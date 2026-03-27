Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut, ki z ljubljansko ekipo ACH Volley v teh dneh nastopa v polfinalu evropskega pokala CEV, je v letošnjem letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu. Odločil se je organizirati prav poseben športno-dobrodelni spektakel. Ta petek se je sicer mudil na poletih v Planici, kjer je s sredine doskočišča serviral proti točki svetovnega rekorda Domna Prevca. Uspešno.

Tine Urnaut v Planici Foto: SMF Dobrodelni odbojkarski spektakel za Botrstvo v športu bo v ljubljanski dvorani Tivoli potekal v ponedeljek prvega junija, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Olimpijski komite Slovenije, Zveza Anita Ogulin ter podjetji Spontanzo in Sport Media Focus skupaj z Urnautom pripravljajo dogodek. Zgodaj popoldne bo najprej na sporedu tekma mladih talentov slovenske odbojke po izboru Tineta Urnauta, ob 18.45 se bodo v revialni tekmi zvezd med seboj pomerili znani Slovenci, nekdanji olimpijci in nekdanji odbojkarski zvezdniki.

Nosilca ekipe zvezd bosta nekdanja izjemna asa zlatega rodu slovenskih odbojkarjev, ritem tekmi bo narekovala znana slovenska glasbena skupina, ljubitelji športa in odbojke pa boste z nakupom vstopnic, ki bodo stale med 19 in 29 evrov, podprli edinstven projekt Botrstvo v športu. Projekt je namenjen pomoči mladim športnikom in športnicam ter parašportnikom in parašportnicam iz socialno ogroženih okolij.

Pred začetkom petkove moške tekme v smučarskih poletih v Planici je Urnaut pozdravil zbrane v dolini pod Poncami in trikrat serviral proti dolžini svetovnega rekorda pri 254,5 metrih, kar mu je v tretje na veselje zbrane množice tudi uspelo.

Planica. Kjer se pišejo rekordi.



Tokrat ne na smučeh, ampak z odbojkarsko žogo. 🏐

Kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut je danes sprejel poseben izziv:

simbolično servirati vse do svetovnega rekorda 254,5 m, ki ga drži Domen Prevc, kar mu je tudi uspelo! 🇸🇮 pic.twitter.com/nSaDlza4U8 — Odbojkarska zveza Slovenije 🇸🇮 (@SloVolley) March 27, 2026

Kot so pred njim že storili nekateri ambasadorji, nazadnje Goran Dragić in Janja Garnbret, se je tudi Urnaut odločil organizirati prav poseben športno-dobrodelni spektakel. Celoten znesek, ki bo zbran z nakupom vstopnic za dobrodelni odbojkarski spektakel, bo nakazan na račun Zveze Anita Ogulin & ZPM in bo namenjen pomoči mladim športnikom in parašportnikom. Več o dobrodelni tekmi bodo Tine Urnaut ter vsi glavni deležniki dobrodelne odbojkarske tekme in projekta Botrstvo v športu predstavili na novinarski konferenci 16. aprila.