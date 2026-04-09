Leicestru, pred desetimi leti angleškemu nogometnemu prvaku, grozi izpad v tretjeligaško konkurenco, potem ko je neodvisna komisija angleške lige zavrnila pritožbo na kazen odvzema šestih točk, ki si jo je klub prislužil zaradi kršenja finančnih pravil, poroča The Guardian.

Klub, ki so ga kaznovali zaradi nepravilnosti v sezoni 2023/24, je na lestvici drugoligaške konkurence s 17. padel na 20. mesto in se nahaja v coni izpada.

"Potrjujemo, da je odločitev neodvisne komisije, da klubu v tej sezoni odvzame šest točk, potrdila neodvisna pritožbena komisija," so pri Leicestru zapisali v izjavi za javnost in dodali: "Ker je zadeva zdaj končana in je pred nami še pet tekem sezone, so vsi v klubu popolnoma osredotočeni na dvoboje, ki so pred nami. Vemo, da je bilo to zahtevno obdobje, in se zahvaljujemo našim navijačem za podporo, ki jo še naprej nudijo ekipi."

