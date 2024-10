V Kopru predstavili restavrirano Carpaccievo oltarno palo

V koprski stolnici so danes predstavili restavrirano oltarno sliko Marije z Detetom na prestolu in s šestimi svetniki renesančnega beneškega slikarja Vittoreja Carpaccia, ki so jo zadnjih pet let restavrirali v Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Skupno so restavratorji za delo na sliki porabili več kot 18.000 ur dela.

Po besedah vodje oddelka za štafelajno slikarstvo in vodje projekta restavriranja Carpacciove slike Barbke Gosar Hirci z Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine koprska oltarna slika predstavlja vrhunec v zaporedju oltarnih podob in se po kompoziciji zelo razlikuje od vseh prejšnjih Carpaccievih oltarnih podob. Kot je potrdila za STA, je bilo v delo vloženo med 18.000 in 20.000 ur dela.

Sliko so prevzeli januarja 2019 in jo sprva zgolj opazovali in zapisovali dognanja. Nato so začeli z odstranjevanjem površinske umazanije, temu pa je sledilo odstranjevanje neoriginalnih lakov. Ko je bila saturacija na sprednji strani po letu in pol zaključena, so utrdili še sprednjo in zadnjo stran ter sanirali nosilec slike. Ko je bila slika napeta na nov podokvir, so se lotili retuše, s katero so se ukvarjali v minulih letih. Gosar Hirci se je s sodelavkama Emino Frljak Gašparovič in Sanelo Hodžić samo s finalno retušo ukvarjala več kot leto dni. Presenetile so jih namreč stare in popolnoma temne retuše, ki so jih našle pod preslikavami italijanskega slikarja Cosroa Dusija, ki je sliko leta 1839 v 70 odstotkih preslikal. Slednje so odstranjevale po milimetrih.

Foto: STA Slika Marija z Detetom na prestolu in s šestimi svetniki je ahistorična in prikazuje Devico na prestolu z angeli glasbeniki, ki sedijo ob njenih nogah, in šestimi svetniki, ki so simetrično razporejeni na obeh straneh. Svetnike lahko od leve proti desni identificiramo kot Hieronima v kardinalskem oblačilu, Jožefa, Roka, Sebastijana in Nazarija, zavetnika Kopra, ki v levi roki drži maketo mesta. Zadnji svetnik v desnem ospredju je Quirizio ali Quirino, rimski vojak, ki je bil s pastoralno vizitacijo identificiran leta 1660.

4,2 metra visoka in 2,5 metra široka slika je zavzela svoje mesto na desni strani oltarja v koprski stolnici, kamor so jo strokovnjaki namestili v začetku tega tedna. Za sliko se sicer domneva, da je bila izdelana leta 1516, Carpaccio pa jo je ustvaril prav v Kopru, kjer je v zadnjih letih svojega življenja tudi živel.