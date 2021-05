Na prodaj pisma, ki jih je Kennedy pisal skrivni ljubimki

Bostonska dražbena hiša RR Auction na spletni dražbi prodaja pisma, ki jih je v času, ko je bil še senator, napisal poznejši predsednik John F. Kennedy. Pisma so namenjena Gunilli von Post, švedski aristokratinji, s katero naj bi Kennedy ljubimkal v času, ko je bil že zaročen z Jacqueline Bouvier.

Foto: RR Auction

"Lansko poletje mi je bilo čudovito s tabo. To so svetli spomini mojega življenja, čudovita si in pogrešam te. Če se ne boš poročila, me obišči, ker bi te rad videl," piše v enem od pisem, napisanih na uradni pisemski papir ameriškega senata.

Foto: RR Auction

Kennedy naj bi ta pisma Švedinji pisal po tem, ko sta se poleti leta 1953 srečala na francoski rivieri. Takrat je bil že zaročen z Jackie, poznejšo prvo damo ZDA, poročila sta se septembra istega leta.

John F. Kennedy in Jacqueline Bouvier sta se poročila 12. septembra 1953. Foto: Wikimedia Commons

Gunilla von Post je v svoji biografiji Love, Jack (Z ljubeznijo, Jack), ki je izšla leta 1997, trdila, da je njuno razmerje trajalo več let. Dopisovanje se je končalo leta 1956, ko je nastalo zgoraj omenjeno pismo, v katerem jo Kennedy prosi, naj ga obišče. Ona mu po tem ni več odgovarjala, ker se je zaročila, zadnjič pa sta se po naključju srečala leta 1958 na neki slavnostni večerji.

Gunilla von Post leta 1999 Foto: Guliverimage

Pisma, ki so se zdaj znašla na dražbi, so našli med osebnimi stvarmi Gunille von Post po njeni smrti leta 2011. "To so edini primerki Kennedyjevih pisem, v katerih izraža naklonjenost do druge ženske v času, ko je bil poročen," je za agencijo SWNS dejal predstavnik dražbene hiše RR Auction. Ob njih je na dražbi še nekaj Kennedyjevih rokopisov, med drugim osnutek govora, s katerim je naznanil svojo predsedniško kandidaturo.