Dobili smo nove slovenske prvake v latte artu

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je v četrtek zadišalo po kavi in ustvarjalnosti. Na državnem prvenstvu v ustvarjanju z mlečno peno so se baristi iz vse države pomerili v eni najbolj estetskih kavnih disciplin – latte artu.

Tekmovanje, ki je potekalo od jutra do poznega popoldneva, je tudi letos pritegnilo številne ljubitelje kave in mojstre risanja z mlečno peno ter znova pokazalo, da latte art v Sloveniji uživa vse večjo priljubljenost. Tekmovalci so se pomerili v treh kategorijah, tekmovanje pa je potekalo v turnirskem formatu ena na ena, pri čemer so sodniki ocenjevali simetrijo, kontrast, ustvarjalnost in splošni vizualni vtis. Pod časovnim pritiskom so nastajali izjemno natančni in estetsko dovršeni motivi, kjer je vsak gib roke odločal o napredovanju v naslednji krog.

Primož Miklavčič, dobitnik zelenega lončka Foto: Barcaffè V najmanj zahtevni kategoriji zeleni lonček je letos prvo mesto osvojil Primož Miklavčič iz kavarne CenterCafe v Krškem. Po zmagi je povedal: "To je moje tretje tekmovanje in očitno gre v tretje rado. V prvem krogu me je zatresla trema in sem skoraj že izpadel iz tekmovanja. Zato sem zmage še toliko bolj vesel." Po izobrazbi je strojnik, svet latte arta je odkril med epidemijo. Naslednje leto cilja na dvoboje za rdeči oz. kar črni lonček.

Luka Bergles, dobitnik rdečega lončka Foto: Barcaffè V rdečem lončku je prvak postal Luka Bergles iz Kavarne Kino Radovljica: "Zmaga mi ogromno pomeni, še posebej, ker sem se za tekmovanje odločil tik pred zdajci," je povedal, "z risanjem na kavo se ukvarjam že osem let. Prvi, zeleni lonček, sem osvojil tri leta nazaj, in od takrat se redno udeležujem tekmovanj. Veselim se svetovnega prvenstva, za katerega upam, da se ga naslednje leto udeležim v kategoriji višje, torej v črnem lončku."

Žan Levski, dobitnik črnega lončka Foto: Barcaffè Finale črnega lončka je postregel z napetim obračunom. Oba finalista sta navdušila z izjemno tehniko in kreativnostjo, a je zmagovalec po tesnem izidu postal Žan Levski iz Lena Caffeja v Lenartu. "Zadovoljen sem z današnjim rezultatom in tem, da se je trud, ki sem ga vložil v pripravo, izplačal. Čestitke tudi moji nasprotnici, ki je bila odlična konkurentka," je po tekmovanju povedal Levski, ki že razmišlja o svetovnem prvenstvu in nadaljnjem izpopolnjevanju tehnik latte arta.

Aleš Gorenc (levo), edini dobitnik zlatega lončka v Sloveniji, je bil na prvenstvu tudi glavni sodnik. Foto: Barcaffè Najvišji naslov zlati lonček tudi letos ostaja v rokah Aleša Gorenca, senior bariste pri Barcaffèju, ki je za zdaj edini imetnik tega prestižnega naziva v Sloveniji. V kategoriji ni imel izzivalca, a njegova prisotnost še naprej postavlja merila odličnosti v domačem latte art prostoru.

"Všeč mi je, da se z vsakim letom organizacija tekmovanja širi in da imamo vse več barist z LAGS-certifikatom. Bitke so vedno bolj napete. Tekmovalci se vračajo z večjo samozavestjo in pogumom, ki sta nujno potrebna za mirno roko in dober vzorec. Čestitke vsem tekmovalcem in tekmovalkam," je povedal Gorenc, ki je bil na prvenstvu tudi v vlogi glavnega sodnika.

Zmagovalci so prejeli denarne nagrade in povabilo na svetovno prvenstvo, ki bo novembra potekalo v španskem Gijónu.

