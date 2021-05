Neverjetna Da Vincijeva mojstrovina bo rušila rekorde #video

Dražbena hiša Christie's bo julija v Londonu organizirala dražbo, kjer bo glavna atrakcija risba medvedje glave, pod katero se je podpisal znameniti Leonardo da Vinci. Ocenjujejo, da bi lahko zanjo iztržili prek 13 milijonov evrov, pri čemer velja omeniti, da je risba izjemno majhna, saj njene stranice merijo pičlih sedem centimetrov.

Če bo umetnina na julijski dražbi res dosegla pričakovan izkupiček, bo to najdražje prodana risba tega italijanskega umetnika. Najvišjo ceno do zdaj je dosegla njegova risba "Konj in jahač", ki so jo leta 2001 prodali za dobrih 11 milijonov dolarjev (9 milijonov evrov).

Risba "Medvedja glava" je bila nekoč v lasti britanskega slikarja Thomasa Lawrenca, po njegovi smrti leta 1830 jo je dobil trgovec z umetninami Samuel Woodburn, ki jo je po navedbah dražbene hiše Christie's leta 1860 prodal za takratnih 3,5 ameriškega dolarja.

Giada Damen, strokovnjakinja pri britanski dražbeni hiši Christie's, je dejala, da risba Da Vincija predstavlja spremembo v načinu ustvarjanja umetnosti. "Umetniki v srednjem veku so že upodabljali živali, tudi eksotične živali, kot so panterji ali leopardi, toda njihov način risanja je bil zelo shematičen in poenostavljen," je pojasnila.

Premer risbe meri le slabih sedem centimetrov. Foto: Reuters

"Leonardo pa je bil res sposoben opazovati naravo, v njegovih upodobitvah je mogoče začutiti življenje," je še dodala.

"Medvedja glava" je trenutno na ogledu v New Yorku, proti koncu meseca jo bodo poslali v Hongkong, junija pa bo prispela v London, še poroča Reuters.

