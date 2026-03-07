Ljubljana izpred stotih let, kot je še niste videli. Zdaj imate to možnost! #video

Čeprav umetna inteligenca vedno bolj posega v naša življenja – tudi na mnoge negativne načine –, pa jo lahko pogosto uporabimo kot zelo koristno orodje, s katerim si nekatere stvari olajšamo ali obudimo kakšne že skoraj pozabljene. To je s pomočjo umetne inteligence naredil tudi spletni ustvarjalec, ki je oživil statične arhivske fotografije ožjega središča Ljubljane izpred več kot stotih let.

Ustvarjalec z imenom Vedomec Vision je na svojem kanalu na YouTubu delil videoposnetek, ki ga je ustvaril s pomočjo orodij umetne inteligence: v gibanje je spravil več kot sto let stare statične arhivske fotografije ožjega središča Ljubljane.

Kako je bilo videti središče Ljubljane med letoma 1905 in 1935?

Iz arhivskih fotografij je nastal skoraj triminutni video, ki prikazuje pristen utrip slovenske prestolnice med letoma 1905 in 1935. Posebna zanimivost, ki jo v videu lahko opazijo gledalci, so oživljeni prizori legendarnega tramvaja, ki je nekoč drvel po teh ulicah, ter vsakodnevni vrvež meščanov, ki ga zdaj prvič lahko opazujemo "v živo".

Z videom se lahko podate na nostalgičen sprehod skozi čas in si pogledate, kako so pred okoli stotimi leti živeli meščani naše prestolnice.

Oglejte si videoposnetek:

S pomočjo videa se sprehodite po prestolnici izpred stotih let

Ustvarjalec videoposnetka je vizualno oživel utrip mesta in gledalce popeljal vse od legendarnega Špitalskega mostu in Prešernovega trga mimo živahnega vsakdanjega vrveža na Čopovi ulici pa vse do znamenite okolice Robbovega vodnjaka, kjer lahko ujamemo vrvež na ljubljanskih ulicah izpred okoli stotih let. V videu lahko opazimo tudi Marijin ter Ciril-Metodov trg.

Kot je dodal ustvarjalec, je poseben poudarek namenil edinstvenemu prikazu gradnje znamenitega Plečnikovega Tromostovja, preden je Ljubljana dobila svojo končno oz. današnjo podobo.

