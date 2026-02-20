Ukrajinska manekenka Epsteinu iskala mlada dekleta

Ukrajinski neodvisni preiskovalni medij Slidstvo.Info trdi, da je v objavljenih dokumentih ameriškega ministrstva za pravosodje o primeru Jeffreyja Epsteina odkril dopisovanje med ukrajinsko manekenko in obsojenim spolnim prestopnikom. Ta naj bi zanj iskala dekleta, Epstein pa je Ukrajinki kupoval draga darila.

Novinarji navajajo, da so iz objavljenih dokumentov ugotovili, da je Ukrajinka Nastja N. iskala dekleta za Jeffreyja Epsteina, on pa ji je v zameno kupoval letalske vozovnice za Ukrajino, plačeval izobraževanja v Združenih državah Amerike, kupil nov prenosnik in plačal obiske kozmetičnih salonov v New Yorku. V elektronskih sporočilih je omenjeno tudi pošiljanje deset tisoč dolarjev (8.500 evrov) Nastji.

Nastja je bila po navedbah novinarjev, ki so analizirali okoli tisoč sporočil, z Epsteinom v stiku približno štiri leta, med letoma 2015 in 2019, in si z njim dopisovala o dekletih.

"Seveda ti bom našla dekleta"

V enem od sporočil je Epstein Nastjo prosil, naj mu najde asistentko, in navedel tudi pogoje: "pametna, pripravljena na potovanja", s starostno omejitvijo od 22 do 25 let. Nastja mu je odpisala: "Seveda ti bom našla dekleta!" Malo pred tem ji je Epstein na njeno prošnjo kupil nov prenosnik macbook v vrednosti 3.500 tisoč dolarjev (2.900 evrov) in plačal njene tečaje.

Približno v istem času je Nastja pisala Epsteinovi asistentki, da ji je obljubil pomoč za potovanje v Ukrajino ter da ji bo kupil vozovnico za Kijev in povratno vozovnico za New York. Kmalu si je začela dopisovati s tremi kandidatkami za delovno mesto "asistentke". V enem sporočilu je navedla, da eno dekle ni bilo vljudno, da bo drugo v New Yorku 25. avgusta, tretje pa že živi v mestu, vendar je v zvezi, kar "bi lahko bila težava".

Foto: Slidstvo.Info

Foto: Slidstvo.Info

Nastja je Epsteinu nato poslala več fotografij svoje 25-letne prijateljice Jelene iz Rusije, ki je takrat bivala v Šanghaju, a je želela priti v Združene države Amerike. Iz nadaljnje komunikacije je razvidno, da je Jelena kmalu začela potovati z Epsteinom na njegov zloglasni zasebni otok, kjer so po pričevanjih številne ženske spolno zlorabljali in silili v spolni odnos.

Na prošnjo za pojasnila se Nastja novinarjem Slidstvo.Info ni odzvala, po branju sporočil je zaprla svoj profil na Instagramu, še navajajo novinarji. Ti so poiskali tudi njeno mamo v Ukrajini, ki je izjavila, da ji je hči povedala, da je "vesela, da ni vpletena v te dogodke, in da bo poskrbela, da njeno ime ne bo omenjeno".

Obtožbe o pokopu dveh mlajših deklet

Medtem je generalni državni tožilec ameriške zvezne države Nova Mehika na podlagi novih informacij, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, odredil ponovno odprtje kazenske preiskave domnevnih kaznivih dejanj, storjenih na ranču v lasti pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina.

"Razkritja, objavljena v prej zapečatenih datotekah FBI, zahtevajo nadaljnjo preiskavo," je v izjavi dejala tiskovna predstavnica ministrstva za pravosodje Nove Mehike Lauren Rodriguez. Preiskavo so ponovno odprli dva dni po tem, ko je zakonodajni organ Nove Mehike, v katerem prevladujejo demokrati, začel prvo celovito preiskavo domnevnih Epsteinovih zločinov na ranču Zorro, 48 kilometrov južno od Santa Feja. Preiskujejo obtožbo, ki izhaja iz izjave ameriškega ministrstva za pravosodje, da je Epstein odredil pokop trupel dveh mladih tujih žensk v hribih zunaj ranča Zorro.

Zloglasni ranč Zorro Foto: Reuters