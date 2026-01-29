Operacija pacienta, ki je od kirurga oddaljen 2.700 kilometrov

Kitajski strokovnjaki so v najnovejši študiji dokazali, da lahko kirurgi s pomočjo telekirurgije oziroma uporabo kirurškega robota dve pogosti operaciji izvajajo z razdalje do 2.700 kilometrov. Ta najsodobnejša tehnika je primerljiva s tem, kot da bi kirurg, ki je v južni Evropi, operiral pacienta v Združenem kraljestvu.

Nova raziskava, ki so jo kitajski strokovnjaki objavili v medicinski reviji The BMJ, se še bolj poglablja v telekirurgijo, najsodobnejšo tehniko, ki zdravstvenim delavcem omogoča oddaljeno operiranje pacientov z uporabo kirurškega robota, povezanega prek varne videopovezave.

Proučevali so dve vrsti posegov, prostatektomijo oziroma kirurško odstranitev prostate in delno nefrektomijo oziroma odstranitev dela ledvice zaradi tumorja na ledvici.

Glavni namen raziskave je bilo ugotoviti, ali je telekirurgija dovolj primerljiva standardni robotsko asistirani kirurgiji, ki jo kirurg izvaja fizično bližje pacientu. Foto: Guliverimage

Sistem je stabilen na razdalji od tisoč do 2.800 kilometrov

72 pacientov so naključno razporedili v dve skupini. Eni skupini so operacijo opravili na daljavo, pri drugi pa so se lotili klasične, lokalne operacije. Glavni kazalnik uspeha je bila uspešnost operacije.

Ugotovili so, da telekirurgija "ni bila slabša od lokalne kirurgije glede verjetnosti kirurškega uspeha" in da je bil robotski sistem na daljavo stabilen na razdalji od tisoč do 2.800 kilometrov.

"Telekirurgija se je razvijala več kot tri desetletja, vendar je kljub kopičenju številnih enosektorskih in nekontroliranih študij ostalo malo trdnih dokazov, ki bi potrdili njeno zanesljivost. Ta študija dokazuje, da njena zanesljivost ni slabša od zanesljivosti konvencionalne lokalne kirurgije," so raziskovalci zapisali v omenjeni reviji.

Poudarili so, da bi ta tehnologija v prihodnosti lahko bila v veliko pomoč ruralnim bolnišnicam, v katerih nimajo specializiranih kirurgov, pa tudi v območjih nesreč ali vojnih konfliktov, kjer ni mogoče hitro priti do kirurga. Foto: Guliverimage

Pa vendar še premalo podatkov

Urolog in član Royal College of Surgeons of England Naeem Soomro se ob tem strinja, da telekirurgija predstavlja vznemirljiv napredek, ki kirurgom daje večjo fleksibilnost in možnost dostopa do specializiranih strokovnjakov po svetu. A je opozoril, da je njena uporaba trenutno omejena in da ni še povsem jasno, ali je enako varna in učinkovita kot standardna kirurgija v običajni klinični praksi.

Poudaril je, da bi bile pred širšo uporabo potrebne obsežne študije, ki bi preverile dolgoročne izide, stroškovno učinkovitost, usposabljanje osebja in izkušnje pacientov, česar pa ta raziskava ni zajela.

Robotsko vodena operacija, kjer je kirurg v istem prostoru kot pacient. Foto: Guliverimage