Nam pitje kave lahko pomaga? To so ugotovili raziskovalci.

Marsikdo si ne zna predstavljati jutra brez skodelice kave. Po podatkih raziskav ima to navado toliko ljudi po vsem svetu, da vsakodnevno skupno spijejo za kar 213 olimpijskih bazenov kave. Številni pa je ne pijejo zgolj zaradi budnosti, ampak ker naj bi jim pomagala tudi pri ustvarjalnem zagonu.

Toda znanstveni podatki kažejo nekoliko drugačno sliko, poroča portal Psychology Today.

Raziskava Univerze v Arkansasu je preučevala vpliv kofeina na dve vrsti mišljenja: konvergentno (iskanje enega pravilnega odgovora) in divergentno (ustvarjanje novih idej). V študiji je sodelovalo 88 odraslih oseb, del udeležencev je prejel 200 miligramov kofeina, drugi pa placebo.

Preveč kave lahko poveča raven tesnobe

Rezultati so pokazali, da je kofein izboljšal sposobnost reševanja problemov, saj so udeleženci po zaužitju kofeina rešili več nalog kot tisti v kontrolni skupini. Vendar pa pri ustvarjalnem, divergentnem mišljenju bistvene razlike ni bilo.

Raziskovalci so tako ponovno potrdili pozitivne učinke kofeina na budnost, koncentracijo in razpoloženje, njegov vpliv na ustvarjalnost pa je omejen. To pomeni, da kava pomaga pri osredotočenem delu, ne pa nujno pri iskanju izvirnih rešitev.

S tem so prišli do naslednjih ugotovitev, povzema Psychology Today:

Pitje kave za povečanje ali spodbujanje divergentne ustvarjalnosti – torej ustvarjanja novih ali izvirnih idej – morda ni tako učinkovito, kot kažejo splošna prepričanja.

Kava ima, kot kaže, pozitiven vpliv na našo željo po reševanju nalog konvergentnega mišljenja: pri organiziranju, izbiranju, izpopolnjevanju, zaostrovanju in izboljševanju idej. Manj učinkovita pa je pri sprožanju povsem novih zamisli.

Kava je pozitivno povezana z izboljšanim razpoloženjem in zmanjšanjem mentalne utrujenosti. To je lahko povezano z višjo stopnjo kognitivne fleksibilnosti, kar posredno podpira določeno raven ustvarjalnega izražanja.

Dokazano je, da kofein izboljšuje delovni spomin, reakcijski čas in pozornost – vse ključne elemente mišljenja in intelektualnega dela.

Obstajajo tudi dokazi, da lahko preveliko število skodelic kave poveča raven tesnobe, zmanjša kognitivno fleksibilnost in omeji osredotočenost – dejavnike, ki so pomembni pri ustvarjanju inovativnih idej.

Vsakodnevni ritual priprave kave, zaznavanja njenega vonja in okušanja značilne grenkobe je lahko nekakšen generator ustvarjalnosti – čustveni sprožilec, ki nas opozori, da je čas za vstop v vsaj eno fazo ustvarjalnega procesa.

Strokovnjaki so za konec sklenili, da je navada pitja kave lahko dobra, vendar v zmernih količinah. Hkrati pa moramo ohraniti zavedanje, da je za doseganje polnega ustvarjalnega potenciala potrebnega še nekaj dodatnega dela.

