Petek, 27. 3. 2026, 19.30
Botrstvo v športu
Tine Urnaut v Planici serviral do svetovnega rekorda in napovedal spektakel
Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut, ki z ljubljansko ekipo ACH Volley v teh dneh nastopa v polfinalu evropskega pokala CEV, je v letošnjem letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu. Odločil se je organizirati prav poseben športno-dobrodelni spektakel. Ta petek se je sicer mudil na poletih v Planici, kjer je s sredine doskočišča serviral proti točki svetovnega rekorda Domna Prevca. Uspešno.
Tine Urnaut v Planici Dobrodelni odbojkarski spektakel za Botrstvo v športu bo v ljubljanski dvorani Tivoli potekal v ponedeljek prvega junija, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Olimpijski komite Slovenije, Zveza Anita Ogulin ter podjetji Spontanzo in Sport Media Focus skupaj z Urnautom pripravljajo dogodek. Zgodaj popoldne bo najprej na sporedu tekma mladih talentov slovenske odbojke po izboru Tineta Urnauta, ob 18.45 se bodo v revialni tekmi zvezd med seboj pomerili znani Slovenci, nekdanji olimpijci in nekdanji odbojkarski zvezdniki.
Nosilca ekipe zvezd bosta nekdanja izjemna asa zlatega rodu slovenskih odbojkarjev, ritem tekmi bo narekovala znana slovenska glasbena skupina, ljubitelji športa in odbojke pa boste z nakupom vstopnic, ki bodo stale med 19 in 29 evrov, podprli edinstven projekt Botrstvo v športu. Projekt je namenjen pomoči mladim športnikom in športnicam ter parašportnikom in parašportnicam iz socialno ogroženih okolij.
Pred začetkom petkove moške tekme v smučarskih poletih v Planici je Urnaut pozdravil zbrane v dolini pod Poncami in trikrat serviral proti dolžini svetovnega rekorda pri 254,5 metrih, kar mu je v tretje na veselje zbrane množice tudi uspelo.
Planica. Kjer se pišejo rekordi.— Odbojkarska zveza Slovenije 🇸🇮 (@SloVolley) March 27, 2026
