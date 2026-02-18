Strokovnjaki ZN: V Epsteinovih dokumentih dokazi o sistematičnih spolnih zlorabah

V Epsteinovih dosjejih so verodostojni dokazi o sistematičnih in obsežnih spolnih zlorabah, trgovini z ljudmi ter izkoriščanju žensk in deklet, so ugotovili neodvisni strokovnjaki za človekove pravice, ki jih je imenoval Svet ZN za človekove pravice. Pri nekaterih dejanjih pa bi lahko šlo celo za zločine proti človečnosti, so dodali.

"Obseg, narava, sistematični značaj in transnacionalni doseg teh grozodejstev nad ženskami in dekleti so tako hudi, da bi nekatera od njih lahko razumno dosegla zakonski prag zločinov proti človečnosti," je izpostavila skupina neodvisnih strokovnjakov, so v torek sporočili ZN. Ob tem je pohvalila pogum in vztrajnost žrtev.

"Vsak poziv, da je čas, da se premaknemo od Epsteinovih dosjejev, je nesprejemljiv," so prepričani strokovnjaki, ki menijo, da morajo vlade "odločno ukrepati", storilci pa odgovarjati za svoja dejanja. "Nihče ni preveč bogat ali preveč vpliven, da bi bil nad zakonom," so poudarili.

Pometanje pod preprogo

Ameriški predsednik Donald Trump je v začetku tega meseca dejal, da bi se ZDA morale začeti ukvarjati s čim drugim kot z Jeffreyjem Epsteinom, saj da v objavljenih dosjejih ni bilo ničesar spornega o njem.

"Vse obtožbe v Epsteinovih dosjejih so nezaslišane in zahtevajo neodvisno, temeljito in nepristransko preiskavo, kot tudi poizvedbe, da bi ugotovili, kako so se takšni zločini lahko dogajali tako dolgo," so prepričani strokovnjaki.

Opozorili so tudi na hude napake, ki jih je Trumpova administracija storila ob objavi Epsteinovih dosjejev. Med drugim so izpostavili razkritje občutljivih podatkov o žrtvah, s čimer so jih izpostavili morebitnim povračilnim ukrepom in stigmatizaciji.

Epsteinovi dosjeji so dokumenti in drugo gradivo, ki je bilo zbrano v okviru preiskav obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki je umrl avgusta 2019 v newyorškem zaporu, uradno je storil samomor. Ameriško ministrstvo za pravosodje je po sprejemu zakona, ki mu je naložil objavo teh dosjejev, konec lanskega leta začelo na spletni strani objavljati dokumente, fotografije in videoposnetke iz dosjejev.