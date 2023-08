Po petkovem porazu s Španijo za 20 točk so slovenski košarkarji v Malagi igrali še z ZDA. Čeprav v njej ni največjih zvezdnikov, ta velja za enega od favoritov svetovnega prvenstva. To je bila zadnja pripravljalna tekma Slovenije na stari celini pred torkovim odhodom na Japonsko. Prvi polčas so Američani dobili s 47:31, na koncu pa slavili z razliko 30 točk, z 92:62. Luka Dončić zaradi udarca, ki ga je prejel na petkovi tekmi, preventivno ni igral. Slovenci so izgubili 17 žog.

Prijateljska tekma (Malaga):



Sobota, 12. avgust:

ZDA : Slovenija 92:62

Edwards 15, Brunson 11, Reaves 10, Bridges 9, Johnson, Banchero in Portis po 8; Glas 14, Dragić 8, Morgan 7, Samar, Blažič in Dimec po 5, Nikolić, Hrovat, Tobey in B. Prepelič po 4

Dvoboj proti ZDA je preventivno izpustil Luka Dončić. Kapetan je v drugi četrtini petkove tekme prejel neugoden udarec v stegensko mišico. Za nekaj minut je celo zapustil parket, a se nato vrnil in nadaljeval z igranjem. A Španci so ga tako trdo prijeli v obrambi, da ni mogel pokazati vsega svojega talenta (17 točk). V reprezentanci nekaj dni pred odhodom na Japonsko ne želijo ničesar tvegati in zato je v soboto ostal na klopi.

Foto: Baloncesto España Slovenija je začela s peterko Jaka Blažič, Gregor Hrovat, Jordan Morgan, Bine Prepelič in Aleksej Nikolić, ki je nadomestil Dončića. Po petih minutah so Američani vodili s 14:9, s šestimi točkami je bil najbolj vroč Jalen Brunson, nekdanji Dončićev soigralec. Američan s slovenskim potnim listom Morgan pa je dal pet točk. Že v osmi minuti so ZDA vodile z dvomestno prednostjo (23:12). A se je Slovenija z dvema zaporednima trojkama Zorana Dragića pred koncem uvodne četrtine približala na 18:25.

Foto: Baloncesto España Fizično močnejši, hitrejši v protinapadih in prednost Američanov se je v drugi četrtini, ko je Slovenija igrala z rezervisti, med njimi je bil Žiga Dimec, še povečevala (41:26 v 15. minuti). Dvanajst izgubljenih žog, 27-odstoten met za tri točke (4 od 15) in vsega devet metov za dve točki (sedem zadetih) je bila statistika Slovenije v prvem polčasu. Mike Tobey je zgrešil vse štiri mete. Tudi Američani so zadeli le dva od 14 poizkusov za tri in zato so na glavni odmor odšli s prednostjo "vsega" 16 točk (47:31). Anthony Edwards je bil z 10 točkami najboljši strelec polčasa, Brunson in Dragić sta mu sledila z osmimi, Jordan in Žiga Samar pa pri Sloveniji s po petimi.

Američani so v tretji četrtini, ko ni bilo več tistega pravega tekmovalnega naboja, vodili že za 20 (57:37). S tretjo trojko Gregorja Glasa na tekmi so se Slovenci tik pred koncem le te približali na 49:67. Na začetku zadnje četrtine je zadel še eno trojko (54:67) in bil z 12 točkami najboljši strelec slovenske reprezentance.

Čeprav se je zdelo, da Američani igrajo samo še s pol moči, so dve minuti pred koncem z delnim izidom 16:4 povedli za 25 točk (85:60). Igra Slovenije je v zadnjih minutah razpadla in ZDA so slavile celo za 30 (92:62). Na koncu 17 izgubljenih žog Slovenije, ki je izgubila skok z 32:42. Najboljša strelca tekme sta bila Edwards (15) in Glas (12).

Nikolić: Mislim, da smo bili na trenutke kar dobri

"Borili smo se. Osredotočili smo se na naše stvari, ki mogoče ne delujejo, na primer tranzicijska obramba. To je bil dober test, saj so oni atletsko zelo dobro pripravljeni. Mislim, da smo bili na trenutke kar dobri. Včasih je to res težko ustaviti. Imamo še vedno preveč nihanj. V določenem trenutku smo se približali na 13. Nekaj stvari je bilo v redu, nekatere pa bomo morali popraviti, če želimo doseči nek rezultat," je po porazu razmišljal Nikolić, ki je igral v prvi peterki, a dal le štiri točke.

Gregor Glas pa je povedal: "Nismo jih uspeli upočasniti. Igrajo zelo hitro. To je bil na glavni cilj, predvsem v protinapadih. A to nam je uspelo samo na trenutke. Padal nam je tudi fokus. Dobili so zelo veliko skokov in iz tega prišli do precej drugih priložnosti. Bili smo tudi brez Luke, kar je tudi velika razlika. Nismo se pa predali."

Le dve zmagi Slovenije na pripravljalnih tekmah

Luka Dončić Foto: Guliverimage Slovenija je v petek na turnirju ob 100. obletnici španske košarkarske zveze igrala z aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki Španci in izgubila z 79:99. Imela je kar 19 izgubljenih žog! Njen izkupiček v pripravah sta tako zmagi proti Kitajski in Črni gori ter dva poraza z Grčijo, en s Španijo in zdaj še z ZDA. Za pomlajeno selekcijo ZDA je bila to šele druga od petih prijateljskih tekem. Portoriko je premagala s 117:74, v Malagi se bo v nedeljo srečala s Španijo, nato pa jo v Abu Dabiju čakata še Grčija in Nemčija.

Košarkarji Združenih držav Amerike, olimpijski zmagovalci iz Tokia (a s povsem drugo ekipo) in prvi favoriti za zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v Aziji, so bili predzadnji tekmec Slovenije v pripravah na turnir najboljših 32 reprezentanc sveta, ki se bo začel 25. avgusta na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji.

Slovenija bo v Azijo odpotovala v torek, 15. avgusta, dan prej bosta v Ljubljani pred novinarje stopila Aleksander Sekulić in kapetan Dončić. Naslednjo soboto bodo Slovenci v Tokiu odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo z Japonsko, prvi nastop na svetovnem prvenstvu pa jih čaka 26. avgusta proti Venezueli.

Selektor Steve Kerr, sicer glavni trener Golden State Warriors, je v ekipo, ki ima nalogo popraviti bled vtis in sedmo mesto s SP 2019, povabil Paola Banchera (Orlando Magic), Mikala Bridgesa (Brooklyn Nets), Jalena Brunsona (New York Knicks), Anthonyja Edwardsa (Minnesota Timberwolves), Tyresa Haliburtona (Indiana Pacers), Josha Harta (New York Knicks), Brandona Ingrama (New Orleans Pelicans), Jarena Jacksona (Memphis Grizzlies), Cama Johnsona (Brooklyn Nets), Walkerja Kesslerja (Utah Jazz), Bobbyja Portisa (Milwaukee Bucks) in Austina Reavesa (Los Angeles Lakers).