Pri dražbeni hiši RM Sothebys bodo v Nemčiji prihodnji mesec izpeljali za dražbo zanimivega skupinskega nabora vozil. Skupaj bodo namreč prodajali tako tovornjak s prikolico kot tudi šest vključenih Porschejevih avtomobilov. Vseh šest 911 ima zelo malo kilometrov in so praktično novi - na prikolici so GT3 touring, 911 R, GT3 R, GT3, GT3 cup in GT3 cup R. Pri vlačilcu gre za tovornjak MAN TGX 18.640 s prikolico Rolfo Auriga.

Dva med naštetimi - GT3 cup in GT3 cup R sta namenjena uporabi izključno na dirkališčih. Primerek 911 R prihaja iz omejene serije 991 vozil in ima zaporedno številko 698.

Na dražbi bo mogoče kupiti le vseh šest porschejev in tovornjak skupaj, posamično pa ne. Pričakovane ali izklicne cene organizatorji dražbe niso razkrili.

Foto: RM Sotheby's