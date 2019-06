Najdražja slika na svetu se skriva na jahti savdskega princa #video

Leta 2017 je avkcijska hiša Christie's na dražbi v New Yorku ponudila sliko Salvator Mundi, 500 let staro mojstrovino Leonarda da Vincija. Za rekordnih 450 milijonov dolarjev oziroma okoli 400 milijonov evrov jo je kupil neznan dražitelj in od takrat so se za njo izgubile vse sledi.

Zdaj naj bi bilo vendarle jasno, kjer visi. Spletni portal Artnet, ki se posveča trgu z umetninami, namreč poroča, da je Da Vincijeva slika na prestižni jahti Serene v lasti savdskega princa Mohameda bin Salmana.

Serene je ena največjih zasebnih jaht na svetu. Foto: Getty Images

Salvator Mundi, podoba Jezusa Kristusa v renesančni obleki, bo po poročanju Artneta ostala na 134-metrski jahti, dokler v Savdski Arabiji ne dokončajo "oaze umetnosti", ki jo v tamkajšnji puščavi načrtuje savdski prestolonaslednik.

Princ Mohamed bin Salman, savdski prestolonaslednik Foto: Getty Images

Mimogrede - kljub vrtoglavi ceni, ki jo je dosegla, ni povsem gotovo, da je sliko Salvator Mundi dejansko naslikal Da Vinci. V pariškem muzeju Louvre namreč domnevajo, da je res nastala v Da Vincijevem ateljeju, niso pa prepričani, da jo je naslikal renesančni mojster.

