Mojstrovina Luciana Freuda na dražbi v Londonu dosegla 13,9 milijona funtov

Dela britanskega umetnika, ki je umrl leta 2011, v zadnjih letih beležijo vse več pozornosti. "To je pozna mojstrovina," je za AFP povedala Anna Touzin iz dražbene hiše Christie's. Nastala je med letoma 2006 in 2007 in je od takrat ostala v isti zbirki, na sredini dražbi pa se je prvič pojavila na trgu.

Za nastanek dela je potreboval 16 mesecev

Freud, ki velja za enega največjih britanskih portretistov, je za nastanek dela potreboval 16 mesecev. Pri tem mu je njegova portretiranka, Ria Kirby, pozirala vsak dan do pet ur. "To je res dolg proces in mislim, da prikazuje Freudov odnos s svojimi portretiranci, vrsto predanosti, ki so mu jo namenili, a jo je tudi on namenil njim s tem, ko jih je slikal," je dodala Touzin.

Vnuk Sigmunda Freuda znan po svojih brezkompromisnih aktih

Vnuk psihoanalitika Sigmunda Freuda je znan po svojih brezkompromisnih aktih in avtoportretih, na katerih je prikazoval portretirance v vsej njihovi avtentičnosti. "Noče prikazati idealiziranega pogleda na telo ... resnično poskuša naslikati ljudi takšne, kot so," je povedala Touzin. Zaradi tega je postal eden najbolj iskanih umetnikov na umetniškem trgu.

Leta 2022 so njegov akt Large Interior, W11 prodali za rekordnih 86 milijonov dolarjev (76,9 milijona evrov), medtem ko so leta 2015 za akt Benefits Supervisor Resting odšteli več kot 56 milijonov dolarjev (50 milijonov evrov).

Na tokratni dražbi pri Christie's je bila tudi Freudova Glava ženske (Head of a Woman), ki so jo prodali za dobre štiri milijone funtov (okrog 4,7 milijona evrov). Pod kladivom so bila še dela Marca Chagalla, Berthe Morisot, Willema de Kooninga in Jeffa Koonsa.