidatkami za delovno mesto "asistentke". V enem sporočilu je navedla, da eno dekle ni bilo vljudno, da bo drugo v New Yorku 25. avgusta, tretje pa že živi v mestu, vendar je v zvezi, kar "bi lahko bila težava". 

manekenka, Nastja, Jeffrey Epstein, dokumenti | Foto: Slidstvo.Info Foto: Slidstvo.Info

manekenka, Nastja, Jeffrey Epstein, dokumenti | Foto: Slidstvo.Info Foto: Slidstvo.Info

Nastja je Epsteinu nato poslala več fotografij svoje 25-letne prijateljice Jelene iz Rusije, ki je takrat bivala v Šanghaju, a je želela priti v Združene države Amerike. Iz nadaljnje komunikacije je razvidno, da je Jelena kmalu začela potovati z Epsteinom na njegov zloglasni zasebni otok, kjer so po pričevanjih številne ženske spolno zlorabljali in silili v spolni odnos.

Na prošnjo za pojasnila se Nastja novinarjem Slidstvo.Info ni odzvala, po branju sporočil je zaprla svoj profil na Instagramu, še navajajo novinarji. Ti so poiskali tudi njeno mamo v Ukrajini, ki je izjavila, da ji je hči povedala, da je "vesela, da ni vpletena v te dogodke, in da bo poskrbela, da njeno ime ne bo omenjeno". 

Obtožbe o pokopu dveh mlajših deklet 

Medtem je generalni državni tožilec ameriške zvezne države Nova Mehika na podlagi novih informacij, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, odredil ponovno odprtje kazenske preiskave domnevnih kaznivih dejanj, storjenih na ranču v lasti pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. 

"Razkritja, objavljena v prej zapečatenih datotekah FBI, zahtevajo nadaljnjo preiskavo," je v izjavi dejala tiskovna predstavnica ministrstva za pravosodje Nove Mehike Lauren Rodriguez. Preiskavo so ponovno odprli dva dni po tem, ko je zakonodajni organ Nove Mehike, v katerem prevladujejo demokrati, začel prvo celovito preiskavo domnevnih Epsteinovih zločinov na ranču Zorro, 48 kilometrov južno od Santa Feja. Preiskujejo obtožbo, ki izhaja iz izjave ameriškega ministrstva za pravosodje, da je Epstein odredil pokop trupel dveh mladih tujih žensk v hribih zunaj ranča Zorro.

Zloglasni ranč Zorro | Foto: Reuters Zloglasni ranč Zorro Foto: Reuters

Jeffrey Epstein, Nicole Junkermann
Novice Konec za nemško grofico zaradi dolgoletnega dopisovanja z Jeffreyjem Epsteinom
(nekdanji) princ Andrew
Novice Nekdanji princ Andrew po pridržanju zapustil policijsko postajo
Jeffrey Epstein in Donald Trump
Novice Strokovnjaki ZN: V Epsteinovih dokumentih dokazi o sistematičnih spolnih zlorabah
razkritje dokument preiskava obsojenec ZDA spolna zloraba zloraba dekle manekenke Jeffrey Epstein
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.